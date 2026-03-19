Грицюк забил Куику кистевым броском под перекладину в игре с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 30 очков в 64 матчах сезона

Арсений Грицюк забил 13-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (6:3).

Россиянин забил 13-й гол в нынешнем сезоне в первом периоде, забив Джонатану Куику кистевым броском под перекладину.

В этом матче форвард также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес два броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17:08 (2:18 – в большинстве).

В текущем сезоне Грицюк записал на свой счет 30 (13+17) очков при полезности «минус 4» в 64 матчах чемпионата.