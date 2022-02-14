«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪

Первые слова – на Первом.

Фигуристка Камила Валиева узнала о положительном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) на разминке – за полчаса до официальной тренировки на Олимпиаде-2022.

Первый канал показал кадры, когда тренер Этери Тутберидзе делится хорошей новостью с ученицей – та восприняла внешне спокойно, лишь потрясывая телефоном, но затем, чуть отойдя в сторону, к зеркалам, прослезилась.

Вот он – момент, когда Валиева читает новости в смартфоне:

Камила не смотрит в камеру, но слезы видны в зеркале:

Валиева рада, что у нее появилась возможность выступить в личном турнире, хотя обстановка вокруг нее еще больше накалилась. За каждым движением 15-летней фигуристки следят десятки телекамер:

Камила долго молчала – и у нее, очевидно, накопилось. Формулировать мысли в таком стрессе почти невозможно, а сдерживать эмоции – вообще нереально. Вот первые слова нашей лучшей фигуристки:

Камила Валиева: «Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения.

При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат.

Я сидела 7 часов на слушаниях, у нас был один перерыв на 20 минут, и я наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти.

Когда я открываю инстаграм, вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна для меня.

Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Марк (Кондратюк) тоже поддерживает – хорошо, что он остался (в Пекине). Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят».

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Уже 15 февраля Валиева выйдет на олимпийский лед в короткой программе. Ее номер – 26-й, последняя разминка, время проката – 16:52 по московскому времени.

Пожалуй, это будет главное выступление Олимпиады.

Фото: 1tv.ru/скриншоты видео