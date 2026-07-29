«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)

«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса.

В «Арсенале» теряют веру, что смогут подписать Винисиуса Жуниора .

Ранее сообщалось , что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера бразильского вингера на тот случай, если он не продлит контракт с «Реалом ».

Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале », «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку. Они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.

В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .

«Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба – более 400 тысяч фунтов в неделю (The Telegraph)