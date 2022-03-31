«Будем развлекать народ! Над нами посмеются». На чемпионате России по биатлону эстафету пробежали отец и дочь

Сингл-микст на чемпионате России по биатлону подарил душевный сюжет: в гонке выступили Юрий и Анастасия Батмановы – не брат и сестра, а отец и дочь.

Ему 44, ей 21. Разумеется, Юрий – давно не активный спортсмен: несколько лет назад в материалах об успехах дочери его представляли сотрудником УФСИН по Ульяновской области. Сейчас Батманов тренирует, помогает по оружию / сервису в юниорской сборной (Анастасия как раз в ней) и регулярно катается – форма в порядке.

Батманов мечтал когда-нибудь выйти на старт с дочерью, и программа соревнований в Тюмени подарила супершанс: одиночная эстафета 1+1.

«Года три назад, когда она была уже в юношеской сборной, мы поняли, что она доживет и до женщин. И я сказал друзьям, знакомым, что если буду в форме, то готов с ней пробежаться. Честно, стрельбой я никогда не отличался, но надеюсь смогу справиться с допами. Надеюсь, добраться до финиша, чтобы нас не сняли как круговых».

Анастасия вспомнила, как отреагировала на предложение отца:

«После юниорского первенства России в Хантах он ко мне подходит и говорит: мы с тобой побежим сингл. Реакция? Классная идея, давай попробуем. Будем развлекать народ! Над нами посмеются, ха-ха.

Я считаю, он классно готов сейчас, в хорошей форме. Думаю, что найдутся люди, которые проиграют и ему».

Батмановы, представлявшие сегодня Сахалинскую область, оказались правы только частично:

• они и правда не худшие в гонке – 19-е место (и 18-е в том протоколе, где не считается белорусский дуэт). Позади 6 пар, в том числе с участием людей, которые в разные годы приближались к большой сборной: Полина Шевнина, Евгений Идинов, Юрий Шопин.

• Анастасия избежала штрафных кругов, а вот Юрий зашел – на первой же лежке. Ну а второй свой этап (и четвертый командный) ему закончить не удалось: после лежки семью сняли – лидеры обогнали их на круг.

Батмановы, кажется, не в трауре – после гонки заглянули в открытую студию к Дмитрию Губерниеву.

«Задача была – кайфануть, посмеяться, потому что это прикольно», – резюме от отца.

«Я настраивалась на гонку как на потеху и праздник», – дочь тоже не грустит.

Юрий закончил биатлонную карьеру в конце нулевых, его главное достижение – бронза в эстафете на Евро-2000, но в профиле – ни одного старта на Кубке мира.

Анастасия прибавляет с годами, несколько недель назад бежала на юниорском ЧМ в Солдиер-Холлоу (уже в нейтральном статусе) – 13-е место в спринте с парой промахов. Без них была бы медаль. Оба в штрихах вспомнили, как изменилась ситуация на турнире в связи с событиями на Украине – нашу сборную отправили домой, не дав выступить в эстафетах.

«Шведы к нам не подходили. Наверное, самыми злыми были норги и шведы», – рассказала Анастасия.

«Нас по большому счету выкинули оттуда. Поддержал Симон Фуркад – разорвал французский флаг, поменял цвета местами и сделал наш. Финны подходили к нам, американцы – с искренним сожалением. Норвежцы и шведы тоже нормально общались, потому что понимают», – вспомнил Юрий.

Удивительно, но их дуэт с дочерью – не самый возрастной в итоговом протоколе сингл-микста: 65 лет на двоих. Самый возрастной – 67 лет на двоих – победил: Максим Цветков помог Екатерине Юрловой взять золото во второй гонке после возвращения.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Сингл-микст

1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 36.46,6 (0+3)

2. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1) – 26,9 (0+5)

3. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область) – 44,7 (0+4)

4. Кристина Резцова – Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1) – 57,1 (1+8)

5. Лариса Куклина – Рустам Каюмов (ЯНАО) – 1.10,7 (2+7)...

19. Анастасия Батманова – Юрий Батманов (Сахалинская область) – 3.23,5 (1+11)

Фото: biathlonrus.com; кадры трансляции «Матч ТВ»