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  4. «Зенит» проведет открытую тренировку на площади Островского в Санкт-Петербурге 12 августа

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«Зенит» проведет открытую тренировку на площади Островского в Санкт-Петербурге 12 августа
«Зенит» проведет открытую тренировку 12 августа.

«Зенит» проведет открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга при поддержке WINLINE.

Мероприятие состоится 12 августа на площади Островского.

«В 2026 году ставший традиционным летний фестиваль сине-бело-голубых пройдет в непосредственной близости от Невского проспекта – на площади между Екатерининским садом и Александринским театром.

Начиная с 12:00 гостей будут ждать развлекательные активности и викторины с призами от клуба, выступления диджеев и музыкантов, а также тренировка «Зенита»-2. 

Центральным событием фестиваля станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле у стен Александринского театра. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре с московским «Динамо», а сразу после тренировочного занятия – получить автографы игроков и тренерского штаба. 

Подробная программа мероприятий будет опубликована дополнительно – следите за новостями и анонсами на официальных ресурсах клуба.

Ждем вас 12 августа на площади Островского с 12:00 до 21:00!» – говорится в сообщении петербургского клуба. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11834 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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Респект Зениту, хорошая традиция, единение с болельщиками!
Опять Зенит провоцирует... у Динамо есть повод жаловаться в КДК))
Хотя, стоп, это же не Спартак...
Надо украсть Мостового...
Доходное место!
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