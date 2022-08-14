Вместо рук у него лопаты. 17-летний гений из Румынии побил главный рекорд плавания, который стоял с эпохи костюмов

В плавании историческое событие: побит самый престижный (и один из древнейших) рекорд – в мужской 100-метровке вольным стилем.

Герой – 17-летний румын Давид Попович (или Поповичи), на Евро в Риме он свалил достижение бразильца Сезара Сиело Фильо, которое стояло 13 лет. У Фильо – 46,91 с, у Поповича – 46,86.

Кто это парень и как он пришел к успеху? Сейчас все расскажем.

• Сначала – важное уточнение, которое только добавляет величия секундам румына : Фильо плыл в волшебном комбинезоне, которые тогда захватили плавание, а Попович уже без. Такие комбезы давно под запретом, и большинство рекордов из мимолетной костюмной эпохи обновлены, но многие кролевые еще держатся.

Для понимания.

В 2008-м набрал популярность LRZ Racer: он обеспечивал лучший приток кислорода к мышцам и удерживал тело в более выгодном гидродинамическом положении, одновременно отталкивая воду и повышая гибкость. Сами пловцы делились ощущениями: костюм будто приподнимает их над водой – сопротивление ниже, молотить легче.

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В 2008-2009-м посыпались мировые рекорды: всего через месяц после внедрения LRZ Racer пали 13, на Олимпиаде в Пекине – 25.

А если говорить только про мужскую 100-метровку вольным стилем, то мировой рекорд, державшийся с 2000-го, побили 6 раз за 2008-2009-й. Причем достижение перехватывали трое, последним из них и был Фильо. Затем костюмы убрали, признав разновидностью технического допинга – и рекорд бразильца закрепился на вершине.

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И вот пришел Давид Попович – парень, бьющий достижения по возрастным категориям с 12 лет. В июне он сделал дубль на ЧМ, взяв 100 и 200 м вольным стилем – такое удавалось Джиму Монтгомери в 1973-м и Питеру ван ден Хугенбанду на Играх-2000 .

На 200-метровке время Поповича пока не рекордное, но быстрейшее с 2012-го.

• «У него причудливый дар – это его тело: огромные руки, огромные ноги, физически он устроен иначе. У Давида талант – зайти в воду и быть непохожим ни на кого больш е. У него есть чувство воды, это его стихия.

Это Стеф Карри, бросающий трехочковый. Вы никогда не повторите это. Можете пробовать сколько угодно, но не повторите», – поэтично описал Поповича двукратный олимпийский чемпион Бретт Хоук. Несколько раз они с Давидом общались в подкастах.

Да, Попович создан для плавания антропометрически. Наверняка вы слышали такое, например, и про Майкла Фелпса. Сравним только базовые параметры:

Фелпс: 193 см рост, 201 см размах рук – шикарно, учитывая, что обычно рост у человека больше размаха рук.

Попович: 190 см рост, 205 см размах рук – то есть разбег еще сильнее. Специалисты называют его руки лопатами; «крылья» звучало бы красивее, но в плавании нужны лопаты.

А еще у Поповича гигантская нога (48 размер в 17 лет!), отличное для плавания соотношение длины туловища и длины ног (туловище больше), нет крупных бедер и изгибов по телу, которые влияли бы на сопротивление воды.

Сам Давид в шутку называет себя Skinny Legend – тощая легенда.

Вообще, прозвищ у него много: Хлорный папочка (профиль в соцсетях – chlorinedaddy), Фокусник (за детскую привычку показывать карточные фокусы перед заплывами), Король Давид.

• Попович и правда уже король: самый молодой чемпион мира за последние 15 лет. На Играх в Токио он был самым молодым участником финалов на 100 и 200 м, причем на длинной дистанции не дотянул до бронзы лишь 0,02 секунды .

Для Румынии, у которой нет больших плавательных традиций, это все равно грандиозно: единственная мужская медаль Игр – в 2004-м, олимпийских чемпионов по плаванию в стране не было.

«Надеюсь, миллионы румын смотрели на меня, и я заставил их гордиться, – говорил Давид после побед на ЧМ. – Думаю, плавание у нас станет чертовски популярным. Это очень здоровый вид спорта. Вообще, я поддерживаю абсолютно любой вид спорта и родителей, которые отдают туда детей. Спорт – лучший посол.

Мне льстит, когда меня называют Румынской ракетой. Я обычный парень, который быстро плавает, с необыкновенными людьми, стоящими рядом».

• Кто и за счет чего сделал Поповича великим?

Родители отдали Давида в плавание, когда ему исполнилось 4 – врач рекомендовал тренировки в воде, чтобы убрать сколиоз на начальной стадии. Поповичу нравилась атмосфера развлечения в бассейне, но постепенно он понимал, что любит плавать в своем темпе, а не в том, которого требует тренер.

Родители это почувствовали и отдали уже 9-летнего Давида в Aqua Team Bucuresti, где он познакомился с Адрианом Радулеску. Бывший пловец приступил к работе в клубе волонтером, еще не закончив учебу, и быстро разглядел талант в Поповиче.

Между ними 15 лет разницы, а Давид с самого знакомства и до сих пор зовет шефа Мистер Ади.

«Ему было скучно, когда приходилось плавать на длинные дистанции. Он останавливался, играл с очками, просил отлучиться в туалет, жаловался, что болит голова, плечо или желудок . И тем не менее он плавал невероятно быстро для того количества и качества тренировок, которое я мог из него выжать, – вспоминал Радулеску. – Он был высоким ребенком, но не выше других. Он не был самым сильным. Он еле отжимался, хотя ребята рядом делали по 100 раз. В нем было что-то особенное».

Радулеску понял: Попович не станет плавать 20 бассейнов только потому, что тренер так сказал. Детям вроде Давида требовалось более глубокое объяснение – Радулеску дал ему несколько книг и исследований, а потом как на экзамене погонял по основным тезисам. С тех пор между ними полное доверие.

«Ади никогда не делал Давиду замечаний. Наоборот, он позволил ему играть, они вместе шутили, слушали музыку», – рассказывала Джорджетта Попович, мама.

«До того, как я встретил мистера Ади, я не знал, что плавать — это весело», – подтверждает Давид .

• Родители тоже способствовали его взлету, привив любовь к процессу, а не зацикленность на результате.

Дома у Михая и Джорджетты Попович не развешаны медали сына – они хранятся где-то в недрах, не на видном месте. Давид никогда не получал от родителей деньги или подарки за победы, так же как не слышал упреков за поражения. Втроем они почти не обсуждали показатели на тренировках – родителей интересовало только одно: было ли сыну весело в бассейне, хорошо ли он себя чувствовал. Все остальное – только между Давидом и тренером.

Единственная семейная традиция, связанная с плаванием: после каждого соревнования завезти сына в «Икею» и накормить фрикадельками и пирогом.

Едва осознав колоссальные перспективы Давида, Михай Попович бросил работу в продажах и выучился на эксперта в области питания. Джорджетта – психолог по образованию – прошла антидопинговые курсы, чтобы проверять все таблетки и добавки, которые употребляет сын .

Питание Давида – во многом под контролем родителей, уже доходило до забавного:

1) пообщавшись с Радулеску, Михай и Джорджетта выяснили, что сыну лучше всего завтракать за два часа до тренировки. И начали просыпаться в 4:30, чтобы подать ему еду в постель и позволить выиграть еще час сна потом;

2) а на соревнованиях семью Попович подозревали в использовании допинга – другие родители заметили, как Михай до старта смешивает молоко с корицей и медом в багажнике машины, а Давид выпивает.

«Это жертвы, которые мало кто видит, – отметил Адриан Радулеску. – На самом деле все меньше родителей готовы их приносить. В моей группе, куда попал Давид, было 20 детей – и Давид уже единственный, кто участвует в соревнованиях.

График детей загружен учебой, репетиторами, родители на работе и не могут привести их на занятия в течение дня, не могут позволить себе больше содержать их. Или, наоборот, ожидают результатов слишком рано. Родители хотят определенности как можно раньше, а в спорте это всегда под вопросом».

• Очевидно, это мышление – терпеливое и обстоятельное – передалось и Давиду, после школы он поступает на факультет психологии: «Мне нравится изучать поведение людей. Я знаю, чего может достигнуть человек, если правильно использует разум. Мышцы тоже важны, но мозг – главный инструмент хорошего спортсмена» .

Выиграв 100-метровку на июньском ЧМ с результатом 47,58, Попович отметил:

«Я не настраивался на победу и не знал в воде, насколько быстр относительно других. Это было не то соревнование, к которому я готовился чрезвычайно усердно, и это вселяет в меня оптимизм. Я в хорошей соревновательной форме, но знаю, что могу плыть быстрее. Посмотрим, когда это случится. У меня впереди долгий путь».

Несколько недель спустя Давид сбросил 0,7 секунды, завладев главным плавательным рекордом.

Фото: globallookpress.com/Fotografo01/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Clive Rose, Tom Pennington; instagram.com/chlorinedaddy; dor.ro/Matei Buță; youtube.com/Radical Lifestyle Podcast ; REUTERS/Antonio Bronic