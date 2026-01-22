Губерниев о продлении бана России: «Хоккей и биатлон будут допущены, когда ситуация в мире будет другой. Пока не договорятся большие страны, мы выступать не будем»

Дмитрий Губерниев высказался о продлении недопуска России на турниры.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

– Было бы странно, если бы в ИИХФ последовали рекомендациям МОК. И хоккей, и биатлон будут допущены после того, как будут достигнуты масштабные договоренности на других полях, нехоккейных и небиатлонных.

Иными словами, когда ситуация в мире будет другой.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что планируется допуск России к 2028 году…

– Это все бла-бла. Есть тенденция к возвращению юниоров. Он давно говорит, что нас надо допускать, но его слушать не будут.

Ситуация непростая по-прежнему, мы пропускаем Олимпиаду и чемпионат мира. Пока не договорятся большие страны, в хоккее мы выступать не будем, – сказал Губерниев.