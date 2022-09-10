Все, что нужно знать о сегодняшнем матче «ПСЖ» с «Брестом»

Сегодня «ПСЖ» примет «Брест» на «Парк де Пренс» в рамках седьмого тура Лиги 1.

Это 40-е противостояние между командами, перевес сил на стороне парижан: 23 победы, 12 ничьих и только 4 поражения. «Брест» не обыгрывал «ПСЖ» с 26 января 1985 года.

«ПСЖ» рассчитывает продлить серию из 11 побед подряд против «Бреста».

Команда Мишеля Тер-Закаряна побеждала на «Парк де Пренс» всего однажды из 16 матчей – это случилось 12 сентября 1982 года в Лиге 1 (1-2). На сегодняшний день парижане ведут беспроигрышную серию из 10 побед и 4 ничьих.

Златан Ибрагимович остается лучшим бомбардиром «ПСЖ» против «Бреста»: на счету шведа 6 забитых голов, но его догоняет Килиан Мбаппе (5).

«ПСЖ» - лидер чемпионата Франции, команда возвращается на «Парк де Пренс» после двух выездных побед над «Тулузой» (0-3) и «Нантом» (0-3). Парижане хотят продолжать успешную серию в Лиге 1: сейчас у команды Гальтье 11 побед, 4 ничьих, 55 забитых голов и 13 пропущенных.

«ПСЖ» также продолжают беспроигрышную серию из 24 матчей на «Парк де Пренс» в чемпионате (20 побед и 4 ничьи) - последний раз дома команда проигрывала «Лиллью» 3 апреля 2021 года.

Килиан Мбаппе забил на «Парк де Пренс» 84 гола, уже сегодня он готовится повторить результат Златана Ибрагимовича (85) и приблизиться к рекордсмену клуба Эдинсону Кавани (110).

Предстоящий матч может стать важным событием и для Ашрафа Хакими – это будет его 50-ая игра за «ПСЖ».

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