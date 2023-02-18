Шедевр биатлона – отвязная стрельба Йоханнеса Бо: в этот момент он понимал, что не выиграет

Сборная Норвегии сенсационно проиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе. Детали остросюжетной гонки – в этом тексте.

А здесь – особое украшение эстафеты: сверхзвуковая стойка от Йоханнеса Бо на последнем этапе. Он стрелял в одиночестве – лидирующий француз Кентен Фийон-Майе уже уехал за золотом.

Норвежец прекрасно понимал, что победа (6-я возможная для него из 6 гонок на ЧМ) уже упущена, а серебру всерьез никто не угрожает. И выдал шоу – предельный риск, стрельба на грани, когда определенные технические действия контролируются не в полной мере.

И попал все!

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Вот реакция команды, брат Тарьей особенно выразителен.

А француз Эмильен Жаклен, только что отпраздновавший победу, даже занервничал – а вдруг такой Бо догонит партнера по команде?

Но нет, Йоханнес бросил борьбу: в воскресенье еще масс-старт.

Младший Бо провел на коврике – 15,9 секунды. Для сравнения: Фийон-Майе, тоже отработавший супербыстро, уложился за 19,8 секунды. А тот же Жаклен пару лет назад на ЧМ эффектно отпулеметил за 17,3 секунды – выдающийся показатель, но, все равно на явном отдалении от Йоханнеса.

Время между первым и последним выстрелом у норвежца сегодня – 5,6 секунды!

А действительно, кто-нибудь когда-нибудь стрелял быстрее?

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

1. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо) – 38,9 (2+14)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.39,9 (1+13)

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency