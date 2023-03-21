32 комментария

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На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Валерий Карпин Валерий Карпин
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Александр Карелин Александр Карелин
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Александр Большунов Александр Большунов
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Мария Шарапова Мария Шарапова
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Sports.ru запускает большой проект, в котором редакция и вы, наши пользователи, определите лучшего спортсмена в истории современной России. Ту, которую мы знаем с 1991 года.

Итогом станет коллективный рейтинг из топ-100 российских звезд спорта. Кого поставите на первое место – Хабиба, Шарапову, Карелина, Плющенко или, возможно, Овечкина?

От вас – участие, от нас – эксклюзивные и масштабные материалы о главных героях.

Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам

Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно:

1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени

2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.

3. В форме для голосования есть всплывающие подсказки: если вы забыли Карпина или Дацюка, они могут выпасть в случайном порядке при нажатии курсором на свободную строчку.

4. Вы можете свободно двигать строчки для составления рейтинга, меняя спортсменов местами. Например, если Исинбаева выпала в подсказке седьмой, то ее можно спокойно передвинуть на третье или любое другое место.

5. Можете заполнять рейтинг постепенно, а не сразу. А еще можете возвращаться на эту страницу (закрывать или обновлять ее) – все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не нажали кнопку «Отправить». Напоминаем: конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени. 

6. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства анкету можно заполнить лишь один раз.

Как будет составлен итоговый рейтинг?

За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получает 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица. 

Важный момент: мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции будет 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов.

Редакция уже проголосовала: 48 авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

Теперь все решаете вы – пользователи Sports.ru. От вас и зависит, кто будет выбран лучшим спортсменом в истории России.

Помните: это субъективный рейтинг, у каждого из нас разные предпочтения или настолько яркие воспоминания из детства, что пять голов Павла Буре в полуфинале Олимпиады-98 ценнее, чем все титулы Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) или Марата Сафина.

А какие критерии выбора? Можно ли вообще сравнивать Овечкина и Шарапову?

Конечно, можно. Главное – чтобы было интересно.

Вот наши основные критерии:

💥 мы выбираем только спортсменов (без тренеров и менеджеров; условно – Тутберидзе, Федун или Гинер не подходят); 

💥 пик карьеры спортсмена пришелся не на советское, а российское время (поэтому без Льва Яшина, Ирины Родниной или Рината Дасаева);

💥 уникальность спортивных достижений (особый вес – международным успехам; Акинфеев много не выиграл в Европе, но его сэйв на ЧМ-2018 с Испанией затмит многое);

💥 легендарность (длительность карьеры, наследие, притяжение в индустрии) и популярность (соцсети + поисковые запросы за 10 лет, контент на Sports.ru).

А не боитесь, что будут накрутки?

Нет, у наших разработчиков, аналитиков и команды продукта большой опыт по выявлению бот-ферм.

Так мы защитились от атак ботов, плюсовавших хвалебные комменты про Романа Ротенберга, и выявили нечестную накрутку голосов в пользу Дмитрия Губерниева, который чуть ли не за день выиграл конкурс на лучшего комментатора десятилетия.

***

Ну что, поехали!

32 комментария

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kiraly
Ответ Павел Копачев
это усложнение. Представьте, что вам нужно выбрать лучшего – это более интересная и творческая задача, учитывая, сколько классных спортсменов было в России в эти три десятилетия
Сначала могли бы выбрать из категорий, а потом уже финальный рейтинг, а так действительно сиди и думай, какие у нас еще виды спорта были востребованы за 30 лет
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evromax22
Если победит условная "Медведева-Загитова-Щербакова" (при всем к ним уважении, девочки невероятные умнички и молодцы!), то это будет полный провал. Я бы выбрал все же Исинбаеву. Да, непопулярный вид спорта, однако все же Олимпийский вид) Но то сколько рекордов она там поставила, какое жесточайшее доминирование...! Я давно слежу за спортом, из Россиян больше никто так не доминировал. Ну может еще только синхронное плавание, но там все таки командный вид.
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zer
думаю ничего хорошего не получится по двум причинам:

1 - ограничение возрастные, многие тупо не помнят спортсменов 90х, а есть много тех, для кого легенды нулевых это непонятно кто

2 - многие без шуток великие спортсмены стали политиками, что на выбор людей повлияет определенным образом. ну вот Карелин или Немов великие спортсмены, но отношение к ним повлияет на рейтинг и он точно не будет объективным. или Овечкин. или вот Мостовой, большой игрок, но сейчас к нему отношение как к завзятому токсику (хотя по спортивным достижениям он бы вряд ли попал в топ-20)

поэтому я не вижу смысла что-то писать, рейтинг для СМИ будет полезным, но объективности в нём столько, как в голосовании на ЗМ, когда выбирают не лучшего, а любимого. а вот комент оставлю, может подискутирует как обычно в тредике)
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Spartakovec navsegda
Неудобно составлена программа поиска, не фамилию находит, а имя и список фамилий. Уже надоело составлять, только люди с большим запасом времени будут этим заморачиваться.
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ShaD
Ответ 2882
Хоть бы по категориям разбили... Потому что есть например наши синхронистки, или Гарри Каспаров, которого долго считали лучшим в истории шахмат в мире, а есть Аршавин, который поиграл за Арсенал. И кто будет выше в рейтинге?
Аршавин.
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Кирилл Шаповалов
Ответ Dmitry Singular
Удивительно, что есть Базаревич из баскетбола, но нет в списке Владимира Алекно заслуженного тренера из волейбола.
Так вы сами можете вписать фамилию, а не только выбрать из списка
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Алексей Степанюк
Ставлю сотку на неожиданную победу Кабаевой
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Алексей Ярош
Яшин
0
0
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Константин Ловков
Ответ шампион
да, в приложении не работает.
Приложение открывает отдельную форму, в которой все можно заполнить
+7
0
+7
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Плеймейкер87
Все равно Губерниев в итоге победит с помощью своих ботов:))
0
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Eugen Flor
Балин...... тут еще и строчки можно передвигать. А я сижу и ругаюсь почему в первых нет лучших вариантов. Ну да ладно, пусть так и останется
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Павел Копачев
Основатель блога
Ответ jexOn
Комментарий удален пользователем
тоже вариант, нет ограничений) можете поставить хоть 20 футболистов))
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Илья Анатольевич
Можно тут назвать тройку лучших? Аршавин, Акинфеев, Ковальчук
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Dmitry Aga
Ответ Антон
Вы по категориям бы разбили. "Хоккей", "Футбол", легкая атлетика, фигурка, теннис, и т.д. А то так неудобно. А потом из победителей в каждой категории можно было бы выбрать. Слишком обще.
Соглашусь, иначе в голове надо держать все виды спорта и не забывать ранжировать между собой..
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AdekvaT
И здесь, видимо, с отрывом победит В.В.П. Хотя учитывая настроения на сайте, возможно, Алексей Н.
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-1
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Stas Nadtochy
Почему я не могу поставить 20 раз Аршавина?((
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Боевой Бурят Путина
Если серьезно, то было бы логично сделать список топ-100 без разбивки по местам типа как FIFA 100 от Пеле. В таком случае и накруток было бы существенно меньше, а сейчас домохозяйки начнут мышиную возню за первое место по версии пользователей
+2
-2
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jexOn
Комментарий удален пользователем
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Dmitry Singular
Удивительно, что есть Базаревич из баскетбола, но нет в списке Владимира Алекно заслуженного тренера из волейбола.
0
-2
-2
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2882
Хоть бы по категориям разбили... Потому что есть например наши синхронистки, или Гарри Каспаров, которого долго считали лучшим в истории шахмат в мире, а есть Аршавин, который поиграл за Арсенал. И кто будет выше в рейтинге?
0
-1
-1
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Жоржиньо Не Вейналдум
Победит Алина Загитова, когда спортивные аналитики зайдут на сайт после приготовления обеда
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шампион
Ответ Виктор Бутко
что то я не пойму как вписывать. нажимаю, а меня перебрасывает куда то в 16 год
да, в приложении не работает.
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Виктор Бутко
что то я не пойму как вписывать. нажимаю, а меня перебрасывает куда то в 16 год
+6
0
+6
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Павел Копачев
Основатель блога
Ответ Антон
Вы по категориям бы разбили. "Хоккей", "Футбол", легкая атлетика, фигурка, теннис, и т.д. А то так неудобно. А потом из победителей в каждой категории можно было бы выбрать. Слишком обще.
это усложнение. Представьте, что вам нужно выбрать лучшего – это более интересная и творческая задача, учитывая, сколько классных спортсменов было в России в эти три десятилетия
+2
-5
-3
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Павел Копачев
Основатель блога
Ответ Александр Сачков
А если, допустим, спортсмены выступали в паре (условные Навка-Костомаров), стоит ли отделять одну от другого?
другого варианта нет: попробуйте, например, поставить Волосожар 15-й, а Транькова – 16-м или наоборот
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