Нашего чемпиона Сочи поймали на нарушении 9-летней давности. Не поверите, подвел баллончик против астмы

Чемпион мира и олимпийский чемпион (пока эстафетное золото Сочи-2014 официально не отняли) Алексей Волков получил 2-годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Это уже никак не повлияет на спортивную карьеру – Волков закончил с гонками в 2020-м. А вот с тренерской пока неясно: в позапрошлом сезоне Алексей ассистировал в женской сборной Михаилу Шашилову, отвечая за стрельбу, а прошлый год провел в родном регионе – Ханты-Мансийске.

Навыки молодого (34 года) и способного Алексея точно останутся где-то востребованы, но на важных должностях – например, в основе/резерве/юниорской команде – его в ближайшие годы ждать не стоит.

Самое интересное – период и обстоятельства нарушения.

1. Волков согласился с наказанием за проступок в марте-2013: две его пробы дали положительный результат на фенотерол, который оказывает бронхолитическое действие и используется для быстрого облегчения симптомов астмы.

Объективно, больше похоже на халатность, а не на попытку сжульничать: заполняя форму допинг-контроля на чемпионате России в Увате, Волков упомянул беротек, содержащий запрещенный фенотерол. Но не учел (а может, забыл), что не имеет терапевтическое исключение (ТИ) на использование препарата.

2. Выдавали ли Волкову ТИ раньше? Да, по поводу астмы: «У меня диагноз с двух лет стоит. Я астматик. Но про меня никто не скажет, что я бегаю с баллончиком и брызгаю перед стартом. У меня обострения бывают только поздней весной. Тогда требуются лекарства. В остальное время стараюсь обходиться без них».

На Волкова оформили ТИ к сезону-2010/11, об этом рассказывал тогдашний врач сборной Андрей Фетисов: «В этом сезоне мы оформили Алексею разрешение на прием специальных препаратов. Сейчас собираем справки, чтобы подтвердить повышенный от природы уровень гемоглобина у Черезова и Устюгова».

3. Тема с ТИ – тонкая, спортсмены не любят ее афишировать. Известно, что каждое разрешение рассчитано на определенный срок, потом надо продлевать – и это не рядовая процедура.

Требуется запрос в антидопинговые органы, с обновленной информация по здоровью: по-прежнему ли ТИ необходимо, что с дозой, частотой, способом применения – все это может варьироваться. Причем документы важно подавать заранее, до того, как истечет активное разрешение. В случае с Волковым где-то вышел прокол.

Еще один неудачно наложившийся фактор: применять беротек с фенотеролом пришлось не поздней весной, когда у Волкова обычно случались обострения, а ранней.

В каком-то смысле Алексею даже повезло: еще 15-16 марта 2013-го он бежал на финальном этапе Кубка мира и, видимо, не спасался от приступов (а может, еще действовало ТИ).

А вот в 20-х числах в Увате прием беротека уже стал нарушением. Результаты Волкова на ЧР-2013 в Увате аннулированы – он потерял три серебра: спринт, преследование, эстафета.

4. Международные результаты Волкова в безопасности: весь следующий сезон (олимпийский-2013/14) он держался в основе, забегал на личные подиумы Кубка мира и поучаствовал в золотой эстафете.

Скорее всего, эту победу отнимут у России, но не из-за Волкова. Его эстафетному золото на ЧМ-2017 вроде бы ничто не угрожает.

5. Почему наказание догнало Алексея 9 лет спустя?

Это всплывают тайны из базы данных Московской лаборатории. Вы ведь не забыли: эксперты WADA с таким трудом заполучили эту базу, нашли там фальсификации, а потом отправили сведения в международные федерации.

Любопытно, что в марте 2013-го наша лаборатория уверенно исследовала обе волковские пробы и отрапортовала: все чисто. Хотя записи в базе данных показали истину: обе пробы положительные.

Сколько же еще таких открытий впереди?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф