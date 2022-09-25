Под прицелом
Блог

Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась

Анна Щербакова Анна Щербакова
Алена Косторная Алена Косторная
Александра Степанова Александра Степанова
Иван Букин Иван Букин
танцы на льду
Виктория Синицина Виктория Синицина
мужское катание
пары
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Диана Дэвис Диана Дэвис
Александра Трусова Александра Трусова
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Александра Бойкова Александра Бойкова
женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Контрольные прокаты – хоть и не турнир с призовыми местами и оценками, но одно из самых плотных и масштабных событий нашей фигурки. По сути, один из двух моментов сезона, когда есть шанс увидеть всех лучших людей (второй – чемпионат страны).

Но отстранение сборной + послеолимпийский сезон собрались в комбо, которое нанесло прокатам серьезные пробоины. Полноценно мы не увидели на льду половину олимпийской заявки-2022 – где-то вмешались травмы, где-то личные – и известные – причины, где-то – совсем уж тайные.

1. Алена Косторная и Анна Щербакова взяли самоотвод еще в августе – и перенесли операции (бедро и колено соответственно). Обе хотят вернуться, но понятно, что это не вопрос ближайших недель. Алену уж точно не стоит ждать на стартах в 2022-м; Анну – не исключено, но маловероятно.

Саша Трусова, с которой они, выйдя во взрослые, образовали доминирующее трио в 2019-м, тоже сломалась. Правда, выдержав хотя бы короткую программу в «Мегаспорте» – совсем облегченную. Потом сообщила о травме спины и снялась с произвольной – 4 минуты без квадов катать, видимо, не хочется, а с квадами – не по силам.

Очевидно, что Сашина форма далека от олимпийской.

В этом даже есть символизм: ТЩК (аббревиатура по первым буквам фамилий, которая не нравилась девочкам – Sports.ru) больше не существует, но три года спустя после выхода во взрослые они оказались примерно в одной точке.

Алена и Аня за это время, по крайней мере, успели многое выиграть, а Саша выглядит чуть крепче – хотя травмы мешали всем уже в 2021-м.

Ну а пока в сильнейшей стране мира в женском катании на прокаты выходит сначала 7 и потом 6 спортсменок, одна из которых (Акатьева) не выйдет на международные взрослые старты еще три года, а другая (Туктамышева) старше самой близкой коллеги на 9 лет.

2. В парах потери минимальные, но все же они случились: Бойкова и Козловский – наши №3 по прошлому сезону – не доехали до «Мегаспорта» из-за болезни. Намерение выступать у них точно есть, по-хорошему – впереди много лет карьеры. 

Тут, скорее, важно приятное присутствие: Тарасова и Морозов – уже едва ли не ветераны – по-прежнему в деле, с новой необычной короткой и желанием идти дальше. Произвольная прежняя, но, вероятно, это можно пережить в их ситуации.

3. В танцах как будто руины. Все три дуэта, съездивших в Пекин, мимо прокатов – и, кажется, не готовы заходить во внутрироссийский сезон.

Синицина и Кацалапов неловко скрывали правду полгода, на 15 минут завершали карьеру (по версии собственного тренера), а накануне прокатов признались: пропустят первую половину сезона, чтобы сосредоточиться на семье. Что ж, ждем во второй половине: раз они сказали – значит, вернутся!

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет

Степанова и Букин совершенно не старались объяснить собственную пропажу. Есть слух, что Иван выступит в «Ледниковом периоде», но это не вполне достоверно.

Про Диану Дэвис и Глеба Смолкина вы и так знаете – у них нет возможности (а кажется, что и причин) выезжать из Америки. Какие уж тут прокаты в России?

*** 

На месте только парни: Марк Кондратюк с оригинальными номерами, Евгений Семененко, вернувшийся после жуткого сотрясения на шоу в апреле, Андрей Мозалев, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Александр Самарин, Дмтрий Алиев и другие. Здесь наименее очевидная иерархия, а при нашем формате турниров любой может здорово заработать за осень-зиму. Почему нет?

Сам пропуск прокатов, наверное, не подталкивает к выводам: можно не приехать на эту, по сути, тренировку и быть в порядке в следующие соревновательные месяцы (как Синицина и Кацалапов); а можно приехать и блеснуть именно в этот момент – но не добиться главной цели (как Трусова). Никакой связи, и это хорошо.

Но кажется, именно в этом случае можно уже прикинуть, что за сезон нас ждет. Тот сезон, когда всем немножко не до спорта и искусства.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные