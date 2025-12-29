У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года
У Лаутаро и Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех.
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил победный гол в матче с «Аталантой» (1:0).
У аргентинца и хавбека «Болоньи» Риккардо Орсолини по 15 мячей в Серии А в 2025 году – больше всех.
Лаутаро забил в 4 играх чемпионата Италии подряд впервые с декабря 2021-го (тогда голевая серия составила 5 матчей).
В 16 играх текущего сезона Серии А на счету нападающего 9 голов и 3 ассиста.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18851 голос
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости