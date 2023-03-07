32 комментария

Running up That Hill
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Как слезы стали символом эпохи Тутберидзе. Об эмоциях Валиевой после проката

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Фигурное катание Фигурное катание

Реплика Ивана Кузнецова о священном праве на ошибку.

Под сводами «Юбилейного» замолкли последние аккорды номера Камилы Валиевой – к финалу Гран-при оттуда окончательно исчез капюшон. Камера выхватила лицо фигуристки, которая была готова вот-вот разреветься – и у меня в голове возник устойчивый ассоциативный ряд. 

Слезы Валиевой после неудачной произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Слезы Саши Трусовой там же, осознавшей, что пять приземленных квадов не сделали ее чемпионкой. 

Слезы Жени Медведевой, проигравшей Алине Загитовой в Пхенчхане-2018. 

Слезы Алины Загитовой после трех падений в произвольной программе ЧМ-2018. 

Это слезы девочек из одной группы. И отдают они глубоким, непробиваемым несчастьем. 

Может, я грубо ошибаюсь и смысл слез – только в глазах смотрящего. Но я вижу в этих слезах один и тот же повторяющийся сюжет и один и тот же символ. В них трагедия детей, для которых на религиозный уровень воздвигли установку «сейчас или никогда». И не оставили права на ошибку

Я вижу в них крик людей, поверивших: существуют единственный день и единственное соревнование, ради которых стоит жить. Момент, когда нельзя проиграть. В этих слезах – не просто боль поражения. В них боль утраты смысла собственного существования. 

Все они – и Медведева, и Трусова, и Загитова, и Валиева – оплакивали упущенные шансы. Потому что каждый раз они считали, что эти шансы – последние. 

А еще в этих слезах есть кое-что нетипичное для слез спорта. Спорт часто слезлив и в нем плачут не только дети и не только проигравшие.

Плакала Алена Савченко – но за этими слезами стоял грандиозный путь, который привел к победе. Плакала Аделина Сотникова – но то слезы девушки, на которую свалилось неожиданное счастье. Плакал Флоран Амодио – но в его слезах столько любви к фигурному катанию, такое яркое сожаление человека, прощающегося с чем-то дорогим сердцу.

Плакал Роналду, равно как девочки Тутберидзе, в совсем юные годы. Его заплаканное лицо после поражения Португалии в финале Евро-2004 помнит каждый болельщик. Именно этот кадр футбольный мир вспомнил через 12 лет – в день, когда Португалия все-таки выиграла Евро, и Роналду в этой сборной был капитаном. И уже одним из лучших футболистов в истории.

Этот рефрен слез Криштиану когда-то объяснил мне, чем великие спортсмены отличаются от других: однажды остановившись в шаге от вершины, они способны вернуться и все исправить – чего бы это ни стоило. А потому когда сегодня мы смотрим на это заплаканное лицо ребенка из 2004-го с налаченными волосами и серьгами в ушах, мы знаем, что это заплаканное лицо легенды. Он возвеличил те слезы своей карьерой. 

Но слезы девочек Тутберидзе – не слезы победительниц. Вспомните, как Загитова отреагировала на победу в Пхенчхане, или Щербакова – на победу в Пекине. Так закоренелые отличницы реагируют на сданный зачет. Победа как должное. Поражение как трагедия. Валиева весь сезон оплакивает случившееся в Пекине, но плакала бы она там в случае победы?

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе

Их слезы – это не слезы любви к спорту. Трусова прямо сказала, что ненавидит фигурное катание. Загитова писала клятвы-расписки с обязательством продержаться еще чуть-чуть.

Длина их карьер будто кричит о том, как на самом деле они относятся к фигурному катанию – как к пытке. Как к бремени дойти до финальной точки (победы), которая придает смысл всему. Будто победа это единственное, что делает их ценными в фигурном катании. 

Достижение этой финальной точки или окончательная утрата шанса к ней приблизиться – это повод выйти из ненавистной игры.

Их слезы – это вопрос «ради чего все это было?»

Как издевательски это контрастирует с Лизой Туктамышевой – будто кто-то специально вписал эту героиню в сюжет.

Она проигрывала еще Сотниковой и Липницкой, Радионовой, Медведевой и Погорилой, Загитовой, Трусовой-Щербаковой-Косторной, сейчас проигрывает Валиевой и Петросян, которые младше на 10 лет. И после поражений она не плачет, а улыбается. Обещает пойти в следующий сезон в 2023-м, как и в 2013-м, а не раздумывает о приостановке карьеры или более перспективных ролях – в клипах, песнях, телешоу.

В этом ее бокале вина и пасте после поражения в финале Гран-при есть что-то грандиозное. Будто она что-то знает. Будто она преисполнилась, достигла гармонии. 

В этом есть спокойствие – фундаментальное, полная противоположность неврозу. Она обрела то, чего так и не обрела ни одна девушка Тутберидзе: счастье бесконечного познания себя в любимом деле.

А потому ей, кажется, совсем неважно, какой это был прокат, как ее оценили и что крикнули с трибун. У нее этих прокатов будет еще с десяток. В ней есть эта уверенность человека, который прекрасно знает, что имеет право на ошибку. Потому что любая ошибка меркнет перед большим путем.

Может, вы и найдете заплаканное лицо Лизы Туктамышевой, но оно будет совсем о другом. Потому что ее карьера совсем о другом. Она о движении к лучшей версии себя в любую эпоху. Она совсем не о единственном шансе.

Помните песню, которую распевают фанаты «Ливерпуля»

«Иди сквозь ветер, иди сквозь дождь,

Несмотря на то, что твои мечты бросает из стороны в сторону.

Иди, иди.

С надеждой в сердце.

И ты никогда не будешь в одиночестве».

Это мог быть гимн и Лизы Туктамышевой. Которая знает, что она не избранная. Которая не раздавлена собственными амбициями. У которой нет задачи оправдать статус вундеркинда. Девушки из неправильной группы, в которой не готовят небожителей.

Она никогда не останется одна, потому что она одна из нас. Но в этой ее обычности есть великая сила. Как в классике.

Слезами можно восхищаться, если в них нет принятия собственного унижения. Если они необходимый эпизод на пути к триумфу, смеху, умиротворению, просветлению.

Если бы портрет эпохи надо было зафиксировать в одном фотокадре, который расскажет потомкам о том, чего стоили все эти многочисленные победы и который задал бы риторический и главный вопрос – «почему одним так ненавистно то, от чего другие кайфуют?» – на нем было бы то, что мы видели за эти годы далеко не один раз.

Лицо девочки, которая вот-вот заплачет. 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; Instagram/liza_tuktik

32 комментария

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Ягун Ягунини
Ответ pele_kan
Как-то странно сравнивать Лизу с девчонками из ТШТ. Чего ей плакать? Катает на расслабоне, все ее хвалят только за то, что она столько лет в строю, конкуренции в группе нет. Она всегда была любимицей Мишина, он ей "в жертву" принес не одну спортсменку и спортсмена. Но их-то слез мы не увидим, они даже на ОИ не попали. А спорт он вообще про эмоции, и про слезы в том числе. Давайте вообще запретим соревнования, кто-то же всегда будет расстроен в итоге.
Иногда прорываются слёзы и у других девочек Мишина. Гулякова как то, после неудачного проката пустила слезу в КиКе, на что Мишин довольно жестко отреагировал "Нечего теперь слёзы размазывать". И Самодурова плакала. Но это не в упрек Мишину, дело житейское, тем более в таком виде спорта как ФК, настолько заточенном на эмоции. Козловский чего только стоит. Просто данный материал Кузнецова это очень наглядный пример натягивания совы на глобус.
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Александр Василич
Пардон канешно) что влезаю. Но Валиева напоминает Пьеро когда вот вот заплачет https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE&rlz=1C1GCEA_enRU1037RU1037&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4o_56sn9AhWFs4sKHWI1CgcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=569&dpr=1.5
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Даня Чебыкин
ой что щас будееееет...
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Manukello
Полностью разделяю мнение автора
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Victoria Kravchenko
Статья ради статьи)))
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A_Bechter
Иван, жги!
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Lapo Elkann
Вот еще ученики Тутберидзе http://allsport-news.net/65211_ryidaniya_luchshih_sportsmenov_v_svoih_vidah_sporta_video_foto.html
Рыдания лучших спортсменов в своих видах спорта (+ВИДЕО, ФОТО)
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Александр Крольков
Пойду тоже кота на глобус натяну. Рыжик, кис-кис.
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pele_kan
Как-то странно сравнивать Лизу с девчонками из ТШТ. Чего ей плакать? Катает на расслабоне, все ее хвалят только за то, что она столько лет в строю, конкуренции в группе нет. Она всегда была любимицей Мишина, он ей "в жертву" принес не одну спортсменку и спортсмена. Но их-то слез мы не увидим, они даже на ОИ не попали. А спорт он вообще про эмоции, и про слезы в том числе. Давайте вообще запретим соревнования, кто-то же всегда будет расстроен в итоге.
+2
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Binnipux
reversal of se medal
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Космический Котик
Да и слезы канадской пары, которая выплакала себе второй комплект золотых медалей на ОИ-2002 - это тоже другое ))
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Denkaaaa
бред.он хоть сам понял что написал?
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Ягун Ягунини
Ну да, ну да. На ЧМ-18 Загитова так и думала, что других шансов у неё не будет)) А слёзы Мао Асада на ОИ-14, слёзы, причем не просто слёзы, а потоком, на грани истерики, Ани Погорилой на ЧМ-17, слёзы Насти Зининой на ПР-22, с обвинениями в адрес Плющенко, что её неправильно тренировали, и т.д. и т.п., это, видимо, другие, правильные слёзы.
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Андрей Рыбалко
Риторический вопрос: почему все статьи Ивана Кузнецова вызывают жуткий внутренний протест и негатив? Неужели ненависть к успешной женщине -тренеру, стоит того, чтобы постоянно высасывать из пальца драмы там где их нет? Я бы отнесся к статье по другому, если бы автор пообщался со всеми вышеперечисленными девушками и из их уст мы услышали об их украденном детстве, пытках, унижениях и т.д. Это была бы работа журналиста и за нее сложно осуждать. Но, сейчас это Ваша больная фантазия. Планируемый номер на шоу программы вашего тезки Дмитрия Кузнецова про хейтера - это история про Вас Иван. И еще заметил, что Вы постоянно удаляете корректные, но не приятные лично Вам комментарии, но почему-то позволяете такое поведение по отношению к другим людям.
+5
-2
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ezhik38
Как обычно море пафоса...ноль смысла...но главное Валиева на заглавной! )) Как без этого...
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-2
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Tanzoli*
Ответ Оле-Лукойе
Кому лень читать - все спортсмены плачут (даже Роднина на последних ОИ) - это нормально. Спортсменки ТШТ плачут - это ненормально. Лиза - молодец. Да, Лиза сама плакала много раз, но это опять-таки нормально.
Ой, спасибо! Читать точно не стала бы, зашла минус поставить. Не должно быть кузнецова в шапке. Ну висел же Дудаков, гораздо интереснее, редакторы, вам что, жалко, что про него больше людей прочитают? Верните Дудакова!
+3
0
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Неволяшка
За подбор фото Валиевой +5. Остальное под вопросом зачем?
Все плачут по-разному и по разной причине. Загитова была слишком патриотична и боялась подвести страну, Медведева не смогла вовремя понять, что первого места может и не быть, Трусова никого не слышала и не слышит, она сама себя уговорила на неизбежность победы, искренних слез Щербаковой не помню - это самая темная лошадка.
Но все эти 4 девочки из золотого фонда ФК - ОЧ и серебрянные призеры.
А грибная Туктамышева не плачет, но попивает красное вино в одиночестве - это разве лучше? Ни на одних ОИ она так и не была.
+5
-3
+2
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Oleandra
Ответ kostyan89
Эпоха Тутберидзе, это прежде всего золото и победы учениц Тутберидзе. Кто виноват, что у Тутберидзе выходит не одна претендентка на медаль, а по 3-4. что собственно и вызывает драму (за искл. Валиевой)
она сама и виновата.. поэтому многие исходят от ненависти и зависти)
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-2
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opty
Ни а чем
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Evil Man
Интересно, сколько дней выдумывался этот опус, чтобы найти и тут в чем обвинить Тутберидзе
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Oleandra
Когда нет шанса хоть что-то выиграть, чего ж плакать от десятого места.. и домашние олимпиады не так часто проводятся, чтобы на них случайно чемпионом стать и зареветь от счастья..
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0
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kostyan89
Эпоха Тутберидзе, это прежде всего золото и победы учениц Тутберидзе. Кто виноват, что у Тутберидзе выходит не одна претендентка на медаль, а по 3-4. что собственно и вызывает драму (за искл. Валиевой)
+5
-5
0
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Lapo Elkann
Забыл про Плюща. Ему везде Ванкувер и Лайсачек мерещится. хотя он ведь не ученик Тутберидзе.
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Светлана Менова
О Господи. Пётр Гуменник провел прекрасный сезон и выиграл золото в жесточайшей борьбе, БК победили своих принципиальных соперников дважды в сезоне, КА вырвали золото у Дрозда. Но спортс по-прежнему хайпится на Валиевой и её слезах.
+9
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Оле-Лукойе
Кому лень читать - все спортсмены плачут (даже Роднина на последних ОИ) - это нормально. Спортсменки ТШТ плачут - это ненормально. Лиза - молодец. Да, Лиза сама плакала много раз, но это опять-таки нормально.
+5
-4
+1
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