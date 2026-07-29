Защитника «Интернасьонала» Габриэла, сломавшего ногу сопернику во время матча с «Крузейро», отстранили до возвращения травмированного игрока к тренировкам

В Бразилии футболиста, нанесшего серьезную травму сопернику, дисквалифицировали до момента восстановления пострадавшего игрока.
В матче 19-го тура бразильской Серии А 22 июля форвард «Крузейро» Габриэл Пек получил перелом левой большеберцовой кости в результате стыка с защитником «Интернасьонала» Виктором Габриэлом. Для Пека этот матч стал дебютным в составе «Крузейро» после летнего трансфера за рекордные для клуба 12 млн долларов.
Высший спортивный суд Бразилии посчитал стандартное наказание для Габриэла недостаточным. Во вторник дисциплинарный орган отстранил футболиста «Интернасьонала» от футбола в Бразилии до момента возвращение Пека к тренировкам после перелома. Данная мера может быть применена в соответствии с положением статьи 254 Кодекса спортивного правосудия Бразилии.
Во время заседания Габриэл принес извинения «Крузейро» и заявил, что нанес травму Пеку непреднамеренно.
Отмечается, что судебный запрет ограничен 180 днями дисквалификации, однако Габриэл сможет вернуться на поле раньше в случае досрочного восстановления травмированного им игрока. Кроме того, Габриэл вправе подать апелляцию на решение суда.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Иногда бывает, что травма нанесена по несчастному стечению обстоятельств, но чаще нанесший травму действительно виноват. Вот и пусть отдыхает. Глядишь, другие поаккуратнее играть станут.
К сожалению тут масса возможностей для провокаций: специально некий типа васян подставляется и основной игрок соперника ’’выбывает’’, пока этот васян как бы лечится.
Но на уровне идеи - прикольно. Особенно для безголовых нападающих, что идут до последнего на вратаря и тд