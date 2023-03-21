32 комментария

Sports.ru запускает большой проект, в котором редакция и вы, наши пользователи, определите лучшего спортсмена в истории современной России. Ту, которую мы знаем с 1991 года.

Итогом станет коллективный рейтинг из топ-100 российских звезд спорта. Кого поставите на первое место – Хабиба, Шарапову, Карелина, Плющенко или, возможно, Овечкина?

От вас – участие, от нас – эксклюзивные и масштабные материалы о главных героях.

Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам

Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно:

1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени .

2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.

3. В форме для голосования есть всплывающие подсказки: если вы забыли Карпина или Дацюка, они могут выпасть в случайном порядке при нажатии курсором на свободную строчку.

4. Вы можете свободно двигать строчки для составления рейтинга, меняя спортсменов местами. Например, если Исинбаева выпала в подсказке седьмой, то ее можно спокойно передвинуть на третье или любое другое место.

5. Можете заполнять рейтинг постепенно, а не сразу. А еще можете возвращаться на эту страницу (закрывать или обновлять ее) – все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не нажали кнопку «Отправить». Напоминаем: конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени.

6. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства анкету можно заполнить лишь один раз.

Как будет составлен итоговый рейтинг?

За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получает 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица.

Важный момент: мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции будет 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов.

Редакция уже проголосовала: 48 авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

Теперь все решаете вы – пользователи Sports.ru. От вас и зависит, кто будет выбран лучшим спортсменом в истории России.

Помните: это субъективный рейтинг, у каждого из нас разные предпочтения или настолько яркие воспоминания из детства, что пять голов Павла Буре в полуфинале Олимпиады-98 ценнее, чем все титулы Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) или Марата Сафина.

А какие критерии выбора? Можно ли вообще сравнивать Овечкина и Шарапову?

Конечно, можно. Главное – чтобы было интересно.

Вот наши основные критерии:

💥 мы выбираем только спортсменов (без тренеров и менеджеров; условно – Тутберидзе, Федун или Гинер не подходят);

💥 пик карьеры спортсмена пришелся не на советское, а российское время (поэтому без Льва Яшина, Ирины Родниной или Рината Дасаева);

💥 уникальность спортивных достижений (особый вес – международным успехам; Акинфеев много не выиграл в Европе, но его сэйв на ЧМ-2018 с Испанией затмит многое);

💥 легендарность (длительность карьеры, наследие, притяжение в индустрии) и популярность (соцсети + поисковые запросы за 10 лет, контент на Sports.ru).

А не боитесь, что будут накрутки?

Нет, у наших разработчиков, аналитиков и команды продукта большой опыт по выявлению бот-ферм.

Так мы защитились от атак ботов, плюсовавших хвалебные комменты про Романа Ротенберга, и выявили нечестную накрутку голосов в пользу Дмитрия Губерниева, который чуть ли не за день выиграл конкурс на лучшего комментатора десятилетия.

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Ну что, поехали!