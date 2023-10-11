Шайбу, шайбу!
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«Авангард» вел 2:0 у худшего клуба КХЛ, пропустил курьезный гол – и рассыпался

Дмитрий Рябыкин Дмитрий Рябыкин
Авангард Авангард
Витязь Витязь
Илья Проскуряков Илья Проскуряков
Михаил Кравец Михаил Кравец
Металлург Мг Металлург Мг
Илья Воробьев Илья Воробьев
Алексей Бондарев Алексей Бондарев
Хоккей Хоккей

На прошлой неделе «Авангард» одержал три красивые победы над лидерами Востока и Запада – «Металлургом» (4:1) и «Локомотивом» (4:1), а также взял реванш у московского «Динамо» (3:0 после 0:6 в гостях). Но выезд в Балашиху, где «ястребы» взяли первый Кубок Гагарина, был омрачен болезненным поражением от «Витязя» (2:5). 

Пике «Авангарда» началось с курьеза: магия Проскурякова закончилась?

Хотя на первый перерыв омичи уходили с преимуществом в две шайбы, во втором периоде «Витязь» не только отыгрался, но и вышел вперед, забросив четырежды. 

Впечатляющий камбэк стартовал с курьеза.  Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков блином отразил бросок Джереми Роя, но шайба отскочила в черенок клюшки, а от него – в ворота. Хоккеисты «Витязя» сразу все поняли и сдержанно отпраздновали успех, а вот сибирякам потребовалось время – поначалу они лишь разводили руками и глазами искали шайбу. 

На организацию 3 следующих голевых атак «Витязю» хватило 5 минут. Рой оформил дубль (в меньшинстве!), а Скотту Уилсону помог соперник: капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов срезал шайбу в свои ворота. В этот момент Проскуряков их уже покинул – после третьей шайбы его заменил 22-летний Андрей Мишуров. Хозяева поставили точку в третьей 20-минутке. 

● В третьем периоде гости, уступая в счете, нанесли всего один (!) бросок в створ. 

● Двое хоккеистов «Витязя» набрали по 3 очка. У защитника Роя 2+1, в активе форварда Уилсона – 1+2. 

● «Витязь» занимает последнее место в лиге даже после неожиданного успеха (12 очков). Столько же у «Адмирала», но дополнительные показатели не в пользу подмосковных хоккеистов. «Авангард» – только второй соперник в сезоне, которого удалось победить в основное время (первый – «Куньлунь»). 

Новый главный тренер «Витязя» – легенда «Авангарда». Это его вторая самостоятельная работа 

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин спокойно отреагировал на победу: собрал тренерский штаб вокруг себя и произнес несколько фраз, среди которых можно было различить классическое хоккейное: «Молодчики». В раздевалке капитан Руслан Педан вручил Рябыкину шайбу – в честь первой победы у руля новой команды. 

Рябыкин подписал контракт с «Витязем» 7 октября. Команда уступила в 4 следующих матчах, в том числе дважды крупно – «Спартаку» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (1:8). Перед игрой с «Авангардом» в «Витязе» произошло еще одно тренерское назначение – к штабу присоединился Алексей Бондарев. Защитник родился в Омске и играл за «ястребов» в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда Рябыкин был помощником Боба Хартли. С 2021 года Бондарев работал ассистентом в «Омских Крыльях» из ВХЛ. В «Витязе» Алексей погрузился в работу с защитниками.

Рябыкин – воспитанник московского «Динамо», но имя сделал именно в «Авангарде», за который выступал 13 сезонов. Вскоре после окончания игровой карьеры он дебютировал там же в качестве тренера. С 2016 по 2022 гг. Рябыкин ассистировал Федору Канарейкину, Андрею Скабелке, Герману Титову и Хартли.

Год назад Рябыкина уволили из «Авангарда». Для него это был принципиальный матч

Перед прошлым сезоном экс-защитник начал самостоятельную карьеру и возглавил «Авангард». Под его руководством омичи одержали 6 побед и потерпели 10 поражений (из-за позднего открытия арены Омск вынужденно начал сезон с 12 матчей в гостях). Уже 10 октября Рябыкин был отправлен в отставку. За три недели до этого «Авангард» пригласил Михаила Кравца на должность ассистента Рябыкина. После его увольнения Кравец сначала исполнял обязанности главного тренера, а затем был полноценно назначен на этот пост. 

17 октября 2022 года Рябыкин присоединился к штабу Ильи Воробьева в «Металлурге», где отвечал за работу с защитниками. В начале февраля стороны расторгли трудовые отношения по обоюдному согласию. 

Рябыкин дал несколько ярких интервью разным СМИ и стал одним из популярных экспертов, комментирующих события в КХЛ. Один из его последних отзывов – за три дня до назначения в «Витязь» – был посвящен как раз «Авангарду»:

– Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом неправильно. Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно, выигрывать.

– Может быть, дело и в главном тренере?

– По поводу Кравца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека. После перехода в «Витязь» Рябыкин смягчил риторику: «Это просто меня журналистка не поняла. Позвонила и попросила оценить, как работает Кравец. Я сказал, что мне оценивать неправильно работу другого тренера и для этого есть руководство клуба. Ну какая у меня может быть обида на Михаила? Мы же взрослые люди».

На вопрос о принципиальности матча с «Авангардом» Рябыкин ответил так: «Не скажу, что это для меня прямо вау-вау-особенный матч. Но «Авангард» для меня не чужая команда. Хочется ее победить». Как видно, работа прошла не зря.

Витязь – Авангард 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Венгрыжановский (Гераськин, Киселевич)
0:2 – 14 Пьянов (Ткачев, Спунер)
1:2 – 24 Руа (Воронков, Кара)
2:2 – 27 Руа (Уилсон)
3:2 – 28 Барак (Уилсон, Руа)
4:2 – 32 Уилсон (Воронков)
5:2 – 55 Барак (Дарьин)
Вратари: Дорожко 18/20 – Мишуров 8/10, Проскуряков 9/12.

Фото: РИА Новости/Елена Руско, Александр Кряжев

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