«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)
«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса.
В «Арсенале» теряют веру, что смогут подписать Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера бразильского вингера на тот случай, если он не продлит контракт с «Реалом».
Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале», «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку. Они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.
В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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Перес любит Винисиуса, тот любит Реал, да, торгуются за бабло, рабочий момент)
вот после работы с Мауром, может что и изменится, и то, скорее тренера выпрут если пойдёт плохо
А знаешь у кого она была? У Тони Крооса и именно при нём Винисиус блистал. То что Винисиус будет блистать после перехода Родри это 100%.
Это правила никто не соблюдает, зачем это постоянно пишут не понятно.
Да и вдруг теория заговора верна и арсенал подпишет обычного парнишку под видом Винисиуса
Можно узнать цену Дуэ.
Жаль, что Гринвуда в Англии захейтили, такой топ за копейки ушёл
Перес тогда говорил, что готов продать Рамоса за 60 лямов Барселоне))))))) а тогда это были очень большие деньги.