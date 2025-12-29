«У Франка все еще менталитет «Брентфорда» – главное не проиграть, а не выиграть. Не вижу у «Тоттенхэма» четкого стиля». Экс-хавбек «Пэлас» Эмброуз о тренере
У Томаса Франка все еще менталитет «Брентфорда», считает Эмброуз.
Бывший полузащитник «Кристал Пэлас» Даррен Эмброуз высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Томасе Франке.
В воскресенье «шпоры» обыграли «Пэлас» на выезде со счетом 1:0 в 18-м туре АПЛ.
«На данный момент я не вижу четкого стиля игры! У него [Франка] все еще менталитет «Брентфорда»! Для него главное не проиграть, а не выиграть», – заявил Эмброуз.
Датский специалист возглавил «Тоттенхэм» летом. Команда под его руководством идет на 11-м месте в турнирной таблице, отставая на 7 очков от топ-4.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
