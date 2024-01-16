🎥 Хоселу симпатичный, а Родриго – краш. Игроков «Мадрида» попросили сделать комплименты своим одноклубникам
Руководству «Мадрида» в этом сезоне удалось собрать команду из игроков, которые не только добиваются выдающихся результатов на футбольном поле, но и отлично ладят друг с другом. В коллектив прекрасно влились и новички.
Перед полетом в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании футболистов «Реала» попросили сказать что-то хорошее об одном своем одноклубнике. Получился круговорот комплиментов.
Беллингем – о Хоселу: «Он очень симпатичный парень».
Хоселу – о Рюдигере: «Он обладает большой индивидуальностью».
Рюдигер – о Тчуамени: «Орельен – топовый парень, отличный игрок и будущий король».
Тчуамени – о Вальверде: «Ну, для меня Феде Вальверде – невероятный игрок, уникальный футболист. Для меня удовольствие иметь возможность играть вместе с ним».
Вальверде – о Браиме: «Он невероятный игрок и чудесный человек».
Браим – о Родриго: «Он краш!»
Как вам такие отношения между игроками?