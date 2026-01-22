Майоров о продлении бана России: «ИИХФ – сволочная организация, еще лет 7-8 назад заискивали перед нами. Страны Прибалтики, Финляндия, Норвегия, шведы бойкотируют положительное решение»

Борис Майоров высказался о продлении недопуска России на турниры.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Если грубо выразиться, то это сволочная организация. Еще лет 7-8 назад в ИИХФ во всем поддерживали нас, заискивали перед нами, но сегодня после смены руководства международной организации все повернулось на 180 градусов.

Есть коалиция стран, которая бойкотирует положительное решение по России. Это те же государства, которые на международной арене яростно выступают против России – страны Прибалтики, Финляндия, Норвегия, примкнувшие к ним шведы и остальные. Я надеялся, что в ближайшее время отстранение [российских команд] закончится, но был шокирован, узнав, что этого не будет как минимум до сезона‑2028/29. А если завтра закончится СВО, что они в ИИХФ будут делать?

Решение ИИХФ для меня неожиданное, потому что в мире есть достаточно федераций, которые открыли двери для российских и белорусских спортсменов, а на юношеском уровне разрешили выступать с флагом, гимном и в национальной форме», – заявил Майоров.