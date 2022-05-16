«Я не смешиваю политику, спорт и отношения». Наш гандболист перешел в «Берлин»: подписались до 24 февраля – и ничего не сорвалось!

В эпоху, когда Россию отстраняют почти от всех международных соревнований, а в клубных системах/лигах стараются не приглашать наших людей, случаются и счастливые исключения.

Вратарь ЦСКА и сборной России по гандболу Виктор Киреев с нового сезона – игрок «Фюксе Берлин». Возможно, вы помните Киреева по матчам-концертам на ЧМ-2021 (с поцелуями мяча, зверскими сэйвами и празднованиями каждого). Так вот, Евро-2022 в середине зимы он тоже провел роскошно – и очаровал немецкий клуб.

Обо всем договорились в начале февраля, а последующие события не смутили ни одну из сторон – удивительный для новой реальности трансфер подтвердился пару недель назад. 34-летний Киреев впервые сыграет за клуб из дальнего зарубежья (несколько сезонов он провел в украинском «Моторе»).

Ниже – монолог вратаря, который уезжает в Германию с интересом и без опасений.

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– Интерес со стороны «Берлина» был большой, мы разговаривали с ноября. Они тянули-тянули и предложили контракт после чемпионата Европы – получается, их подтолкнула или убедила моя игра там.

Все окончательно решилось только в последние недели, хотя контракт мы подписали еще в феврале. Почему такая пауза? Чемпионат Германии заканчивается позже нашего, и клубы оставляют все организационные моменты на предсезонку. Помню, как подписал контракт: после Евро нам дали отдохнуть, восстановиться – 4 февраля я был в Воронеже, у родителей жены и там поставил подпись.

«Берлин» – профессиональный клуб, который подписал игрока. Они никак не касались этой ситуации (на Украине – Sports.ru), не собираются отказываться от своих обязательств – так же, как я от своих. У нас все в силе, сейчас обговариваем бытовые моменты, перелет туда.

Надо думать, как добраться: раньше были прямые рейсы, сейчас только с пересадкой – либо в Белграде, либо в Стамбуле. У меня еще нет точной даты, когда нужно туда лететь. Ориентировочно – это середина июля, когда команда выйдет на тренировочный камп.

Рассматриваем вариант со снятием квартиры вблизи от зала. Мне кажется, сложностей не будет – выберем, посмотрим, как раз с женой обсуждаем этот момент. Жена, кстати, обрадовалась переезду. Да и у меня сомнений не возникало: хороший клуб, хорошая лига – стоит ехать, попробовать себя. Хоть я и не молодой, Бундеслига того стоит – лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть еще больше.

Хочу сказать большое спасибо ОКР и нашей федерации – они помогли решить вопрос с подачей документов на национальную визу. У меня был 5-летний французский шенген, но тут был нужен другой, именно немецкий.

Я пересекался со многими ребятами из «Берлина» – и играли друг против друга, и общались: черногорец Милош Вуйович, вратарь Деян Милосавлев, он меня поздравил после подписания контракта. Тренер вратарей Деян Перич вообще был у нас в сборной России. В целом, команда достаточно знакомая – боевой состав, в который хочется что-то привнести и что-то выиграть.

Бундеслига всегда считалась сильной и по составу, и по разношерстности игроков – там играют от балканцев и скандинавов до экзотики по нашим меркам (бразильцы, даже американец есть).

Моя мотивация – новый опыт, большое любопытство: я не был в этой системе – ни в лиге, ни в быту. Когда смотришь за Бундеслигой со стороны – ну классно: организация, много болельщиков, каждые три дня матчи с полными трибунами, всегда кость в кость, море эмоций. А у нас Лига чемпионов только раз в неделю.

Мы подписали контракт по схеме 1+1, с возможностью продления. Клуб говорит: ты посмотришь, как у тебя пойдут дела, а мы посмотрим на тебя. Если всех все устроит, то продолжим работать вместе.

По деньгам относительно моих последних сезонов все нормально. Про возможные провокации и дискриминацию не думаю. Пока я туда не доехал, чего об этом говорить? Опасений нет: меня подписал профессиональный клуб с большими традициями – думаю, все будет достойно. Мы обсуждали только вопросы по контракту, житье-бытье – это очень профессиональный подход.

Я абсолютно далек от политики. Один из показателей этого – я играл в украинском «Моторе» 3,5 года и чувствовал себя как дома. У меня много друзей оттуда, я не смешиваю политику, спорт, человеческие отношения.

Испуга у меня нет – наоборот, я очень рад попробовать что-то новое, тем более на таком уровне. От близких мне людей не было никаких отговоров – они рады моему развитию и поддерживают меня. Весь этот вопрос не затрагивается ни с моей стороны, ни со стороны «Берлина».

Если вы про меня не забудете, можем пообщаться еще, когда обустроюсь в Берлине.

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency; instagram.com/fuechse_berlin; instagram.com/kireev_handball87