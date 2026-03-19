Грицюк забил Куику кистевым броском под перекладину в игре с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 30 очков в 64 матчах сезона
Арсений Грицюк забил 13-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).
Россиянин забил 13-й гол в нынешнем сезоне в первом периоде, забив Джонатану Куику кистевым броском под перекладину.
В этом матче форвард также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес два броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17:08 (2:18 – в большинстве).
В текущем сезоне Грицюк записал на свой счет 30 (13+17) очков при полезности «минус 4» в 64 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
