ААААААААА! Вратарь «Питтсбурга» забил прямым броском через всю площадку!

Мощный перфоманс Тристана Джерри.

Главный хайлайт этой ночи: кипер «Пингвинс» резко бросил по воротам из своей зоны, а потом бросился в объятия партнеров. Шайба залетела в сетку, коснувшись льда только на самом пятачке.

Все случилось на предпоследней минуте основного времени матча с «Лайтнинг». Играя уже в шесть полевых и намереваясь спасти матч, «Тампа» попыталась войти в зону через вброс. Шайба прошла недалеко от ворот Джерри – и он воспользовался этим: подобрал и бросил через всю площадку – идеальное попадание!

Полевые «Питтсбурга» начали радоваться еще до того, как шайба пересекла линию ворот – было видно, что она летит по нужной траектории.

Тристан Джерри вошел в историю – это первый вратарский гол для «Питтсбурга». Но забавно, что у фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри» – таких шайб уже две. Одну в этом сезоне забросил Алекс Неделькович (его второй гол в АХЛ – уникальный случай), а другую, в ноябре 2018-го – сам Джерри. Очень похожий гол и роскошный процент реализации.

В истории НХЛ теперь 17 вратарских голов, но только 10 из них действительно заброшены, а не записаны на голкиперов как на тех, кто последним коснулся шайбы: первые восемь вы можете увидеть здесь, а вот тут – гол Улльмарка из прошлого сезона. Дважды в 80-х отличился Рон Хекстолл – видимо, уходя с поста генерального менеджера «Питтсбурга» в этом году, он на прощание дал пару уроков Джерри.

Мощный факт: в этом сезоне у Тристана Джерри больше голов, чем у некоторых известных нападающих: например, Джоша Андерсона, Макса Доми, Томаша Татара и даже партнера по команде – Рикарда Ракелля. При этом он забил вратарской клюшкой, что гораздо сложнее.

Кстати, судя по всему инвентарь полевых Джерри презирает – смотрите, как он обошелся с клюшкой Пойнта.

Сам вратарь скромно оценивает свои подвиги: «Думаю, все просто сложилось по идеальному сценарию. Шайба направлялась близко ко мне и при этом довольно медленно, поэтому у меня возникла возможность остановить ее и бросить».

Джерри стал бы героем вечера и без своего гола – он действительно затащил «Пинвингс», сделав 39 сэйвов. «Тампа» начала матч очень бодро – сделала 2:0 в первом периоде и нанесла 17 бросков в створ. Вратарь помог удержаться в игре, а дальше гостям удалось совершить камбэк. При этом в решающий момент среди полевых выстрелили неожиданные герои – Дрю О’Коннор (вторая шайба в сезоне) и 38-летний Джефф Картер (первая шайба в сезоне).

У «Тампы» вновь раздавал Кучеров – за вечер две голевых передачи. Это уже его восьмой матч подряд с набранными очками – продолжает оставаться самым опасным игроком атаки «Лайтнинг» и лидером гонки бомбардиров лиги.

Кучерову также удалось выйти на десятое место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ. Позади остался Игорь Ларионов, и следующим, кого он обгонит, будет Вячеслав Козлов.

Но российскому нападающему не хватает поддержки – у «Тампы» четвертое поражение в последних пяти матчах. Для «Питтсбурга», возможно, такое выступление от Джерри станет импульсом, чтобы совершить рывок в зону плей-офф. Следующая встреча у команд состоится очень скоро – через неделю.

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