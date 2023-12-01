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ААААААААА! Вратарь «Питтсбурга» забил прямым броском через всю площадку!

Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Питтсбург Питтсбург
Тристан Джерри Тристан Джерри
НХЛ НХЛ
Никита Кучеров Никита Кучеров
Хоккей Хоккей

Мощный перфоманс Тристана Джерри.

Главный хайлайт этой ночи: кипер «Пингвинс» резко бросил по воротам из своей зоны, а потом бросился в объятия партнеров. Шайба залетела в сетку, коснувшись льда только на самом пятачке.

Все случилось на предпоследней минуте основного времени матча с «Лайтнинг». Играя уже в шесть полевых и намереваясь спасти матч, «Тампа» попыталась войти в зону через вброс. Шайба прошла недалеко от ворот Джерри – и он воспользовался этим: подобрал и бросил через всю площадку – идеальное попадание!

Полевые «Питтсбурга» начали радоваться еще до того, как шайба пересекла линию ворот – было видно, что она летит по нужной траектории.

Тристан Джерри вошел в историю – это первый вратарский гол для «Питтсбурга». Но забавно, что у фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри» – таких шайб уже две. Одну в этом сезоне забросил Алекс Неделькович (его второй гол в АХЛ – уникальный случай), а другую, в ноябре 2018-го – сам Джерри. Очень похожий гол и роскошный процент реализации. 

В истории НХЛ теперь 17 вратарских голов, но только 10 из них действительно заброшены, а не записаны на голкиперов как на тех, кто последним коснулся шайбы: первые восемь вы можете увидеть здесь, а вот тут – гол Улльмарка из прошлого сезона. Дважды в 80-х отличился Рон Хекстолл – видимо, уходя с поста генерального менеджера «Питтсбурга» в этом году, он на прощание дал пару уроков Джерри.

Мощный факт: в этом сезоне у Тристана Джерри больше голов, чем у некоторых известных нападающих: например, Джоша Андерсона, Макса Доми, Томаша Татара и даже партнера по команде – Рикарда Ракелля. При этом он забил вратарской клюшкой, что гораздо сложнее.

Кстати, судя по всему инвентарь полевых Джерри презирает – смотрите, как он обошелся с клюшкой Пойнта.

Сам вратарь скромно оценивает свои подвиги: «Думаю, все просто сложилось по идеальному сценарию. Шайба направлялась близко ко мне и при этом довольно медленно, поэтому у меня возникла возможность остановить ее и бросить». 

Джерри стал бы героем вечера и без своего гола – он действительно затащил «Пинвингс», сделав 39 сэйвов. «Тампа» начала матч очень бодро – сделала 2:0 в первом периоде и нанесла 17 бросков в створ. Вратарь помог удержаться в игре, а дальше гостям удалось совершить камбэк. При этом в решающий момент среди полевых выстрелили неожиданные герои – Дрю О’Коннор (вторая шайба в сезоне) и 38-летний Джефф Картер (первая шайба в сезоне). 

У «Тампы» вновь раздавал Кучеров – за вечер две голевых передачи. Это уже его восьмой матч подряд с набранными очками – продолжает оставаться самым опасным игроком атаки «Лайтнинг» и лидером гонки бомбардиров лиги. 

Кучерову также удалось выйти на десятое место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ. Позади остался Игорь Ларионов, и следующим, кого он обгонит, будет Вячеслав Козлов. 

Но российскому нападающему не хватает поддержки – у «Тампы» четвертое поражение в последних пяти матчах. Для «Питтсбурга», возможно, такое выступление от Джерри станет импульсом, чтобы совершить рывок в зону плей-офф. Следующая встреча у команд состоится очень скоро – через неделю.

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Питтсбург 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
1 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
2:0 – 12 Жанно (Кучеров, Сергачев)
2:1 – 28 Кросби (Генцел)
2:2 – 39 О'Коннор (Летанг, Малкин)
2:3 – 42 Картер (Петтерссон, Ньето)
2:4 – 58 Джерри ()
Вратари: Ан. Василевский 25/28 – Джерри 39/41.

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17 комментариев
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Красивая шайба. Но сам Джарри невероятно противоречивые вратарь, может в одного затащить одну-две игры, а может также в одного слить несколько игр, у парня практически нет золотой середины.
+13
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+13
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Еще 4 догонит Овечкина
+10
0
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Супер комбо у вратаря!
+4
0
+4
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Не, надо поставить шит с дыркой, вот тогда если бы забил, можно подарить лям с вычетом налога, 4мя частями в течении нескольких лет
+3
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+3
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комментаторы заметили что добросил до точки вбрасывания в чужой синей , что редкий по силе бросок у Джарри. мало кто так может. красавец!
+3
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У вас на таблице очень интересные эмблемы команд у Монреаля и Сан-Хосе 😄
+3
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Зачем орать в заголовке? 🤦🏻‍♂️
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Вижу "АААААА" в заголовке - ставлю минус... А, стоп, это не Петухов? 😅
+2
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Аааааа
+1
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Алиссон Беккер одобряет)
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а ещё у Кучерова две потери, который привели к голам в ворота "Тампы", т.ч. вряд ли он доволен матчем
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Ааааааааааааааааа
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На картинке логотипы команд немного перепутаны
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... нормальненько так засадил
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Ответ Semen6009
Не, надо поставить шит с дыркой, вот тогда если бы забил, можно подарить лям с вычетом налога, 4мя частями в течении нескольких лет
Это в Казани частями отдают?)
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