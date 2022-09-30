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«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

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Привет!

Спорная программа Камилы Валиевой с отсылкой к событиям Олимпиады – главный номер с контрольных прокатов. Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова закрывают эту тему (хотя бы до следующего выступления!) и делятся впечатлениями от первого выхода наших фигуристов в сезоне: кто порадовал находками, экспериментами и формой, а кто разочаровал?

Поспорили и про Сашу Трусову, и про Михаила Коляду. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 столько снятий с контрольных прокатов – это нормально?

6:00 отвечаем тем, кто критикует Трусову за ее форму на прокатах

09:51 нужна ли на прокатах красная дорожка? Вопросы Загитовой – странно или мило?

17:13 произвольная Валиевой – не столько про нее саму, сколько про тренеров?

21:20 рискнул ли бы «Хрустальный» показывать программу про допинг на международных турнирах?

28:23 Полина объясняет, что ее беспокоит в произвольной Валиевой, на примере Коляды (да, опять)

33:53 «Танго в сумасшедшем доме» может перебить по впечатлению «Белого ворона»?

39:36 топ программ на прокатах: перевертыши Кагановской / Ангелопола, вьюн Акатьевой и мейкап Семененко

43:26 эксперименты Павлюченко / Ходыкина против классического подхода Мишиной / Галлямова

46:50 получилось ли показать зрителям новую Трусову в короткой?

50:41 почему Валиевой три года подряд ставят похожие программы?

55:30 Настя предъявляет претензии Коляде: разгрузил хореографию, сорвал прыжки и не показал шедевр в произвольной

58:31 Туктамышева начинает 16-й сезон в карьере: все еще прыгает тройной аксель и пробует новый образ

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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