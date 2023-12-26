Лучший спортсмен мира-2023. Большое голосование Sports.ru

Sports.ru уже выбрал лучшего спортсмена России 2023 года. Голосовали и решали только вы. Теперь пришла очередь открыть границы – и выбрать лучшего спортсмена мира.

Редакция вновь составила закрытый список 25 претендентов на это звание – вам нужно выбрать среди них топ-3.

Короткие правила:

1. Выбираете из нашего списка трех лучших спортсменов по итогам 2023 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку.

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить лишь один раз.

5. Дедлайн – 29 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос .

Кто вошел в лонг-лист редакции Sports.ru?

Выиграл три «Больших шлема», обновил собственный рекорд, пробил 400 недель на первой строчке рейтинга

На опасения о несовместимости с Пепом ответил треблом и рекордом АПЛ по голам. Второй в голосовании на «Золотой мяч» – в сезон без ЧМ был бы первым.

Самый грустный чемпион в истории НБА: из-за дурацкого парада сербу пришлось еще на два дня отказаться от любимых лошадок. Настоящий MVP сезона, MVP финала, народный MVP – никто не доминировал в спорте в 2023-м с такой легкостью и наплевательским отношением к процессу.

Переписывает в «Реале» рекорды Ди Стефано и Роналду. Перевернул класико и празднует голы так, что хочется повторять.

Открыто бросил возраст старости, что важнее всего остального – сыграл в финале конференции с «Лейкерс», взял внутрисезонный турнир НБА, побил вечный рекорд результативности Джаббара, показал те же цифры эффективности, что и 10 лет назад… И все это в 38 лет!

Третий титул подряд, обновил рекорд по количеству побед в сезоне «Формулы-1« – теперь 19! Кажется, достижения Хэмилтона и Шумахера под большим прессингом.

С разницей в один месяц выиграл ЧМ и установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 м. Бубка уже далеко.

Первым (и пока последним) в истории фигурного катания чисто исполнил четверной аксель. Лидер в мужском рейтинге ISU (Международного союза конькобежцев).

Без него команда, взявшая требл, проигрывает. Забил в финале ЛЧ, показал, каким влиятельным может быть опорник.

Лучшая фигуристка мира без участия россиянок – выиграл ЧМ-2023, а новом сезоне еще не отдала ни одного турнира.

Делал невозможное – много забивал за блеклый «Тоттенхэм». Уехал в Германию и собирается побить великий рекорд Левандовского.

Лучший шахматист мира, взявший шахматную корону в матче против Яна Непомнящего.

Одна из ярчайших звезд «Наполи», оформившего первое за 33 года Скудетто. Лучший игрок сезона в Серии А. В общем, Кварадона!

Среднегодовая зарплата по его обновленному контракту с «Торонто» – $13,25 млн. Такого соглашения нет ни у кого в НХЛ. Оформил три хет-трика на старте регулярки-2023/24.

Усмирил свою мудаковатость, чтобы стать идеальным лидером для молодой сборной Германии. Ни с кем не ругался и не злоупотреблял положением старшего, зато отрабатывал на обеих сторонах, раскрывал сильные стороны партнеров и тащил, когда было тяжело. Немцы вышибли США и взяли чемпионат мира.

Взял Кубок Стэнли с «Вегасом» и стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Выбил там 25 очков (13+12) за 22 игры. Результативная серия составила 10 матчей, включая всю финальную серию.

Чемпионка мира в гигантском слаломе, побеждает на шестом чемпионате мира подряд. Побила рекорд Ингемара Стенмарка по победам (86), который держался 34 год.

Взял 4 золота на ЧМ-2023 и выиграл общий зачет Кубка мира – в четвертый раз.

Боец из России стал лучшим вне зависимости от весовых категорий. Дважды защитил титул UFC.

Выиграл три гонки на ЧМ-2023, забрал Глобус в общем и спринтерском зачетах Кубка мира.

Впервые взяла «Большой шлем» и побывала первой ракеткой мира.

Самый быстрый человек планеты сразу на двух дистанциях – 100 и 200 м. Первый после Болта, кому удалось выиграть обе дистанции на ЧМ.

Выиграла больше всех титулов и матчей, взяла четвертый «Большой шлем», завершила год №1 в мире.

Три личные победы на ЧМ-2023 по плаванию и мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом, стоявший с 2008-го от Майкла Фелпса.

MVP финала Кубка мира по регби против Новой Зеландии, в котором реализовал четыре штрафных и принес победу ЮАР.