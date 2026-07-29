Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

Инфантино предложил странам по 40 млн долларов, если они одобрят его план по ЧМ.

Джанни Инфантино предлагает странам-членам ФИФА часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.

Ранее стало известно , что президент ФИФА хочет продать часть прав на турнир внешним инвесторам.

По информации The Times, Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 миллионов долларов, если они согласятся с его планом. При этом у них есть всего 53 дня, чтобы принять предложение.

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.

Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward [по увеличению финансирования] на 2,7 миллиарда долларов, как было заявлено ранее.

В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», – говорится в письме Инфантино.

Источники, выступающие против сделки с внешними инвесторами, назвали предложение Инфантино по увеличению финансирования «чистым подкупом».