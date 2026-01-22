КХЛ. ЦСКА обыграл «Барыс», СКА уступил «Спартаку», «Авангард» победил «Автомобилист», «Металлург» проиграл «Сибири»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Авангард» победил «Автомобилист» (2:1 ОТ), «Металлург» проиграл «Сибири» (1:2), ЦСКА выиграл у «Барыса» (1:0), СКА уступил «Спартаку» (1:2), «Торпедо» разгромило «Шанхай» (7:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
