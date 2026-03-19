Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У защитника «Рейнджерс» 31 очко в 68 матчах

Владислав Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (3:6).

Эта шайба стала 14-й для российского хоккеиста в нынешнем сезоне.

В матче против «Дэвилс» Гавриков также нанес четыре броска по воротам при нейтральной полезности, выполнил один силовой прием и провел на льду 26:31 (1:01 – в большинстве, 3:02 – в меньшинстве).

В этом сезоне Владислав набрал 31 (14+17) балл за результативность при полезности «минус 12» в 68 матчах чемпионата.