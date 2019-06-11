15-летняя Лиза из Орла играет за команду взрослых и обожает Головина – мы познакомили их и влюбились в женский футбол

Саранск. Марков. Добрая история.

В России специфическое отношение к женскому футболу: мало знают, но подкалывают, что там слабые удары, примитивные комбинации и пустые стадионы, девчонки симулируют, а борьба заканчивается следами от ногтей и вырванными волосами. Чтобы убедиться – загляните в полноценный текст о безалкогольном женском футболе или под интервью Надежды Карповой (раз, два).

Женский футбол не все еще воспринимают всерьез. Ту же Карпову в девятом классе долго не отпускали на соревнования в Иваново, а маму вызывали к завучу. «Моего одноклассника Влада Гаврикова, который сейчас в питерском СКА и сборной России, отпускали везде. Это же хоккей, он же мальчик, все же другое, – жаловалась мне Карпова. – А я девочка и занимаюсь футболом – меня не воспринимали всерьез».

Благодаря Карповой и ее переезду в Испанию, медийности игроков сборной России (Ксении Коваленко и Эльвиры Тодуа), этот спорт ожил, но до конца так и не стал своим для болельщиков. Тем временем девочки по всей России ходят в футбольные школы, живут по графику спортсменов, ради новых знаний смотрят матчи женских «Чертаново» и «Локомотива», ездят на сборы, травмируются и рубятся каждое воскресенье.

Среди них – 15-летняя Лиза Тимошина из Орла, она перешла в девятый класс и профессионально занимается мини-футболом. Местная спортивная журналистка Анастасия Дорохова и капитан Лизиной команды Ирина Лутошкина рассказали: талантливая девочка играет в команде с 20-летними, прогрессирует и мечтает о большом футболе, горячо болеет за сборную, но матчи смотрит только по телевизору и через интернет. Живет с бабушкой и мамой (секретарь в детском саду), никогда не ездила за границу, а все ее путешествия – в основном сборы с командой. На стадионе была только раз: на затонувшем в масштабах «Фишта» матче ФНЛ «Сочи» – «Армавир» с двумя тысячами зрителей.

Узнав про Лизу, мы решили подарить ей и маме Татьяне незабываемый футбол: поезд из Орла с остановкой в Москве для общения с родственниками (всего – 13,5 часов дороги), прогулка по Саранску и отдых в гостинице, а вечером – Россия – Сан-Марино на рыжей «Мордовия-Арене». После матча мы должны спуститься к полю и наградить лучшего игрока сборной по версии читателей Sports.ru. Лиза об этом, конечно, не знала, только мама, которая подготовила подарок кому-то из наших – деревянную картину с панорамой Орла и лого Лизиного клуба «ОрелГУ» при Орловском университете.

«Больше всего хочу увидеть Головина, моего любимого футболиста, – рассказала мне Лиза при знакомстве на Казанском вокзале. – Он креативный, интересный игрок. Парень из деревни попал в сборную, а теперь играет во Франции.

Удачи нашей сборной. Поехали!».

Лиза играет в команде со студентками, в 12 лет была капитаном! Почему? В Орле нет секции для девочек

Мы сидим в Пушкинском парке Саранска: дети кружатся на аттракционах, взрослые покупают им мороженое, бабушки на сцене исполняют что-то с припевом «Ай, люли, мои люли». Лиза счастлива (до футбола три часа, поспала в отеле и надела белую майку с флагом России), улыбается (посмотрите, она же не умеет грустить) и волнуется (так и говорит).

Футбол в семье Тимошиных начался 10 лет назад, когда пятилетняя Лиза поехала в деревню, не нашла там подружек и все лето пинала мяч с пацанами. Футбол не смотрела, но постоянно играла во дворе, а в девять лет мама начала искать секцию: в Орле таких просто не существует, к мальчикам не брали, поэтому Лиза пошла на хип-хоп.

От знакомых узнали о наборе в женскую студенческую команду по мини-футболу «ОрелГУ» для девушек с 10 до 20 лет (то есть не отдельная секция по возрастам, все перемешаны). Лиза, как и Месси, пришла на первую тренировку с бабушкой и тоже была самой маленькой – ей 10, остальным по 16-17 лет. Девочка понравилась тренеру и до сих пор в команде, где все игроки старше ее (в среднем – 18 лет), а со сверстниками играла всего несколько раз – когда приглашали на турниры и сборы с командой «Фортуна» из села Корсаково (115 км от Орла).

Еще раз: Лиза в 10 лет пришла к студенткам и всю жизнь играет с ними. В 12 была капитаном команды из первокурсниц на турнире в Брянске. «И это не номинально, она явно была там одним из лидеров», – говорит капитан основной команды Ирина Лутошкина.

Лиза – в верхнем ряду по центру

У «ОрелГУ», где играет Лиза, две женские команды. Первая – в высшей мини-футбольной лиге России (то есть главной), идет в своей зоне на пятом из пяти месте с командами из Москвы (два клуба), Петербурга и Пензы. Лиза объясняет это тем, что команда любительская. В остальных клубах девушки живут на деньги от футбола, а игроки «ОрелГУ» (в основном 20+) учатся и параллельно работают тренерами, преподают иностранные языки и физкультуру. Возможно, скоро там окажется Лиза.

А так ее уже год подключают к матчам второй команды «ОрелГУ» из первой лиги (по-нашему ФНЛ, команда второй год подряд выиграла свою зону (Центр) и всероссийский финал). «Участие в официальных матчах разрешено с 14 лет, тренер хочет, чтобы я не стояла на одном уровне, ходила на более интенсивные тренировки», – говорит Лиза, которая до этого из-за возраста играла только в товарищеских турнирах. В этом сезоне у Лизы 12 матчей и три гола.

Всего в команде – 18-20 игроков, в заявку попадают 14, на поле одновременно четверо плюс вратарь, меняются четверками, Лиза выходит во второй-третьей (как в хоккее, самая ударная – первая и так далее).

На фото – в желтой футболке

Девочка смущается, когда я спрашиваю, как она играет: «Передачи нормальные, открываюсь нормально, сильного удара пока нет, скорость хорошая, могу догнать кого угодно и откуда угодно. Почему так? Наверное, с рождения. Финты в игре использовать некогда, главное – надежность.

В мини-футболе нет офсайдов, нет четкой позиции, потому что постоянно передвигаемся, отдал пас – надо тут же бежать и открываться. Очень важна техника, я над ней работаю – вроде все нормально».

Я до сих пор не верю, что худенькая Лиза, в белой футболке и с рюкзачком, с рассказами про футбольный YouTube (смотрит фиферов, болеет за команду блогеров «Амкал») рубится с теми, кто уже в университете.

– Лиза, как так? Тебе не страшно?

– Конечно, поначалу я боялась играть со старшими. На первой тренировке было прямо страшно – они меньше ошибаются, шустрее, лучше физика. Но стеснение быстро прошло, мы подружились, я даже начала кого-то из них водить, хаха. Однажды забила нашему вратарю между ног, все сразу загудели: «Ооооо».

Да и девочка сами научили не бояться – что могу ошибиться, что кто-то из них будет кричать. Они могут повысить голос или проматериться на эмоциях, но меня это не задевает.

Все они живут в общежитии, многие в одной комнате, у них своя жизнь и свои шутки, так что мы не подружки, но общаемся отлично. Когда обсуждают что-то взрослое, могут сказать: «Девочки, тише, тут вообще-то дети». И мы все вместе смеемся. Еще за нас играет девочка Кики из Гаити – она учится в нашем университете.

– О чем вы говорите с девчонками?

– Спрашивают про учебу и говорят, что лучше уйти после девятого класса. Но я их не понимаю: «Мне на повара, что ли, идти? Или кондитера?».

– Как выглядит твой день и твои тренировки?

– Тренируемся четыре-пять раз в неделю по два часа: пробежка, разминка, передачи, фишки, бьем, делаем тактические упражнения и минут 40 играем.

На фото – в желтых бутсах

А живу я так: встаю в 6:45, приходит мама, я прошу еще пять минут полежать. Дальше: зубы, завтрак (каша, чай с бутербродом и шоколадкой). Лежу еще 10 минут, одеваюсь и расчесываюсь. В 7:50 выхожу в школу, в 8 начинаются уроки, в 13:00 – конец. Потом обед, уроки (учусь, кстати, без троек), немного посплю и в 19:00 на тренировку. В 10 прихожу домой, принимаю душ и в 11 ложусь.

– Из-за такого количества футбола у тебя остается свободное время?

– Сложно ответить. Времени погулять почти нет, хотя и гулять не с кем. Лучшая подруга занимается легкой атлетикой и все время на тренировках. Но в школе с девчонками шутим и веселимся: недавно обсуждали Бузову, у нее очень смешные истории в инстаграме.

Зато из-за тренировок я правильно питаюсь и не ем гадости. Девочки на поле не царапаются и не толкаются слишком сильно, жесткие моменты бывают редко, но травмы все же случаются: у меня было повреждение мениска, один раз ломала палец.

Лиза и футбол: в семье были против, в школе подкалывали, но теперь все счастливы, а фанаты отбивают пять после матчей

Мама сразу же поддержала Лизу, а вот родственники отнеслись к футболу по-разному. «Бабушка поначалу была в шоке, видела, что с тренировок прихожу в синяках, – рассказывает Лиза. – Дяди и тети удивлялись: «Что, другого спорта не нашли? Давайте в гимнастику!» Мальчишки в школе просто смеялись, что женский футбол – это несерьезно. А я что? Просто я такая, играю в футбол, с детства любила железные машинки и роботов.

Теперь смотрю фильмы про Месси и Криша, в поезде до Саранска читала биографию Златана: он крал велосипеды, а Гвардиола его гнобил. Наверное, неправильно не обращать внимание на игрока.

Еще и футбол смотрю. В России нравится «Спартак», потому что их вратарь Александр Селихов из Орловской области, каждый год проводит мастер-классы. В этом я не попала, потому что вы отвезли меня на сборную, хаха, а в прошлом – мы сфотографировалась, он приехал с ногой в гипсе, с трудом стоял, но пообщался со всеми желающими.

А так болею за «Барселону»: все началось с какого-то гола Ракитича. Не вспомню, когда и кому, но я прямо офигела. Потом смотрела на Месси, пыталась чему-то научиться из его дриблинга. Плакала после поражения от «Ливерпуля». Как так-то? Выиграть дома 3:0 и проиграть? Эх».

Со временем отношение семьи и мальчишек к футболу изменилось – за Лизу и ее успехи в футболе рады все. Бабушка счастлива, что внучка открывает другие города: на турнирах и сборах с «Фортуной» была в Москве, Туапсе, Сочи и Белгороде, в июне поедет в Петербург. Их тренер Анатолий Николайчук находит спонсоров, поездки получаются бюджетными: за неделю сборов и отдыха в Туапсе Лизина мама заплатила семь тысяч рублей.

«Кстати, еще благодаря футболу я жила две недели в деревне, – радуется Лиза. – В том самом Корсаково, где базируется «Фортуна». Мама собрала мне огромный пакет еды с колбасой, сыром, помидорами и огурцами, я ночевала в доме семьи девочки из команды, нас закармливала ее мама: «Котлетки, голубчики, картошка, супчики».

Мальчишки из школы тоже в теме, ведь Лизу уважают даже местные ультрас (когда «Орел» на паузе в ПФЛ, могут зайти на матчи девушек). «Их пришло человек 30-40 (обычно на нас всего столько приходят), пели, кричали «Оле-ола, «Орел» моя судьба», били в барабан, а после матча, когда мы благодарили их за поддержку, пытались нас обнять. Я немного испугалась, так что прошла на расстоянии и просто хлопнула им ладошкой».

Победу над Испанией смотрела в шашлычной, теперь обожает сборную и мечтает увидеть Головина

Фанаты до сих пор слегка пугают Лизу (маму тоже). Мы шли на стадион через болельщиков сборной России с флагами и баннером «Русские, вперед», они кричали «Только Русь – только победа» и пели «Чужие губы тебя ласкают», в толпе были пьяные, Татьяна удивлялась: «Они что, всегда так ходят?»

Контраст с тихим и уютным Саранском, который мы видели пять минут назад, на одной из тенистых улочек. Лиза засмотрелась на граффити со «Смешариками» в местном детском саду и улыбнулась: «Мам, а пусть и у вас такое нарисуют». Маме и дочке понравился Саранск. «Особенно после Орла, – говорит Лиза. – Там можно жить, но никаких достопримечательностей или просто интересных мест нет, мы обычно сидим на качелях во дворе, смеемся и болтаем. Тот же парк в Саранске ярче и веселее, в Орле тоже есть, но не такой».

Первые признаки счастья видны на стадионе: Лиза смотрит по сторонам, хочет поскорее добраться до нашего места и увидеть разминку. Хотя признается, что до чемпионата мира в сборную не верила. «Но теперь буду болеть всегда. Наши лучшие игроки на турнире – Головин, Черышев и Дзюба, а главный момент – победа над Испанией. Матч мы смотрели всей командой в шашлычной в Туапсе, после отбитого пенальти все заорали «Ааааа», начали обниматься, поздравляли друг друга. С тех пор мечтаю попасть на сборную России».

Следующие два часа Лиза светилась все сильнее, телефон отдала маме, чтобы не отвлекаться – она только смотрела на поле, произносила имена игроков, на разминке пыталась разглядеть Головина и братьев Миранчуков.

С Лизой и ее мамой на трибуне сборная оформила самую крупную победу в истории (9:0) – футболистка из Орла кричала после каждого гола и не выключилась даже при счете 4:0, тем более саранский стадион постоянно выкрикивал фамилии игроков, ни разу никого не оскорбил, мощно спел гимн и в конце кричал «Молодцы».

Я обрадовал Лизу, что после матча сможем спуститься на поле – но это еще не точно. Про встречу с игроком по-прежнему молчал, а девочка продолжала радоваться передачам и движению Головина, хотя и забивали другие.

– Вот ты и побывала на сборной. Кого была рада увидеть больше всех?

– Головина.

– Почему?

– Не знаю. Кумир мой.

Читатели Sports.ru сделали все правильно – выбрали лучшим именно Головина. Спасибо, ребята!

А вот и счастье: Лиза встретилась с Головиным и сказала, что он очень красивый и добрый

Стоя у подтрибунного тоннеля, Лиза начала догадываться, что здесь мы не только ради выхода на поле. Сначала мимо прошел Черчесов – девочка молчала от восхищения, а уже после сказала, что уважает его как тренера за то, что сделал из наших игроков команду. Мимо шагали грустные футболисты Сан-Марино: ничего не били, не психовали, просто потухшие и с темными ямками под глазами. Лизе было их жалко, но только пару минут, потому что…

Мы были уже на поле, мимо нас шли Смолов и Миранчуки, а деревянная картинка, как оказалось, ехала из Орла для Головина. Мокрый от пота игрок шел нам навстречу, услышал историю Лизы, пожал ей руку и несколько раз повторил: «Спасибо большое, спасибо».

Лиза наградила Головина, сфотографировалась и получила автографы на кепке и футболке. На прощание Александр приобнял девочку, еще раз поблагодарил и побежал в раздевалку. Мимо проходил гость матча Андрей Тихонов – познакомился с Лизой и тоже сфотографировался, мы потрогали газон: «Газончик другой, не то что в Орле. Там он ну такой – мы иногда занимаемся на большом поле».

Мимо на пробежку выходили оставшиеся в запасе: Чалов, Комличенко и другие. «Они такие большие», – удивлялась Лиза.

А теперь? А теперь слушайте восторженную Лизу:

«Круто! Не знаю, что сказать, лучший момент жизни. Головин вблизи крутой и красивый очень. Смолов и Миранчуки (кто-то из них) тоже добрые, хорошие и красивые. Это вообще не передать словами. Впечатлений море».

А потом Лиза бежала к маме, которая видела все с трибуны: «Мама, это Головин! Крутые эмоции, я ему доску подарила, он сказал «Ооо, это мне?»

***

Лиза возвращается в Орел: ее ждут вечерние тренировки, иногда фанаты с барабаном и много-много футбола. Говорит, что мечтает играть на профессиональном уровне, но для этого надо закончить школу и поступить в университет, а потом искать клуб в другом городе.

Все мы желаем Лизе одного и уверены, что с ее настроем (и новыми эмоциями) у нее получится побеждать и сделать так, чтобы женский футбол больше никогда не обижали.

– Что скажешь всем тем, кто говорит, что футбол не для женщин?

– А чем мы хуже? Мужчины же танцуют в балете. Сначала сами попробуйте или хотя бы придите на нас посмотреть.

А так всем большой привет! Сборной России – попасть на Евро-2020.

***

Лиза и Татьяна Тимошины вместе со Sports.ru благодарят РФС и платежную систему «Мир», партнера сборной России по футболу, за организацию поездки в Саранск и общение с любимыми игроками.

P.S. Уже завтра мы едем на матч сборной в Нижний Новгород с новыми героями. Если у вас или ваших знакомых есть добрые футбольные истории о хороших людях – пишите в комментарии или мне на почту markov@sports.ru. Буду очень рад познакомиться и когда-нибудь вместе поболеть за сборную.

А еще карта «Мир» объявляет специальную акцию. Теперь любой желающий может получить возможность попасть на матч сборной России, выиграть футболку с автографами игроков сборной России или другой приз. Подробнее по ссылке.

Фото: Евгений Марков (1,2,9-12); instagram.com/_timoshina_liza_ (8); rfs.ru (13)