Под прицелом: Олимпиада-2022
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Латыпов взял бронзу с 11-го места! Герой нашего биатлона чуть не закончил из-за мельдония – чтобы выжить, хотел продать корову

Артем Истомин
Сергей Белозеров Сергей Белозеров
Юрий Каминский Юрий Каминский
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
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Эдуард Латыпов в драматичном финише гонке преследования взял бронзу – с 11-го места! Хотя на финише пришлось нелегко.

Это его вторая медаль в Пекине (первая – в смешанной эстафете). В начале года мы фиксировали: в 2021-м Латыпов дал нашему биатлону надежду, став биатлонистом элитного уровня – и это не чудо вопреки реалиям, а результат честной и продуманной работы.

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Еще 2-3 года назад угадать в Эдуарде Латыпове будущую звезду было нереально, но:

• прежний лидер Логинов, чемпион мира-2020 в спринте, будто заблудился в собственных идеях, тренерах и личных делах;

• Бабиков и Цветков, чемпионы мира-2017 в эстафете, сдали по здоровью;

• Елисеев, призер этапов в личных гонках и ЧМ в двух эстафетах, сначала заблудился, а потом тоже сдал по здоровью;

• Гараничев, призер Игр-2014 в индивидуальной гонке, резко постарел (правда, не душой);

• а молодежь, которой, вероятно, досталось больше комплиментов, чем когда-то Латыпову, еще не успела совершить все полагающиеся ошибки. И главное, разобраться с ними.

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Для начала история из юности Эдуарда – несколько лет назад мы пересказывали ее со слов экс-тренера сборной.

Латыпов оказался единственным биатлонистом, которого весной 2016-го затянуло в мельдониевый водоворот. Его спасли фактически без потерь – аннулирована всего одна победа на Кубке IBU. Но в дни, когда дело висело на рассмотрении, карьера Эдуарда реально могла финишировать.

Испугавшись возможного бана, скромный житель села Камышла (Самарская область) мысленно попрощался со спортом и задумался о способах заработать. Из навыков были только биатлонные, а из ценного имущества – только корова. Латыпов посоветовался с тренером почти решился на продажу коровы, чтобы протянуть хотя бы первое время без зарплаты.

К счастью (в том числе для коровы), оправдание подоспело скоро.

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В марте Эдуарду исполнится 28. Он, хоть и побеждал в юниорах, не считался флагманом поколения – как в разные годы Логинов, Шипулин или Малиновский.

Тренеры не восклицали про молодого Латыпова «такие рождаются раз в Х лет», а из ключевых качеств отмечали: прилежный, работоспособный, не конфликтный, сильный физически – жаль, не справляется с нервами.

Последний фактор и правда перевешивал. На дебютную гонку Кубка мира (декабрь-2018) Эдуард вышел без лыж – сервисмены почему-то не принесли, а Латыпов волновался так, что заметил пропажу только в стартовых воротах. В итоге опоздание, 7 промахов, 99-е место – после такого уверенность в себе (и без того шаткая) исчезла надолго.

Считается, что в биатлоне психологическая устойчивость влияет только на стрельбу по простой схеме: переживаешь – трясешься на рубеже – мажешь. Но нет; волнение и стресс, которые испытывают биатлонисты, у самых чувствительных подавляет и функционалку.

Ранний Латыпов попал в эту ловушку: тренеры регулярно оправдывали его присутствие в сборной, отмечая физические возможности – Эдуард отвечал скоростью на уровне 50-х мест. И это порождало вопросы на грани с раздражением. Вот что рассказывал тренер Артем Истомин:

«У Эда есть созданный стереотип движений, при этом за прошлый год он серьезно вырос в силе плечевого пояса. Чтобы эта сила проявилась в отталкивании, необходимо перенести ее в технику. Для этого мы использовали в том числе лыжную трубу в Петербурге.

Но перенести не получилось. В плавании есть выражение – порыв воды, когда от большой силы пловец рвет воду и не особо продвигается вперед. У нас тоже есть срыв – срыв толчка, когда рвется техника. Эд пришел к этому: усилий прилагал много, но продвигающая эффективность была низкой. Он начинал отталкивание, усилие росло, но проката не происходило. На усилие уходило много времени – и мало на прокат. А если мало проката, то мало и восстановления – и, значит, спортсмен быстрее закисляется. У Эда так и было: первый круг мог потерпеть, потом уже не выдерживал.

Конечно, это связано с головой, с центральной нервной системой, которая отвечает за все управление. Ученые XXI века говорят: спортсмены должны максимум внимания уделять ЦНС, работе над управлением».

После двух сезонов на Кубке мира у Латыпова, к которому долго подбирали отмычку, скопилось всего два заезда в топ-20 (15-я и 17-я позиции). Затем всплыл тренерский доклад с прицелом на Пекин-2022, где Эдуарда наметили бронзовым призером спринта – на фоне всех неудач этот прогноз Сергея Белозерова виделся почти издевкой.

Зато теперь Белозеров, тренировавший Латыпова почти 3 года, точно вправе напомнить об этом.

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Латыпов выстрелил, когда получил в тренеры Юрия Каминского. Тот, выиграв все с лыжниками-спринтерами – прежде всего, с Никитой Крюковым – на удивление легко взломал биатлон.

И это после прихода в безвременье 2020-го: смена власти в СБР, позднее начало предсезонки из-за пандемии, уйма ограничений по сборам (некоторые места выбирали по остаточному принципу), разброд в команде. Кто-то не проникся к Каминскому как новичку и выбрал самоподготовку, кто-то пожалел о сотрудничестве уже в процессе.

Латыпов – один из немногих, кто сразу положился на нового шефа и не разочаровался до сих пор. Каминский, несмотря на внешнюю флегматичность, суров и требователен в работе: подчеркнуто сдержан в овациях, может публично указать на недостатки, легко расстается со спортсменом, который игнорирует задания.

Латыпов – идеальная модель ученика в такой ситуации: послушный, не испорченный авансами и титулами (по большому счету, их пока нет), при этом достаточно одаренный, чтобы за счет свежего взгляда совершить скачок.

Символичная точка взлета для Эдуарда – первые дни января-2021. Экспериментально заняв финишный этап в смешанной эстафете, он выгрыз золото: удивил крепкими нервами на стрельбе и взрывным финишем.

12 месяцев спустя мы знаем его уже как универсала: эстафеты, контактная борьба, гонки с раздельным стартом (даже в специфичной индивидуалке Латыпов убедителен), финишный спурт, длинный финиш, быстрая стрельба – все по силам.

Наверное, еще ни в одном компоненте Эдуард – не лучший в мире, но везде на уровне элиты. В совокупности это место в топ-5 Кубка мира и переворот в сознании:

Февраль-2021, Каминский: «Умом я понимаю, что до медали Эдуард еще не дорос, хотя в биатлоне может случиться всякое»;

Декабрь-2021, Каминский (после третьего подиума в карьере и второго за два дня): «У Эдуарда проблема с заниженной самооценкой. Ему нужно почувствовать, что он может. Эти старты ему необходимы, чтобы понять свои силы»;

Последний день 2021-го, Латыпов: «Задача – осуществить ту цель, к которой иду уже много лет. Золото Олимпиады».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Наталья Горшкова, Александр Шеметов; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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