Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У защитника «Рейнджерс» 31 очко в 68 матчах
Владислав Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6).
Эта шайба стала 14-й для российского хоккеиста в нынешнем сезоне.
В матче против «Дэвилс» Гавриков также нанес четыре броска по воротам при нейтральной полезности, выполнил один силовой прием и провел на льду 26:31 (1:01 – в большинстве, 3:02 – в меньшинстве).
В этом сезоне Владислав набрал 31 (14+17) балл за результативность при полезности «минус 12» в 68 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Гавриков в снайперы записался
