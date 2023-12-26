Под прицелом
Блог

Лучший спортсмен мира-2023. Большое голосование Sports.ru

Джонатан Маршессо Джонатан Маршессо
Ислам Махачев Ислам Махачев
Никола Йокич Никола Йокич
Андре Поллард Андре Поллард
Арман Дюплантис Арман Дюплантис
Новак Джокович Новак Джокович
Леон Маршан Леон Маршан
Микаэла Шиффрин Микаэла Шиффрин
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Деннис Шредер Деннис Шредер
Арина Соболенко Арина Соболенко
Дин Лижэнь Дин Лижэнь
Ноа Лайлс Ноа Лайлс
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Илья Малинин Илья Малинин
Харри Кейн Харри Кейн
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Каори Сакамото Каори Сакамото
Родри Родри
Ига Швентек Ига Швентек
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Прочие Прочие

Sports.ru уже выбрал лучшего спортсмена России 2023 года. Голосовали и решали только вы. Теперь пришла очередь открыть границы – и выбрать лучшего спортсмена мира.

Редакция вновь составила закрытый список 25 претендентов на это звание – вам нужно выбрать среди них топ-3.

Короткие правила:

1. Выбираете из нашего списка трех лучших спортсменов по итогам 2023 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку.

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить лишь один раз.

5. Дедлайн – 29 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

Кто вошел в лонг-лист редакции Sports.ru?

Выиграл три «Больших шлема», обновил собственный рекорд, пробил 400 недель на первой строчке рейтинга

На опасения о несовместимости с Пепом ответил треблом и рекордом АПЛ по голам. Второй в голосовании на «Золотой мяч» – в сезон без ЧМ был бы первым.

Самый грустный чемпион в истории НБА: из-за дурацкого парада сербу пришлось еще на два дня отказаться от любимых лошадок. Настоящий MVP сезона, MVP финала, народный MVP – никто не доминировал в спорте в 2023-м с такой легкостью и наплевательским отношением к процессу.

Переписывает в «Реале» рекорды Ди Стефано и Роналду. Перевернул класико и празднует голы так, что хочется повторять.

Открыто бросил возраст старости, что важнее всего остального – сыграл в финале конференции с «Лейкерс», взял внутрисезонный турнир НБА, побил вечный рекорд результативности Джаббара, показал те же цифры эффективности, что и 10 лет назад… И все это в 38 лет!

Третий титул подряд, обновил рекорд по количеству побед в сезоне «Формулы-1« – теперь 19! Кажется, достижения Хэмилтона и Шумахера под большим прессингом.

С разницей в один месяц выиграл ЧМ и установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 м. Бубка уже далеко.

Первым (и пока последним) в истории фигурного катания чисто исполнил четверной аксель. Лидер в мужском рейтинге ISU (Международного союза конькобежцев).

Без него команда, взявшая требл, проигрывает. Забил в финале ЛЧ, показал, каким влиятельным может быть опорник.

Лучшая фигуристка мира без участия россиянок – выиграл ЧМ-2023, а новом сезоне еще не отдала ни одного турнира.

Делал невозможное – много забивал за блеклый «Тоттенхэм». Уехал в Германию и собирается побить великий рекорд Левандовского.

Лучший шахматист мира, взявший шахматную корону в матче против Яна Непомнящего.

Одна из ярчайших звезд «Наполи», оформившего первое за 33 года Скудетто. Лучший игрок сезона в Серии А. В общем, Кварадона!

Среднегодовая зарплата по его обновленному контракту с «Торонто» – $13,25 млн. Такого соглашения нет ни у кого в НХЛ. Оформил три хет-трика на старте регулярки-2023/24.

Усмирил свою мудаковатость, чтобы стать идеальным лидером для молодой сборной Германии. Ни с кем не ругался и не злоупотреблял положением старшего, зато отрабатывал на обеих сторонах, раскрывал сильные стороны партнеров и тащил, когда было тяжело. Немцы вышибли США и взяли чемпионат мира.

Взял Кубок Стэнли с «Вегасом» и стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Выбил там 25 очков (13+12) за 22 игры. Результативная серия составила 10 матчей, включая всю финальную серию.

Чемпионка мира в гигантском слаломе, побеждает на шестом чемпионате мира подряд. Побила рекорд Ингемара Стенмарка по победам (86), который держался 34 год.

Взял 4 золота на ЧМ-2023 и выиграл общий зачет Кубка мира – в четвертый раз.

Боец из России стал лучшим вне зависимости от весовых категорий. Дважды защитил титул UFC.

Выиграл три гонки на ЧМ-2023, забрал Глобус в общем и спринтерском зачетах Кубка мира. 

Впервые взяла «Большой шлем» и побывала первой ракеткой мира.

Самый быстрый человек планеты сразу на двух дистанциях – 100 и 200 м. Первый после Болта, кому удалось выиграть обе дистанции на ЧМ.

Выиграла больше всех титулов и матчей, взяла четвертый «Большой шлем», завершила год №1 в мире.

Три личные победы на ЧМ-2023 по плаванию и мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом, стоявший с 2008-го от Майкла Фелпса.

MVP финала Кубка мира по регби против Новой Зеландии, в котором реализовал четыре штрафных и принес победу ЮАР.

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джокович.
+13
-5
+8
Удивительно,но 2 лучших спортсмена мира для меня на сегодня-сербы!
+4
0
+4
Много достойных,но победитель Новак Джокович.
+7
-4
+3
ну, если не Джокович, то я даже не знаю. не какие-то внутрисезонные турниры в составе огромной команды выиграл, а в соло 3 тбш из четырех в год (на ещё одном - финал и пять сетов), когда ему 36 исполнилось. Ну и Итоговый и два Мастерса сверху докиньте ещё.
+7
-4
+3
Дзюба
+2
0
+2
Очевидный Новак
+9
-7
+2
Объясните пожалуйста, как в этом списке есть Мэтьюс и Маршессо, и нет МакДэвида?
+2
0
+2
1. Джокович
2. Дюплантис
3. Ферстаппен

Полагаю, Джокович выиграет с большим отрывом.
+5
-3
+2
Я выбрал Джоковича. И Бе царил в биатлоне - второй. На третье место я бы много кого поставил, тут все сложнее, но взял Беллингема, чудеса творит в Реале парень в этом сезоне.
+3
-2
+1
ислам махачев не наш
+3
-2
+1
Тут текста меньше, чем картинок, а ошибок столько 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Ответ Евгений Фабиянчук
за что внесён? "родину" не поддерживает?)
За то, что с россиянами в одной команде играет
0
0
0
Ещё вчера в итогах россиян писал, что Новак без конкуренции

На второе поставил бы Йокича (все-таки титул в НБА это сильно учитывая конкуренцию).

Третье место сложно, кто-то из троицы Холланд/Маршессо/Ферстаппен. Скорее, Макс.

Соболенко и Хвича как-то несерьёзно на спортсмена года)
0
0
0
Ответ Alex Serpen
Илья Yatoro Мулярчук - украинский киберспортсмен, получивший признание «Лучшего игрока» в 2023 году. Внёс решающий вклад в победы своей команды на двух главных турнирах года. В октябре 2023 стал двухкратным чемпионом мира, войдя в список из 9 человек, достигавших подобной высоты. Ну и самое сладкое: 4 августа 2023 года внесен в чёрный список федерацией киберспорта Украины
за что внесён? "родину" не поддерживает?)
0
0
0
Ответ Евгений Фабиянчук
за что внесён? "родину" не поддерживает?)
Там ещё безумнее 😂

Федерация Киберспорта Украины внесла в чёрный список Mira и Yatoro из Team Spirit за игру в одном составе с россиянами.
0
0
0
Джокович, Йокич, Дюплантис. Ну и Холланд рядом.
0
0
0
Йокич, Джокович, Холанд
0
0
0
Ответ Syndycate
А где Месси?
в "Интер Майами" на предпенсии.
0
0
0
Если уж в список лучших РФ спортсменов включали дотеров, то невключение здесь лучшего игрока сезона в список номинантов видится максимально алогичным - особенно учитывая степень его личной доминации и доминации его команды в конце сезона.

А так, очевидно, Новак)
0
0
0
Кто рейтинг составлял?
Лижень, Соболенко - даже не лучшие в своих видах
Еще целая россыпь сомнительных персонажей
Сакомото??? Вы рофлите? Еще бы Луну Хендрикс включили, чтобы окончательно обесценить рейтинг.
+1
-1
0
А где Месси?
+1
-1
0
За дочку Ефима Шифрина, естественно
+1
-1
0
Лучший - Михаил Шифрин!
0
0
0
Джокович, Холанд, Махачев
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий