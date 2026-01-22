  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Когда в России сложности, мы становимся только крепче. Работаем на его величество хоккей, он развивается. Будем всех побеждать, когда мы вернемся на ЧМ и ОИ»


Роман Ротенберг: «Когда в России сложности, мы становимся только крепче. Работаем на его величество хоккей, он развивается. Будем всех побеждать, когда мы вернемся на ЧМ и ОИ»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что после возвращения на чемпионаты мира и Олимпиады россияне будут побеждать всех соперников.

Российские и белорусские сборные отстранены от  турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

– Когда допустят юниорскую и молодежную сборные России на чемпионаты мира, вы готовы войти в штаб как управленец или главный тренер?

– Мы и сейчас эти занимаемся, регулярно развиваем институт сборных. Проводим сборы, устраиваем турниры, дважды победили на международных соревнованиях в Новосибирске. Обыграли сильную сборную Беларуси с сильным тренером Квартальновым. Мы делаем все для развития своего хоккея.

А когда ИИХФ, возможно, возглавят другие люди и поймут, что без России просто хоккея нет, мы вернемся на следующий день и будем играть на всех уровнях. Мы готовы. У нас очень сильные талантливые ребята. Мы ими гордимся, постоянно их тренируем и общаемся.

Этим мы и сильны исторически: когда сложности в России, мы становимся только крепче. У нас в трудное время рождаются сильные люди. Мы работаем на его величество хоккей. Он в России очень хорошо развивается. А когда мы вернемся на чемпионаты мира и Олимпиады, то будем всех побеждать. Мы в этом уверены, потому что сейчас проводим очень хорошую подготовительную работу.

У нас есть много друзей. Мы постоянно общаемся с канадцами, с американцами. Мы не общаемся с финнами и со шведами, потому что они с нами не хотят говорить. Это дискриминация по национальному признаку. Как я могу на это повлиять? Могу только взять клюшку, надеть коньки и выйти на лед, чтобы потренировать ребят.

А то, почему нас не допускает ИИХФ, спросите у них. Но они вам не ответят, ведь правда? А это тоже дискриминация, только уже прав журналистов, – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
