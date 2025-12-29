Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал «Интер». В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался после победы над «Аталантой» в 17-м туре Серии А (1:0).
– Я доволен игрой Маркуса [Тюрама], но когда он устал, мы решили выпустить Пио [Франческо Эспозито], который сыграл не хуже. Он отыграл мяч и вывел на ударную позицию Лаутаро.
Я доволен отношением, всем, что показала команда сегодня вечером. Мы довольны результатом, потому что он имеет большое значение.
– Может ли «Интер» стать чемпионом в этом сезоне?
– В футболе ничего не гарантировано. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно проявлять смелость и доказывать свой уровень на поле.
На дворе декабрь, но еще даже не половина сезона. Мы знаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь, мы хотим усердно работать и быть конкурентоспособными.
Мы знаем, что порой нам приходится бороться с несправедливостью, с теми, кто считает, что все дается просто так. Мы знаем, что команда демонстрирует свою истинную ценность именно на поле. Мы всегда держим голову высоко поднятой и реагируем на трудности. Мы готовы бороться и работать еще усерднее, – сказал Киву.