«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»
«Каролина» и «Питтсбург» провели матч с 11 голами.
«Каролина» обыграла «Питтсбург» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Пингвинс» отыгрывались четыре раза по ходу игры. На 56-й минуте матча команда повела в счете, но «Харрикейнс» сравняли результат на 58-й.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей при полезности «минус 1» и игровом времени 21:43.
Форвард команды Сидни Кросби в первом матче после травмы записал на свой счет 2 (1+1) балла при нейтральной полезности и игровом времени 18:33.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил матч без результативных действий и полезности «минус 3». Также он набрал четыре минуты штрафа и сделал три силовых приема. Игровое время – 18:02 (1:26 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
