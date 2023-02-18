Под прицелом
Блог

Шедевр биатлона – отвязная стрельба Йоханнеса Бо: в этот момент он понимал, что не выиграет

Йоханнес Бо Йоханнес Бо
сборная Норвегии сборная Норвегии
эстафета эстафета
Чемпионат мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону
Биатлон Биатлон

Сборная Норвегии сенсационно проиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе. Детали остросюжетной гонки – в этом тексте.

А здесь – особое украшение эстафеты: сверхзвуковая стойка от Йоханнеса Бо на последнем этапе. Он стрелял в одиночестве – лидирующий француз Кентен Фийон-Майе уже уехал за золотом.

Норвежец прекрасно понимал, что победа (6-я возможная для него из 6 гонок на ЧМ) уже упущена, а серебру всерьез никто не угрожает. И выдал шоу – предельный риск, стрельба на грани, когда определенные технические действия контролируются не в полной мере.

И попал все!

ВИДЕО

Вот реакция команды, брат Тарьей особенно выразителен.

А француз Эмильен Жаклен, только что отпраздновавший победу, даже занервничал – а вдруг такой Бо догонит партнера по команде?

Но нет, Йоханнес бросил борьбу: в воскресенье еще масс-старт.

Младший Бо провел на коврике – 15,9 секунды. Для сравнения: Фийон-Майе, тоже отработавший супербыстро, уложился за 19,8 секунды. А тот же Жаклен пару лет назад на ЧМ эффектно отпулеметил за 17,3 секунды – выдающийся показатель, но, все равно на явном отдалении от Йоханнеса.

Время между первым и последним выстрелом у норвежца сегодня – 5,6 секунды!

А действительно, кто-нибудь когда-нибудь стрелял быстрее?

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета 

1. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо) – 38,9 (2+14)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.39,9 (1+13)

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
на спортсе тренд видать лизнусь рыжему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Самбур
Автор
Ответ Sgi
Слышали что-нибудь про пользователей ? Про ссылки на видео, например. Или так, стандартная работа , спустя рукава ?
если бы мы стандартно работали спустя рукава, вы бы вряд ли пользовались сайтом, в том числе читали биатлонный раздел. ссылку на видео добавил, это было не сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
Ответ Mumble
https://www.youtube.com/shorts/Yd0CPeBa-nQ
Спасибо. Самбур, вы так можете ? Или это слишком сложно ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
Ответ Вячеслав Самбур
слышали что-нибудь про права на видео?
Слышали что-нибудь про пользователей ? Про ссылки на видео, например. Или так, стандартная работа , спустя рукава ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuveInMyHeart
Ответ Mumble
https://www.youtube.com/shorts/Yd0CPeBa-nQ
Ради этого все сюда и зашли. Спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mumble
https://www.youtube.com/shorts/Yd0CPeBa-nQ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Это было действительно просто легендарно. Будто взял пулемет, направил на цель и просто нажал спуск
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bsanchezb
Ответ Вячеслав Самбур
слышали что-нибудь про права на видео?
Мы - пользователи. Наше право просить и требовать большего, чтобы у вас был стимул развиваться и улучшать свой сервис. После всего, вы существуете благодаря нам :)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vallabaza
думал, видел стрельбы будет.... а так - дно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
это было легендарно.
Я смотрел, но не увидел. Потому что, черт побери, камера не успевала за ним.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Самбур
Автор
Ответ bsanchezb
"Шедевр" в скриншотах - классика от спортс.ру
слышали что-нибудь про права на видео?
+14
-19
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bsanchezb
"Шедевр" в скриншотах - классика от спортс.ру
+51
-27
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий