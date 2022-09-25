Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась

Контрольные прокаты – хоть и не турнир с призовыми местами и оценками, но одно из самых плотных и масштабных событий нашей фигурки. По сути, один из двух моментов сезона, когда есть шанс увидеть всех лучших людей (второй – чемпионат страны).

Но отстранение сборной + послеолимпийский сезон собрались в комбо, которое нанесло прокатам серьезные пробоины. Полноценно мы не увидели на льду половину олимпийской заявки-2022 – где-то вмешались травмы, где-то личные – и известные – причины, где-то – совсем уж тайные.

1. Алена Косторная и Анна Щербакова взяли самоотвод еще в августе – и перенесли операции (бедро и колено соответственно). Обе хотят вернуться, но понятно, что это не вопрос ближайших недель. Алену уж точно не стоит ждать на стартах в 2022-м; Анну – не исключено, но маловероятно.

Саша Трусова, с которой они, выйдя во взрослые, образовали доминирующее трио в 2019-м, тоже сломалась. Правда, выдержав хотя бы короткую программу в «Мегаспорте» – совсем облегченную. Потом сообщила о травме спины и снялась с произвольной – 4 минуты без квадов катать, видимо, не хочется, а с квадами – не по силам.

Очевидно, что Сашина форма далека от олимпийской.

В этом даже есть символизм: ТЩК (аббревиатура по первым буквам фамилий, которая не нравилась девочкам – Sports.ru) больше не существует, но три года спустя после выхода во взрослые они оказались примерно в одной точке.

Алена и Аня за это время, по крайней мере, успели многое выиграть, а Саша выглядит чуть крепче – хотя травмы мешали всем уже в 2021-м.

Ну а пока в сильнейшей стране мира в женском катании на прокаты выходит сначала 7 и потом 6 спортсменок, одна из которых (Акатьева) не выйдет на международные взрослые старты еще три года, а другая (Туктамышева) старше самой близкой коллеги на 9 лет.

2. В парах потери минимальные, но все же они случились: Бойкова и Козловский – наши №3 по прошлому сезону – не доехали до «Мегаспорта» из-за болезни. Намерение выступать у них точно есть, по-хорошему – впереди много лет карьеры.

Тут, скорее, важно приятное присутствие: Тарасова и Морозов – уже едва ли не ветераны – по-прежнему в деле, с новой необычной короткой и желанием идти дальше. Произвольная прежняя, но, вероятно, это можно пережить в их ситуации.

3. В танцах как будто руины. Все три дуэта, съездивших в Пекин, мимо прокатов – и, кажется, не готовы заходить во внутрироссийский сезон.

Синицина и Кацалапов неловко скрывали правду полгода, на 15 минут завершали карьеру (по версии собственного тренера), а накануне прокатов признались: пропустят первую половину сезона, чтобы сосредоточиться на семье. Что ж, ждем во второй половине: раз они сказали – значит, вернутся!

Степанова и Букин совершенно не старались объяснить собственную пропажу. Есть слух, что Иван выступит в «Ледниковом периоде», но это не вполне достоверно.

Про Диану Дэвис и Глеба Смолкина вы и так знаете – у них нет возможности (а кажется, что и причин) выезжать из Америки. Какие уж тут прокаты в России?

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На месте только парни: Марк Кондратюк с оригинальными номерами, Евгений Семененко, вернувшийся после жуткого сотрясения на шоу в апреле, Андрей Мозалев, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Александр Самарин, Дмтрий Алиев и другие. Здесь наименее очевидная иерархия, а при нашем формате турниров любой может здорово заработать за осень-зиму. Почему нет?

Сам пропуск прокатов, наверное, не подталкивает к выводам: можно не приехать на эту, по сути, тренировку и быть в порядке в следующие соревновательные месяцы (как Синицина и Кацалапов); а можно приехать и блеснуть именно в этот момент – но не добиться главной цели (как Трусова). Никакой связи, и это хорошо.

Но кажется, именно в этом случае можно уже прикинуть, что за сезон нас ждет. Тот сезон, когда всем немножко не до спорта и искусства.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев