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  4. Неймар подтвердил уход из сборной Бразилии: «Мое время подошло к концу. Я был счастлив, отдал все, что мог, выкладывался ради желтой футболки, но больше не хочу этого делать»

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Неймар подтвердил уход из сборной Бразилии: «Мое время подошло к концу. Я был счастлив, отдал все, что мог, выкладывался ради желтой футболки, но больше не хочу этого делать»
Неймар: мое время в сборной Бразилии подошло к концу.

Форвард «Сантоса» Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии.

Напомним, что Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

34-летний футболист подтвердил свое решение в интервью после матча с венесуэльским УСВ в Кубке Судамерикана (4:2).

«Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь.

Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – сказал Неймар.

Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей (второй результат), забил 80 голов (рекорд) и отдал 58 результативных передач. Он лучший бомбардир в истории национальной команды. Со сборной форвард выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и также стал олимпийским чемпионом в 2016-м.

***

После матча Кубка Судамерикана к Неймару выстроилась очередь из соперников 📹

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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoНеймар
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoУСВ
logoКубок Судамерикана
logoСантос

Комментарии

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"Больше не хочу" - девиз Неймара в футболе.
ОтветMarcus-light
"Больше не хочу" - девиз Неймара в футболе.
У чела почти 140 результативных действий за сборную и два значимых титула. Всем бы такой девиз
ОтветАлександр Степанов
У чела почти 140 результативных действий за сборную и два значимых титула. Всем бы такой девиз
Вы хотите сказать, что это из-за безграничной силы воли и целеустремлённости что ли?)
Неймар ушёл из неё ещё в 2022
ОтветAdil Sugurbayev
Неймар ушёл из неё ещё в 2022
На операцию?
ОтветAdil Sugurbayev
Неймар ушёл из неё ещё в 2022
Так впереди следующее возвращение, в 2030! Будут давить на Анчелотти, чтобы взял легенду.
В сборной Неймар всё таки смог реализовать свой уровень, не зря его все так любят в стране
Жаль, что поколения сборной ему достались довольно посредственные
ОтветВлад Безруков
В сборной Неймар всё таки смог реализовать свой уровень, не зря его все так любят в стране Жаль, что поколения сборной ему достались довольно посредственные
Победа на Кубке Америки в 2019-м была легендарной! Хорошо, что посредственное поколение Неймару не смогло помешать))
ОтветВлад Безруков
В сборной Неймар всё таки смог реализовать свой уровень, не зря его все так любят в стране Жаль, что поколения сборной ему достались довольно посредственные
Не был бы так однозначен. Да, 130 игр, 80 голов и более полусотни голевых - космический результат и мечта любого футболиста. И поколение с 2010 не очень, хотя в 2010-х было очень крепкое. Но если уйти от цифр и глянуть на его влияние в сборной, то какое оно? 1 кубок Америки из 6 с момента его дебюта, да 2 олимпиады? 1/2 домашнего ЧМ? Он, к огромному сожалению, так и не стал вожаком своей команды. От игрока такого таланта ждешь большего. Зубастик был вожаком, Пеле был, Марадона был, Месси был и есть, Зидан был, Мбаппе вожак, даже Криш до сих пор пытается. А Ней до сих пор балованный плаксивый мальчишка, который не знает чего хочет. Очень жаль.
Тем величественнее смотрятся Месси и Роналду, которые до сих пор в своих сборных, а их оппоненты Неймар и Азар теперь не играют
Ответc458fwf4nz
Тем величественнее смотрятся Месси и Роналду, которые до сих пор в своих сборных, а их оппоненты Неймар и Азар теперь не играют
И Бэйл. Хотя именно этих троих считали будущими королями
ОтветИнфантильный и лысый
И Бэйл. Хотя именно этих троих считали будущими королями
А с Бэйлом что не так? У него была средняя сб. Уэльса, с Гаретом валлийцы дошли до полуфинала Евро-16, вышли из группы на Евро-20, участвовали на ЧМ-22, без него они перестали попадать на крупные турниры. В целом его карьера удалась.
"Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать"
Хотя бы честно, при чём выкладываться в принципе давно уже не хочет и без разницы ради какой футболки...
Но, стоит признать, этот парень реально оставил огромный след в истории, талантище на уровне Месси, если не выше. Но вот из-за характера не смог достичь таких высот, хотя даже так стал лучшим бомбардиром в истории сборной.
ОтветПетрович
"Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать" Хотя бы честно, при чём выкладываться в принципе давно уже не хочет и без разницы ради какой футболки... Но, стоит признать, этот парень реально оставил огромный след в истории, талантище на уровне Месси, если не выше. Но вот из-за характера не смог достичь таких высот, хотя даже так стал лучшим бомбардиром в истории сборной.
Не талант он уровня Месси .
Талант -- это как раз про стабильность .
Когда ты за счёт этого самого таланта можешь 20 лет творить +- одно и тоже , даже находясь , периодически ,не в самых лучших игровых кондициях .
А находившихся в прайме какой-то период крутых футболистов, которые блистали некоторое время, было множество , даже в том же 21 веке .
Футбольный талант это и есть степень влияния на игру на дистанции, которая и определяет твой истинный уровень мастерства и степень футбольной одарённости.
Никого и близко уровня Лионеля ,за долгие годы просмотра футбола , лично я например не видел
ОтветЛлб
Не талант он уровня Месси . Талант -- это как раз про стабильность . Когда ты за счёт этого самого таланта можешь 20 лет творить +- одно и тоже , даже находясь , периодически ,не в самых лучших игровых кондициях . А находившихся в прайме какой-то период крутых футболистов, которые блистали некоторое время, было множество , даже в том же 21 веке . Футбольный талант это и есть степень влияния на игру на дистанции, которая и определяет твой истинный уровень мастерства и степень футбольной одарённости. Никого и близко уровня Лионеля ,за долгие годы просмотра футбола , лично я например не видел
Мне кажется вы говорите про дисциплину и класс - возможность показывать лучшие качества в любое время и месте. А вот талант - это как раз набор качеств, которые были заложены от рождения, и сохранились после пубертата. В этом плане и Роналдиньо, и Неймар талантливее Месси (у них всегда был, к примеру, лучший прием и первый пас), но Месси свой талант развил и пустил в нужное русло, достигнув величия.
среднее поколение и зацепило одну копу. для сборной уровня бразилии ни о чем. не было у нея подкрепы. последний жога бонита среди лесорубов как ни крути и не относись к нему.
Блин всего 34 года, занимается какой то хренью уже энное количество лет, иногда плачет в конце важных игр и на след день опять веселится за покерными столами. И тот ai ролик с ним с маленьким видимо его все таки не задел)
Т.е. не "не могу", а "не хочу"?
Всё-таки есть разница между "не хочу" и "не могу".
самый никчемный вожак сборной Бразилии за всю ее историю
ОтветКурт Кобэйн
самый никчемный вожак сборной Бразилии за всю ее историю
"лучший бомбардир в истории национальной команды"
Как-то не сочетается это) Стоит признать, что за сборную он всегда отдавался по полной и выдавал свои лучшие игры, а в клубах - да, там он отдыхал... И в футбольных и в ночных)
Ответspartakgorky7
"лучший бомбардир в истории национальной команды" Как-то не сочетается это) Стоит признать, что за сборную он всегда отдавался по полной и выдавал свои лучшие игры, а в клубах - да, там он отдыхал... И в футбольных и в ночных)
Он за Барсу топ сезонов провёл, столько же сколько Роналдиньо, если что. Кстати, и забил он за Барсу больше чем Роналдиньо. И выиграл больше трофее чем Роналдиньо.

Просто его проблема в том, что он в Барсе играл с праймовым Месси и поэтому то насколько он был крут в Барсе забылось. А в сборной кажется, что он "отдавался по полной", потому что в его прайме он натурально в атаке играл с Халком и Фредом.

А Роналдиньо в сборной то никогда лучшим не был игроком. Но его партёры - Роналдо и Ривалдо. С которыми он ЧМ брал. А в Барсе он, наоборот, успел до Месси. И потом сам говорил что ещё на тренировках с Лео понял, что Месси сильнее него.

И вот в этом ключевая разница восприятия. Роналдиньо - потрясающий футболист. Невероятный. И считать, что он лучше Неймара - нормально. Но просто нужно понимать, что играя в сборной с Халком и Фредом Роналдиньо не взял бы чемпионат мира, а играя в Барселоне с праймовым Месси не взял бы золотой мяч.
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