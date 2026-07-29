Неймар подтвердил уход из сборной Бразилии: «Мое время подошло к концу. Я был счастлив, отдал все, что мог, выкладывался ради желтой футболки, но больше не хочу этого делать»

Форвард «Сантоса» Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии.
Напомним, что Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.
34-летний футболист подтвердил свое решение в интервью после матча с венесуэльским УСВ в Кубке Судамерикана (4:2).
«Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь.
Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – сказал Неймар.
Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей (второй результат), забил 80 голов (рекорд) и отдал 58 результативных передач. Он лучший бомбардир в истории национальной команды. Со сборной форвард выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и также стал олимпийским чемпионом в 2016-м.
***
После матча Кубка Судамерикана к Неймару выстроилась очередь из соперников 📹
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Жаль, что поколения сборной ему достались довольно посредственные
Хотя бы честно, при чём выкладываться в принципе давно уже не хочет и без разницы ради какой футболки...
Но, стоит признать, этот парень реально оставил огромный след в истории, талантище на уровне Месси, если не выше. Но вот из-за характера не смог достичь таких высот, хотя даже так стал лучшим бомбардиром в истории сборной.
Талант -- это как раз про стабильность .
Когда ты за счёт этого самого таланта можешь 20 лет творить +- одно и тоже , даже находясь , периодически ,не в самых лучших игровых кондициях .
А находившихся в прайме какой-то период крутых футболистов, которые блистали некоторое время, было множество , даже в том же 21 веке .
Футбольный талант это и есть степень влияния на игру на дистанции, которая и определяет твой истинный уровень мастерства и степень футбольной одарённости.
Никого и близко уровня Лионеля ,за долгие годы просмотра футбола , лично я например не видел
Как-то не сочетается это) Стоит признать, что за сборную он всегда отдавался по полной и выдавал свои лучшие игры, а в клубах - да, там он отдыхал... И в футбольных и в ночных)
Просто его проблема в том, что он в Барсе играл с праймовым Месси и поэтому то насколько он был крут в Барсе забылось. А в сборной кажется, что он "отдавался по полной", потому что в его прайме он натурально в атаке играл с Халком и Фредом.
А Роналдиньо в сборной то никогда лучшим не был игроком. Но его партёры - Роналдо и Ривалдо. С которыми он ЧМ брал. А в Барсе он, наоборот, успел до Месси. И потом сам говорил что ещё на тренировках с Лео понял, что Месси сильнее него.
И вот в этом ключевая разница восприятия. Роналдиньо - потрясающий футболист. Невероятный. И считать, что он лучше Неймара - нормально. Но просто нужно понимать, что играя в сборной с Халком и Фредом Роналдиньо не взял бы чемпионат мира, а играя в Барселоне с праймовым Месси не взял бы золотой мяч.