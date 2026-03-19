«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»

«Каролина» и «Питтсбург» провели матч с 11 голами.

«Каролина» обыграла «Питтсбург» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Пингвинс» отыгрывались четыре раза по ходу игры. На 56-й минуте матча команда повела в счете, но «Харрикейнс» сравняли результат на 58-й.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился результативной передачей при полезности «минус 1» и игровом времени 21:43.

Форвард команды Сидни Кросби в первом матче после травмы записал на свой счет 2 (1+1) балла при нейтральной полезности и игровом времени 18:33.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил матч без результативных действий и полезности «минус 3». Также он набрал четыре минуты штрафа и сделал три силовых приема. Игровое время – 18:02 (1:26 – в большинстве).