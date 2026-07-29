Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

Джанни Инфантино предлагает странам-членам ФИФА часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.
Ранее стало известно, что президент ФИФА хочет продать часть прав на турнир внешним инвесторам.
По информации The Times, Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 миллионов долларов, если они согласятся с его планом. При этом у них есть всего 53 дня, чтобы принять предложение.
«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.
Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward [по увеличению финансирования] на 2,7 миллиарда долларов, как было заявлено ранее.
В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», – говорится в письме Инфантино.
Источники, выступающие против сделки с внешними инвесторами, назвали предложение Инфантино по увеличению финансирования «чистым подкупом».
Комментарии
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Но как они планируют ломать европейские федерации - вопрос открытый.
А то что большинство решений на самом высоком уровне принимаются с учётом чьих то личных интересов это не новость, людей просто бомбит от того как Инфантино открыто это делает.
А так мог бы подать это под соусом "развития ДЮСШ во всех странах". Что вот эти деньги обязательно пойдут на развитие футбола, мы осчастливим миллионы детей. Так было бы лучше конечно! Нам же нравиться когда нам лапшу на уши вешают
и эту бумаги на бирже кааааааааааааааааааааааааак рухнут в первый же день (Трумп поможет).
и спекулянты из УЕФА и Кушнерии их за бесценок выкупят.
м.б. заранее будут договариваться слить свои доли. посмотрим))
Только не надо, пожалуйста, рассказаывать, что Обама тогда в 2015 году дал ход делу против Фифа, чтоб через 10 лет с этого поимели выгоду приблеженные его политического соперника
Если половину, то решение пройдёт за счёт ассоциаций кокосовых островов, у которых в федерации работают по два человека и сборные местных рыбаков собираются раз в четыре года, чтобы разгромно проиграть свой единственный матч квалификации на ЧМ.
Большие футбольные федерации могут из ФИФА выйти и новую международную конфедерацию создать...
Пора создавать новую мировую ассоциацию, где при голосовании каждая страна имеет голос в соответствии с её спортивным и финансовым вкладом.