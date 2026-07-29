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  4. «Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)

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«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)
«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса.

В «Арсенале» теряют веру, что смогут подписать Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера бразильского вингера на тот случай, если он не продлит контракт с «Реалом». 

Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале», «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку. Они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

«Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба – более 400 тысяч фунтов в неделю (The Telegraph)

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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Комментарии

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не знаю кем надо быть, что бы в это (в переход сейчас) реально верить
Перес любит Винисиуса, тот любит Реал, да, торгуются за бабло, рабочий момент)
вот после работы с Мауром, может что и изменится, и то, скорее тренера выпрут если пойдёт плохо
ОтветВинни-Грет
не знаю кем надо быть, что бы в это (в переход сейчас) реально верить Перес любит Винисиуса, тот любит Реал, да, торгуются за бабло, рабочий момент) вот после работы с Мауром, может что и изменится, и то, скорее тренера выпрут если пойдёт плохо
Правда забыл добавить, что если тренер уйдёт, то уйдёт с неустойкой ,как он обычно это любит делать.
ОтветВинни-Грет
не знаю кем надо быть, что бы в это (в переход сейчас) реально верить Перес любит Винисиуса, тот любит Реал, да, торгуются за бабло, рабочий момент) вот после работы с Мауром, может что и изменится, и то, скорее тренера выпрут если пойдёт плохо
не знаю как можно верить в то, что пропересовская марка напишет что-то кроме этого
Изначально слабо верилось, что Вини думает о трансфере. Скорее всего «агентские игры». А в Реале ему может некомфортно с Мбаппе + трансфер Родри тоже может на него повлиять
Ответbat90
Изначально слабо верилось, что Вини думает о трансфере. Скорее всего «агентские игры». А в Реале ему может некомфортно с Мбаппе + трансфер Родри тоже может на него повлиять
А в трансфере Родри что плохого? Что наконец Винисиусу будут доставлять мяч пока он открыт, а не когда соперник всем составом успел вернуться в оборону? Ну да ужас. Родри в топ 3 ЦП АПЛ по точным длинным передачам. Ни у кого в РМ и близко нет такой статистики сейчас.
А знаешь у кого она была? У Тони Крооса и именно при нём Винисиус блистал. То что Винисиус будет блистать после перехода Родри это 100%.
ОтветМикель Артета 65%
А в трансфере Родри что плохого? Что наконец Винисиусу будут доставлять мяч пока он открыт, а не когда соперник всем составом успел вернуться в оборону? Ну да ужас. Родри в топ 3 ЦП АПЛ по точным длинным передачам. Ни у кого в РМ и близко нет такой статистики сейчас. А знаешь у кого она была? У Тони Крооса и именно при нём Винисиус блистал. То что Винисиус будет блистать после перехода Родри это 100%.
Какой игрок Родри – я в курсе. Вспомни, кому именно проиграл ЗМ Винисиус и его реакцию...
Это и ежу понятно было . Перес своего сына в обиду не даст .
Поинтересовались, и на том спасибо. К Берте пока всё больше вопросов. Старт сезона на носу, а полкоманды либо лечится, либо отдыхает после ЧМ. Кем играть-то? По трансферам до сих пор и конь не валялся. Продаж тоже толком не было, один Троссар. Несколько тревожно, словом
Винисиус - мега топ
Источник ближе к Реалу, чем Арсеналу. Отсюда и инсайд. А вообще, думаю, Арсенал никогда и не общался с Винни.
ОтветMarcus-light
Источник ближе к Реалу, чем Арсеналу. Отсюда и инсайд. А вообще, думаю, Арсенал никогда и не общался с Винни.
Об общении информации не видел,была инфа только про первоначальные планы,как вариант,разведка!И то,это могли организвать слив со стороны Винисиуса агенты или кто-либо другой,с целью давления на Реал!Да и общаться с игроками с контрактом официально запрещено,только с разрешения клуба и за полгода до конца контракта насколько помню!
ОтветКанат1976
Об общении информации не видел,была инфа только про первоначальные планы,как вариант,разведка!И то,это могли организвать слив со стороны Винисиуса агенты или кто-либо другой,с целью давления на Реал!Да и общаться с игроками с контрактом официально запрещено,только с разрешения клуба и за полгода до конца контракта насколько помню!
Да и общаться с игроками с контрактом официально запрещено (с)
Это правила никто не соблюдает, зачем это постоянно пишут не понятно.
Не надо.
Да и вдруг теория заговора верна и арсенал подпишет обычного парнишку под видом Винисиуса
Купите Баэну или Ойарасабля.
Можно узнать цену Дуэ.
Жаль, что Гринвуда в Англии захейтили, такой топ за копейки ушёл
Прям очень напоминает ситуацию с контрактом Рамоса году в 2013ом или 2014ом.....
Перес тогда говорил, что готов продать Рамоса за 60 лямов Барселоне))))))) а тогда это были очень большие деньги.
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