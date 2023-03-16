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В заявку «ПСЖ» на матч против «Ренна» впервые попали два игрока 2004 года рождения. Кто эти юноши?

Уго Лами
Неемия Фернандес
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Кристоф Гальтье определился с игроками, которые отправятся в Ренн на матч с местной командой. Болельщики заметили в заявке «ПСЖ» двух футболистов, о которых раньше почти ничего не слышали.

Неемия Фернандес и Уго Лами могут впервые сыграть за взрослую команду.

Два молодых игрока подписали свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ» летом прошлого года. Соглашения рассчитаны до 30 июня 2025 года.

Лами трогательно прокомментировал подписание своего первого профессионального контракта с парижанами:

«Это была моя цель. Выступать за «ПСЖ» для меня большая гордость. Я с детства мечтал играть за столичный клуб».

Неемия Фернандес выступает на позиции центрального защитника, а Уго Лами занимает позицию правого защитника. Но в матче юношеской Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» Лами вышел в центре защиты из трех человек.

Даст ли Гальтье парням немного игрового времени в матче против «Ренна»?

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