Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды

Для России имя Анфисы Резцовой – как нарицательное: знак бешеной энергии, удали, дерзости.

Хоть в спорте, где эти качества приводили ее к победам, хоть в ураганной жизни после гонок.

Даже те, кто знают Резцову только по эксцентричным комментариям в последние 10-15 лет, интуитивно понимают, какой она была на трассе – нет, такую не обогнать и не подавить.

На стыке 80-х и 90-х она – почти случайно – поймала моду: тогда лыжницы просочились в биатлон, только-только открывшийся для женщин. Резцова преуспела в этом перевоплощении больше всех (и ее по-прежнему никто не превзошел): после эстафетного золота в лыжах – два Кубка мира и две олимпийские победы в биатлоне, в том числе личная, в любимом спринте.

Хотя поначалу биатлон ей… не нравился! Но слишком сильна была обида на лыжный мир, который неохотно принимал обратно после декрета. Там посчитали, что дальше уже ничего не получится.

«Если бы не муж-биатлонист, я бы не перешла туда. Был бы баскетболист – может, пошла бы в баскетбол. Был бы фигурист – запросто встала бы в пару, я на коньках катаюсь не хуже, чем на лыжах.

Когда я была лыжницей и мы с мужем состыковывались на сборах, я стреляла. Мне не нравилось, но он звал: ну приди, постреляем чуть-чуть. А я говорила: стрельба – не бабское дело, винтовку за собой таскать».

Этот чуть надменный подход будто и сформировал стиль, который стал именным: к любой биатлонистке, которая фантастически быстро бежит и вызывающе плохо стреляет, до сих пор применимо уважительное: вот это по-резцовски!

Она побеждала с семью промахами, привозила итоговые 4 минуты немкам в олимпийской эстафете (в которой мы сильно отставали), два сезона подряд царила в общем зачете. Жаль, что это не так ярко показывали стране и архивных кадров осталось мало.

Бескомпромиссность, напор и прямоту Резцова не утратила до самого конца. Может, местами это рвение выглядело назойливо или гротескно, но всегда – искренне. За эту искренность Резцову очень ценят.

«Анатольевна не меняется, – рассказывала 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина. – Всегда говорит то, что думает – кто-то боится, а она нет. Поэтому у нее возникало много непростых моментов, иногда скандальных. Ее могли бы взять много куда, на хорошие должности, но она не дипломат. Иногда, наверное, надо себя притушить, а она не может.

Но она трудяга, очень надежная, никогда не подводила. В команде была намного быстрее всех – молотила как швейная машинка».

Резцова закончила со спортом в прошлом веке – и до сих пор будто рядом с нами.

Ей было 58, а она в наших глазах все равно юная, неутомимая и задорная. Точно не «бабушка», которой ей так не хотелось выглядеть.

Казалось, она конфликтует со всеми подряд. Но посмотрите – ее тепло и уважительно провожают лютые оппоненты последних лет.

Давайте прислушаемся к Александру Тихонову: простим ей все, она заслужила говорить то, что считала нужным.

А запомним великие победы, стиль и характер.

Sports.ru выражает соболезнования семье и близким Анфисы Резцовой. У нее 4 дочери: Дарья Виролайнен, Кристина, Василиса и Мария.

Две старшие – тоже биатлонистки: Кристина – лидер сборной России по олимпийскому сезону-2021/22, серебряный и бронзовый призер Игр-2022, Дарья призер этапов Кубка мира за Россию, в 2023 начала выступления за сборную Финляндии.

Фото: East News/AP Photo/Ed Andriesk, AP Photo/Al Behrman; РИА Новости/Максим Блинов