«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке

Илон Маск сделал репост публикации Криштиану Роналду.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на пост Криштиану Роналду в соцсети Х.

После получения награды лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards португалец написал : «Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году». Он добавил свои фотографии с церемонии.

Владелец соцсети Х Маск репостнул у себя публикацию Роналду и добавил эмодзи кубка 🏆.