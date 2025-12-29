«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке
Илон Маск сделал репост публикации Криштиану Роналду.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на пост Криштиану Роналду в соцсети Х.
После получения награды лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards португалец написал: «Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году». Он добавил свои фотографии с церемонии.
Владелец соцсети Х Маск репостнул у себя публикацию Роналду и добавил эмодзи кубка 🏆.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Илона Маска в Х
