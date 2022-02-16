«Я уже не работаю». Тренер биатлонисток неаккуратно пошутил после серебра Олимпиады, но с ним и правда расстанутся

На награждении после биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022 гремела дискотека.

Кристина Резцова приплясывала в такт у пьедестала, чтобы согреться; Ульяну Нигматуллину, переодевшуюся последней, кутали в пуховик (надетый на другой пуховик); Светлана Миронова и Ирина Казакевич болтали сквозь смех.

Тренер женской сборной Михаил Шашилов почти без движений стоял в стороне, рассматривая вице-чемпионок и отвлекаясь только на объятия. Его очень тепло поздравлял шеф мужского состава Юрий Каминский, хлопали по плечу люди в форме сборной Германии, кто-то из нашего персонала.

Нет, Шашилов точно не смотрелся здесь забытым и чужим.

Потом его позвали на общее фотографирование: девушки, персонал, тренеры, помогавшие на трассе и на рубеже, президент СБР Виктор Майгуров, всю гонку дежуривший на выходе со стрельбища. Шашилов пристроился с самого края, чтобы коротко покричать на камеры, потрясти кулаками.

За 15 минут до этого шефа обнимали спортсменки. Встретив их всех после гонки, Шашилов выбрался из финишного городка, где мы предложили ему поговорить. Он ушел от интервью (это не удивляло), но бросил неожиданное: «Все к спортсменкам, я уже не работаю».

Тот, кто хоть немного знает Шашилова и его далеко не изящную манеру общения, понимает: это не прямое объявление об уходе и даже не фиксация текущего расклада в команде. Скорее ирония, в которой прячется горечь: все равно меня уже списали, зачем я вам нужен?

Разумеется, Шашилов доработает остаток сезона – впереди три этапа Кубка мира в марте, и у команды еще масса задач: как минимум надо финишировать в топ-5 Кубка наций ради полной квоты на новый сезон.

Босс СБР Виктор Майгуров, узнав о неаккуратных словах Шашилова, даже рассмеялся:

– Я не знаю, кому он бросил фразу. У него контракт до 31 мая, как и у всех. Естественно, он продолжает работать.

– Как можно объяснить такое его настроение?

– Это вы у него спросите, я в душу не залезу. Мы с ним прекрасно общаемся, по утрам пьем кофе, по вечерам чай. Живем напротив, ходим друг к другу в гости. В общении со мной у него прекрасное настроение.

– Но вы президент, вам решение принимать.

– Когда придет срок, мы примем решение. Я не буду сегодня принимать решение. Чего вы зацепились за Михаила Викторовича? Напишите, какие девчонки молодцы. Думаю, мы примем решение в апреле – это для всех было понятно: как планировать сезон и спортсменам, и тренерам.

***

А вот после марта Шашилов наверняка уйдет – прежде всего потому, что хочет сам.

Это вовсе не секрет, у тренера хватило смелости признаться еще осенью, до сезона (а может, не хватило выдержки промолчать). Работа в сборной – не его: по уровню стресса, многозадачности, спросу, нагрузке, отдаче и благодарности. Кто-то адаптируется к такому ритму – Шашилову, который только в 60 дебютировал на этом уровне, оказалось тяжело.

Во-вторых, еще до Олимпиады было невозможно представить, что тренеру предложат остаться. Пожалуй, такой успех в олимпийской эстафете – не самый лучший повод перебирать все его странные решения, действия и упущения. Но они были, и серебро их никак не отменит.

До Пекина-2022 Шашилов, еще не окончательно закрывшийся от общения, душевно делился:

«У меня есть воспитанница с олимпийской медалью (Елена Мельникова – бронза в эстафете-1992 – Sports.ru). Мечтаю довести до медали и других воспитанниц.

Что ж, успехи Нигматуллиной и Резцовой весь сезон принято обособлять (они сделали ставку на самоподготовку, выбрав не Шашилова). Зато в сегодняшней эстафете бежали две девушки, которых Шашилов принял еще детьми – Миронова и Казакевич. Тренерская мечта сбылась.

За Шашилова, который, пожалуй, выразительнее всех страдал на посту тренера биатлонной сборной России, стоит порадоваться. Два года в этой роли, по собственному признанию, он многое терял: нервы, друзей, время… Но наконец что-то и приобрел.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Алексей Филиппов