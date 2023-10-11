«Авангард» вел 2:0 у худшего клуба КХЛ, пропустил курьезный гол – и рассыпался

На прошлой неделе «Авангард» одержал три красивые победы над лидерами Востока и Запада – «Металлургом» (4:1) и «Локомотивом» (4:1), а также взял реванш у московского «Динамо» (3:0 после 0:6 в гостях). Но выезд в Балашиху, где «ястребы» взяли первый Кубок Гагарина, был омрачен болезненным поражением от «Витязя» (2:5).

Пике «Авангарда» началось с курьеза: магия Проскурякова закончилась?

Хотя на первый перерыв омичи уходили с преимуществом в две шайбы, во втором периоде «Витязь» не только отыгрался, но и вышел вперед, забросив четырежды.

Впечатляющий камбэк стартовал с курьеза. Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков блином отразил бросок Джереми Роя, но шайба отскочила в черенок клюшки, а от него – в ворота. Хоккеисты «Витязя» сразу все поняли и сдержанно отпраздновали успех, а вот сибирякам потребовалось время – поначалу они лишь разводили руками и глазами искали шайбу.

На организацию 3 следующих голевых атак «Витязю» хватило 5 минут. Рой оформил дубль (в меньшинстве!), а Скотту Уилсону помог соперник: капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов срезал шайбу в свои ворота. В этот момент Проскуряков их уже покинул – после третьей шайбы его заменил 22-летний Андрей Мишуров. Хозяева поставили точку в третьей 20-минутке.

● В третьем периоде гости, уступая в счете, нанесли всего один (!) бросок в створ.

● Двое хоккеистов «Витязя» набрали по 3 очка. У защитника Роя 2+1, в активе форварда Уилсона – 1+2.

● «Витязь» занимает последнее место в лиге даже после неожиданного успеха (12 очков). Столько же у «Адмирала», но дополнительные показатели не в пользу подмосковных хоккеистов. «Авангард» – только второй соперник в сезоне, которого удалось победить в основное время (первый – «Куньлунь»).

Новый главный тренер «Витязя» – легенда «Авангарда». Это его вторая самостоятельная работа

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин спокойно отреагировал на победу: собрал тренерский штаб вокруг себя и произнес несколько фраз, среди которых можно было различить классическое хоккейное: «Молодчики». В раздевалке капитан Руслан Педан вручил Рябыкину шайбу – в честь первой победы у руля новой команды.

Рябыкин подписал контракт с «Витязем» 7 октября. Команда уступила в 4 следующих матчах, в том числе дважды крупно – «Спартаку» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (1:8). Перед игрой с «Авангардом» в «Витязе» произошло еще одно тренерское назначение – к штабу присоединился Алексей Бондарев. Защитник родился в Омске и играл за «ястребов» в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда Рябыкин был помощником Боба Хартли. С 2021 года Бондарев работал ассистентом в «Омских Крыльях» из ВХЛ. В «Витязе» Алексей погрузился в работу с защитниками.

Рябыкин – воспитанник московского «Динамо», но имя сделал именно в «Авангарде», за который выступал 13 сезонов. Вскоре после окончания игровой карьеры он дебютировал там же в качестве тренера. С 2016 по 2022 гг. Рябыкин ассистировал Федору Канарейкину, Андрею Скабелке, Герману Титову и Хартли.

Год назад Рябыкина уволили из «Авангарда». Для него это был принципиальный матч

Перед прошлым сезоном экс-защитник начал самостоятельную карьеру и возглавил «Авангард». Под его руководством омичи одержали 6 побед и потерпели 10 поражений (из-за позднего открытия арены Омск вынужденно начал сезон с 12 матчей в гостях). Уже 10 октября Рябыкин был отправлен в отставку. За три недели до этого «Авангард» пригласил Михаила Кравца на должность ассистента Рябыкина. После его увольнения Кравец сначала исполнял обязанности главного тренера, а затем был полноценно назначен на этот пост.

17 октября 2022 года Рябыкин присоединился к штабу Ильи Воробьева в «Металлурге», где отвечал за работу с защитниками. В начале февраля стороны расторгли трудовые отношения по обоюдному согласию.

Рябыкин дал несколько ярких интервью разным СМИ и стал одним из популярных экспертов, комментирующих события в КХЛ. Один из его последних отзывов – за три дня до назначения в «Витязь» – был посвящен как раз «Авангарду»:

– Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом неправильно. Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно, выигрывать.

– Может быть, дело и в главном тренере?

– По поводу Кравца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека. После перехода в «Витязь» Рябыкин смягчил риторику: «Это просто меня журналистка не поняла. Позвонила и попросила оценить, как работает Кравец. Я сказал, что мне оценивать неправильно работу другого тренера и для этого есть руководство клуба. Ну какая у меня может быть обида на Михаила? Мы же взрослые люди».

На вопрос о принципиальности матча с «Авангардом» Рябыкин ответил так: «Не скажу, что это для меня прямо вау-вау-особенный матч. Но «Авангард» для меня не чужая команда. Хочется ее победить». Как видно, работа прошла не зря.

Фото: РИА Новости/Елена Руско, Александр Кряжев