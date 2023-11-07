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Анри рассказал, как отреагировал на вызов Заира-Эмери в основу сборной Франции. Тьерри тренирует молодежь «синих»

Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Заир-Эмери в 17 лет получил свой первый вызов в сборную Франции. С этим событием юношу мощно поздравили одноклубники.

Особую гордость за своего подопечного испытал тренер молодежки «синих» – Анри. Тьерри рассказал La Chaîne L'Equipe, как отреагировал на новость:

«Я широко улыбнулся, когда Дидье Дешам позвонил мне и сказал «на этот раз Уоррен будет со мной». В какой-то степени мы [молодежка] здесь ради основы сборной, не буду скрывать. Но победы для нас остаются первостепенными.

В конечном итоге важно, чтобы Уоррен поднялся наверх и сумел там остаться. Конечно, надеюсь, что он все равно будет здороваться со мной в Клерфонтене! Я широко улыбнулся [когда узнал о вызове Заира-Эмери в основу], потому что он этого заслуживает. Я мог бы говорить об Уоррене часами, учитывая то, что он делает на поле, его образование, то, как он себя ведет».

«Я снимаю шляпу перед его родителями. Часто говорят, что некоторые игроки в определенные моменты своей карьеры, особенно современное поколение, находятся в плохом окружении. Но это не про Уоррена, у него есть хорошее окружение и отличная поддержка», – добавил Анри.

В ближайший международный перерыв сборная Франции проведет два матча квалификации Евро-2024. 18 ноября подопечные Дешама сыграют с Гибралтаром, а 21 – с Грецией.

Как проявит себя Заир-Эмери в этих матчах?

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