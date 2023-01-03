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Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

Дамар Хэмлин
Цинциннати Цинциннати
происшествия
Баффало Баффало
НФЛ НФЛ
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В НФЛ страшное: игрок «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин перенес остановку сердца в гостевом матче с «Цинцинатти Бенгалс».

Как все произошло и что с 24-летним футболистом?

• Дамар потерял сознание после столкновения в первой четверти встречи: Ти Хиггинс из «Бенгалс» владел мячом и рвался вперед, Хэмлин (в белой форме, номер 3) встречал его. Казалось бы, рядовой стык – Хэмлин внешне легко поднялся на колени, затем на пару секунд даже выпрямился. Но рухнул назад.

На замедленных повторах с разных ракурсов видно, что плечо Хиггинса врезается как раз в район сердца Дамара.

• На поле появилась скорая помощь – Хэмлину сделали сердечно-легочную реанимацию (используя дефибриллятор) и искусственное дыхание. Дальше бригада на носилках переместила его в машину и подала кислород – Хэмлин и некоторые его близкие доставлены в больницу. Позже туда прибыли многие представители обоих клубов.

• Важно, что сердцебиение Дамара восстановилось уже на поле – манипуляции врачей там заняли около 10 минут; но дышать самостоятельно игрок все еще не может.

«Он переведен в медицинский центр Калифорнийского университета для дальнейшего обследования и лечения. Сейчас он находится в медикаментозной седации, его состояние критическое», – сказано в сообщении «Баффало».

Врачи сделали интубацию трахеи (введение трубки, чтобы вернуть проходимость дыхательных путей) и усыпили – впереди тесты. По сообщениям Джордона Руни (представителя Хэмлина), положительная динамика есть:

«Его жизненно важные функции пришли в норму, врачи усыпили его, чтобы вставить ему в горло дыхательную трубку. В настоящее время они проводят испытания. Мы будем предоставлять обновления по мере их поступления».

Никаких диагнозов даже в виде слухов/гипотез пока не появлялось.

• Шокированные игроки команд молились, плакали и стояли на коленях, пока врачи спасали Хэмлина.

Футболисты образовали кольцо вокруг Хэмлина и врачей.

«Мы думаем о Дамаре и «Баффало Биллс», – говорится в заявлении НФЛ. – Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления. НФЛ находится в постоянном контакте с Ассоциацией игроков НФЛ».

Примерно спустя час после падения Хэмлина НФЛ – по просьбе игроков и тренеров – объявила о переносе матча на неопределенный срок. Полная отмена тоже допускается, руководство Лиги справедливо замечает, что сейчас это не самый важный вопрос.

• Около медцентра, куда увезли Дамара, собрались болельщики. Огни на Paycor Stadium, где проходил матч, загорелись синим в честь Хэмлина.

Пока футболист борется за жизнь, болельщики помогают его делу – на площадке GoFundMe. В 2020-м, по следам пандемии Дамар создал там запрос на сбор средств на детские игрушки – для семей, которые серьезно пострадали от ковида.

«Отправляясь в НФЛ, я никогда не забуду, откуда я родом. И я полон решимости использовать свою платформу, чтобы положительно влиять на сообщество, которое меня воспитало. Я создал The Chasing M’s Foundation как средство, которое позволит мне оказывать такое влияние, и первая программа – Community Toy Drive 2020. 100% собранных средств пойдут на покупку игрушек для нуждающихся детей», – написал тогда Хэмлин.

После новости о его беде количество донатов резко выросло и продолжает разгоняться: сейчас более 122 тысяч пожертвований на общую сумму 3,1 млн долларов. Для понимания, еще сегодняшним утром было 83 тысячи пожертвований общей суммой 2 млн.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Dylan Buell; REUTERS/Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports, TWITTER @513Caleb, Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

11 комментариев

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bengalsckyzh
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Национальный футбол американцев это что-то... И... Четвёртого декабря 2017 года, во время матча против "Цинциннати Бенгалс" получил, серьезную травму позвоночника, лайнбекер Питтсбурга Райан Шезир...
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Александр Кузичкин
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Ответ Варлампий Варлампий
такие стыки приводят к микродвижениям сердца, можно и вообще сорвать со шпангоута, в конечном итоге долгожителей среди бывших игроков нфл нет
Полно достаточно. Charley trippy например, 100 лет прожил, недавно умер
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Добрый_Ээх
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Жесть. Здоровья парню
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Вадим Сидоров
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Ну в НФЛ таким играть нельзя, понятное дело в футболе тоже могут жёстко встретить, но в НФЛ так всё построено на удары в тело
С дефрибилятором надо разрешать играть только кикерам
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svas17
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Это не жуть, это трагедия...
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aarau
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в россии бы в скорой не оказалось дифибриллятора, а если бы оказался, то был бы незаряжен или неисправен
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Варлампий Варлампий
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Ответ brildan
Здоровья ему!! Ещё так молод
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brildan
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Здоровья ему!! Ещё так молод
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Варлампий Варлампий
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такие стыки приводят к микродвижениям сердца, можно и вообще сорвать со шпангоута, в конечном итоге долгожителей среди бывших игроков нфл нет
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berd006
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Здоровья парню. Слишком опасный вид спорта, несмотря на всю используемую защиту тела.
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hett
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Ваууу
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