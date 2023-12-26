Лучший спортсмен мира-2023. Большое голосование Sports.ru
Sports.ru уже выбрал лучшего спортсмена России 2023 года. Голосовали и решали только вы. Теперь пришла очередь открыть границы – и выбрать лучшего спортсмена мира.
Редакция вновь составила закрытый список 25 претендентов на это звание – вам нужно выбрать среди них топ-3.
Короткие правила:
1. Выбираете из нашего списка трех лучших спортсменов по итогам 2023 года.
2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку.
3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос учтен.
4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить лишь один раз.
5. Дедлайн – 29 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.
Кто вошел в лонг-лист редакции Sports.ru?
Выиграл три «Больших шлема», обновил собственный рекорд, пробил 400 недель на первой строчке рейтинга
На опасения о несовместимости с Пепом ответил треблом и рекордом АПЛ по голам. Второй в голосовании на «Золотой мяч» – в сезон без ЧМ был бы первым.
Самый грустный чемпион в истории НБА: из-за дурацкого парада сербу пришлось еще на два дня отказаться от любимых лошадок. Настоящий MVP сезона, MVP финала, народный MVP – никто не доминировал в спорте в 2023-м с такой легкостью и наплевательским отношением к процессу.
Переписывает в «Реале» рекорды Ди Стефано и Роналду. Перевернул класико и празднует голы так, что хочется повторять.
Открыто бросил возраст старости, что важнее всего остального – сыграл в финале конференции с «Лейкерс», взял внутрисезонный турнир НБА, побил вечный рекорд результативности Джаббара, показал те же цифры эффективности, что и 10 лет назад… И все это в 38 лет!
Третий титул подряд, обновил рекорд по количеству побед в сезоне «Формулы-1« – теперь 19! Кажется, достижения Хэмилтона и Шумахера под большим прессингом.
С разницей в один месяц выиграл ЧМ и установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 м. Бубка уже далеко.
Первым (и пока последним) в истории фигурного катания чисто исполнил четверной аксель. Лидер в мужском рейтинге ISU (Международного союза конькобежцев).
Без него команда, взявшая требл, проигрывает. Забил в финале ЛЧ, показал, каким влиятельным может быть опорник.
Лучшая фигуристка мира без участия россиянок – выиграл ЧМ-2023, а новом сезоне еще не отдала ни одного турнира.
Делал невозможное – много забивал за блеклый «Тоттенхэм». Уехал в Германию и собирается побить великий рекорд Левандовского.
Лучший шахматист мира, взявший шахматную корону в матче против Яна Непомнящего.
Одна из ярчайших звезд «Наполи», оформившего первое за 33 года Скудетто. Лучший игрок сезона в Серии А. В общем, Кварадона!
Среднегодовая зарплата по его обновленному контракту с «Торонто» – $13,25 млн. Такого соглашения нет ни у кого в НХЛ. Оформил три хет-трика на старте регулярки-2023/24.
Усмирил свою мудаковатость, чтобы стать идеальным лидером для молодой сборной Германии. Ни с кем не ругался и не злоупотреблял положением старшего, зато отрабатывал на обеих сторонах, раскрывал сильные стороны партнеров и тащил, когда было тяжело. Немцы вышибли США и взяли чемпионат мира.
Взял Кубок Стэнли с «Вегасом» и стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Выбил там 25 очков (13+12) за 22 игры. Результативная серия составила 10 матчей, включая всю финальную серию.
Чемпионка мира в гигантском слаломе, побеждает на шестом чемпионате мира подряд. Побила рекорд Ингемара Стенмарка по победам (86), который держался 34 год.
Взял 4 золота на ЧМ-2023 и выиграл общий зачет Кубка мира – в четвертый раз.
Боец из России стал лучшим вне зависимости от весовых категорий. Дважды защитил титул UFC.
Выиграл три гонки на ЧМ-2023, забрал Глобус в общем и спринтерском зачетах Кубка мира.
Впервые взяла «Большой шлем» и побывала первой ракеткой мира.
Самый быстрый человек планеты сразу на двух дистанциях – 100 и 200 м. Первый после Болта, кому удалось выиграть обе дистанции на ЧМ.
Выиграла больше всех титулов и матчей, взяла четвертый «Большой шлем», завершила год №1 в мире.
Три личные победы на ЧМ-2023 по плаванию и мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом, стоявший с 2008-го от Майкла Фелпса.
MVP финала Кубка мира по регби против Новой Зеландии, в котором реализовал четыре штрафных и принес победу ЮАР.
2. Дюплантис
3. Ферстаппен
Полагаю, Джокович выиграет с большим отрывом.
На второе поставил бы Йокича (все-таки титул в НБА это сильно учитывая конкуренцию).
Третье место сложно, кто-то из троицы Холланд/Маршессо/Ферстаппен. Скорее, Макс.
Соболенко и Хвича как-то несерьёзно на спортсмена года)
Федерация Киберспорта Украины внесла в чёрный список Mira и Yatoro из Team Spirit за игру в одном составе с россиянами.
А так, очевидно, Новак)
Лижень, Соболенко - даже не лучшие в своих видах
Еще целая россыпь сомнительных персонажей
Сакомото??? Вы рофлите? Еще бы Луну Хендрикс включили, чтобы окончательно обесценить рейтинг.