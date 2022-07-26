«Челси» неожиданно отказался от 25-летней звезды «ПСЖ»

По сообщениям источников, «Челси» отказался от трансфера защитника «ПСЖ» Тило Керера. По данным Bild, чемпионы Лиги 1 предложили английскому клубу 25-летнего футболиста, но команда Томаса Тухеля не проявила к нему интерес.

Керер сыграл 34 матча за «ПСЖ» в прошлом сезоне, но, похоже, он не соответствует требованиям клуба, который только что подписал с Норди Мукиеле контракт на пять лет.

У «ПСЖ» много вариантов в центре обороны, Тило Керер выходил в «основе» команды только в одном из четырех матчей предсезонки в Японии, а по контракту с клубом у него остался всего год.

Керер перешел в «ПСЖ» из «Шальке» в 2018 году, но не смог оправдать высоких ожиданий.

Решение «Челси» отказаться от Тило Керера может удивить болельщиков. Известно, что англичанам отчаянно не хватает игроков в обороне после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.