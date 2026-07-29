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  4. Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

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Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения
Инфантино предложил странам по 40 млн долларов, если они одобрят его план по ЧМ.

Джанни Инфантино предлагает странам-членам ФИФА часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что президент ФИФА хочет продать часть прав на турнир внешним инвесторам. 

По информации The Times, Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 миллионов долларов, если они согласятся с его планом. При этом у них есть всего 53 дня, чтобы принять предложение. 

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.

Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward [по увеличению финансирования] на 2,7 миллиарда долларов, как было заявлено ранее.

В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», – говорится в письме Инфантино.

Источники, выступающие против сделки с внешними инвесторами, назвали предложение Инфантино по увеличению финансирования «чистым подкупом».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoДжанни Инфантино
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Комментарии

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Звучит чисто как откат, совсем не палится) То есть он за спиной всех федераций уже все детали сделки обсудил, а теперь ещё и с барского плеча даёт им 53 дня на раздумья. А там у них вотум недоверия нельзя сделать? Могли бы массово потребовать отставки этого прохиндея за его подковёрные делишки, наверное ещё и наковёрные и постельные.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Звучит чисто как откат, совсем не палится) То есть он за спиной всех федераций уже все детали сделки обсудил, а теперь ещё и с барского плеча даёт им 53 дня на раздумья. А там у них вотум недоверия нельзя сделать? Могли бы массово потребовать отставки этого прохиндея за его подковёрные делишки, наверное ещё и наковёрные и постельные.
Ага, особенно интересно, как это через бухгалтерию проводить. Солидарные выплаты? Блаттера за меньшее чуть в тюрьму не упекли, а тут вилами по воде Джанни водит
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Звучит чисто как откат, совсем не палится) То есть он за спиной всех федераций уже все детали сделки обсудил, а теперь ещё и с барского плеча даёт им 53 дня на раздумья. А там у них вотум недоверия нельзя сделать? Могли бы массово потребовать отставки этого прохиндея за его подковёрные делишки, наверное ещё и наковёрные и постельные.
Я думаю, что ставка на то, что голоса всех федераций равны и коррумпированные чинуши из бедных стран из Африки и Южней Азии с радостью примут эти 40 млн и распихают по своим карманам.
Но как они планируют ломать европейские федерации - вопрос открытый.
Пора лысого выпирать, как Блаттера в свое время. Совсем уже поехал...
ОтветИгорь Новиков
Пора лысого выпирать, как Блаттера в свое время. Совсем уже поехал...
Блаттер в сравнении с этим додиком - образец благоразумия и неподкупности
ОтветRonny92
Блаттер в сравнении с этим додиком - образец благоразумия и неподкупности
Это каеой-то пьер вудман-имеет футбол во все щели.
чисто пытаются делать бабки из воздуха. 40 лямов из которых половина уйдет в карманы текущего президента федерации любой небогатой страны ( а таких большинство) и те согласятся на сделку. И вот такая хрень происходит на самом высоком уровне. Тошно
ОтветBBMSK2021
чисто пытаются делать бабки из воздуха. 40 лямов из которых половина уйдет в карманы текущего президента федерации любой небогатой страны ( а таких большинство) и те согласятся на сделку. И вот такая хрень происходит на самом высоком уровне. Тошно
Комментарий скрыт
ОтветBBMSK2021
чисто пытаются делать бабки из воздуха. 40 лямов из которых половина уйдет в карманы текущего президента федерации любой небогатой страны ( а таких большинство) и те согласятся на сделку. И вот такая хрень происходит на самом высоком уровне. Тошно
А что тошно то? Инфантино просто это делает открыто, не прикрываясь "благими и высокими" намерениями. Он же никого не грабит, не убивает, и так далее. Он что должен в каждом государстве контролировать расходование средств?
А то что большинство решений на самом высоком уровне принимаются с учётом чьих то личных интересов это не новость, людей просто бомбит от того как Инфантино открыто это делает.
А так мог бы подать это под соусом "развития ДЮСШ во всех странах". Что вот эти деньги обязательно пойдут на развитие футбола, мы осчастливим миллионы детей. Так было бы лучше конечно! Нам же нравиться когда нам лапшу на уши вешают
лучше бы он и дальше вынимал шарики из корзинки..
ОтветTAGAY
лучше бы он и дальше вынимал шарики из корзинки..
охлажденные?
ОтветМоутиньо оформляет 40
охлажденные?
нагретые конечно) лучше нагретые шарики чем проданный ЧМ кому попало
Главы футбольных федераций карликовых и различных захолустных стран уже потирают ручонки и радостно готовятся жать кнопку "да" xD Проблема в том, что такие федераций большинство.
ОтветVictorVallecano
Главы футбольных федераций карликовых и различных захолустных стран уже потирают ручонки и радостно готовятся жать кнопку "да" xD Проблема в том, что такие федераций большинство.
Только без Европы и других топов это будет никому не интересно.
ОтветVictorVallecano
Главы футбольных федераций карликовых и различных захолустных стран уже потирают ручонки и радостно готовятся жать кнопку "да" xD Проблема в том, что такие федераций большинство.
так 40 лямов отдадут акциями + это будет ПАО.
и эту бумаги на бирже кааааааааааааааааааааааааак рухнут в первый же день (Трумп поможет).

и спекулянты из УЕФА и Кушнерии их за бесценок выкупят.
м.б. заранее будут договариваться слить свои доли. посмотрим))
Если не согласятся то будет удар по центрам принятия решений
ОтветAntispa
Если не согласятся то будет удар по центрам принятия решений
Нет. . Но вьезд а сша закрыт точнт. А там ивскроются и домогательства и Махинации. Да мало ли что можно найти при желании. Противникам сша это очень зорошо известно. Мадуро и Стрскан не дадут соврать.
Блаттера убрали ФБРовцы по сфабрикованным делам именно для того, чтобы поставить своего человека, чтобы подмять индустрию футбола под себя
Ответtrav
Блаттера убрали ФБРовцы по сфабрикованным делам именно для того, чтобы поставить своего человека, чтобы подмять индустрию футбола под себя
Да только вот Фбр взялось за Фифа при админстрации Обамы, а сейчас Инфантино творит дичь в пользу маленькой кучки приближенных Трампа.

Только не надо, пожалуйста, рассказаывать, что Обама тогда в 2015 году дал ход делу против Фифа, чтоб через 10 лет с этого поимели выгоду приблеженные его политического соперника
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Да только вот Фбр взялось за Фифа при админстрации Обамы, а сейчас Инфантино творит дичь в пользу маленькой кучки приближенных Трампа. Только не надо, пожалуйста, рассказаывать, что Обама тогда в 2015 году дал ход делу против Фифа, чтоб через 10 лет с этого поимели выгоду приблеженные его политического соперника
Президент там у них для вида, а финансовые штучки делаются стабильно при любом Петрушке
Похоже, чм2018 будет последним, где люди летом играли в футбол в атмосфере всеобщего единения и веселья
это не подкуп, это сделка
А сколько процентов голосов надо собрать? Половину, две трети или только единогласно?
Если половину, то решение пройдёт за счёт ассоциаций кокосовых островов, у которых в федерации работают по два человека и сборные местных рыбаков собираются раз в четыре года, чтобы разгромно проиграть свой единственный матч квалификации на ЧМ.
Большие футбольные федерации могут из ФИФА выйти и новую международную конфедерацию создать...
ОтветTimur_A
А сколько процентов голосов надо собрать? Половину, две трети или только единогласно? Если половину, то решение пройдёт за счёт ассоциаций кокосовых островов, у которых в федерации работают по два человека и сборные местных рыбаков собираются раз в четыре года, чтобы разгромно проиграть свой единственный матч квалификации на ЧМ. Большие футбольные федерации могут из ФИФА выйти и новую международную конфедерацию создать...
всё уже решено американцами. никто никуда не выйдет - все права на Кубок Мира у ФИФА
ОтветTimur_A
А сколько процентов голосов надо собрать? Половину, две трети или только единогласно? Если половину, то решение пройдёт за счёт ассоциаций кокосовых островов, у которых в федерации работают по два человека и сборные местных рыбаков собираются раз в четыре года, чтобы разгромно проиграть свой единственный матч квалификации на ЧМ. Большие футбольные федерации могут из ФИФА выйти и новую международную конфедерацию создать...
Скорее всего это единственный выход . Там всего то и нужно единство и решимость десятка стран : Испания, Англия, Франция, Германия, Португалия, Голландия, Бельгия, Италия,..плюс Аргентина, Бразилия, Уругвай.......И всё. Если эти откажутся, то накроются их ЧМ медным тазом.
Пора создавать новую мировую ассоциацию, где при голосовании каждая страна имеет голос в соответствии с её спортивным и финансовым вкладом.
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