У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года

У Лаутаро и Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех.

Форвард «Интера » Лаутаро Мартинес забил победный гол в матче с «Аталантой» (1:0).

У аргентинца и хавбека «Болоньи» Риккардо Орсолини по 15 мячей в Серии А в 2025 году – больше всех.

Лаутаро забил в 4 играх чемпионата Италии подряд впервые с декабря 2021-го (тогда голевая серия составила 5 матчей).

В 16 играх текущего сезона Серии А на счету нападающего 9 голов и 3 ассиста.