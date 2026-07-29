Защитника «Интернасьонала» Габриэла, сломавшего ногу сопернику во время матча с «Крузейро», отстранили до возвращения травмированного игрока к тренировкам

В Бразилии игрока, нанесшего травму, отстранили до возвращения соперника в строй.

В Бразилии футболиста, нанесшего серьезную травму сопернику, дисквалифицировали до момента восстановления пострадавшего игрока.

В матче 19-го тура бразильской Серии А 22 июля форвард «Крузейро» Габриэл Пек получил перелом левой большеберцовой кости в результате стыка с защитником «Интернасьонала » Виктором Габриэлом. Для Пека этот матч стал дебютным в составе «Крузейро » после летнего трансфера за рекордные для клуба 12 млн долларов.

Высший спортивный суд Бразилии посчитал стандартное наказание для Габриэла недостаточным. Во вторник дисциплинарный орган отстранил футболиста «Интернасьонала» от футбола в Бразилии до момента возвращение Пека к тренировкам после перелома. Данная мера может быть применена в соответствии с положением статьи 254 Кодекса спортивного правосудия Бразилии.

Во время заседания Габриэл принес извинения «Крузейро» и заявил, что нанес травму Пеку непреднамеренно.

Отмечается, что судебный запрет ограничен 180 днями дисквалификации, однако Габриэл сможет вернуться на поле раньше в случае досрочного восстановления травмированного им игрока. Кроме того, Габриэл вправе подать апелляцию на решение суда.