«Зенит» проведет открытую тренировку на площади Островского в Санкт-Петербурге 12 августа

«Зенит» проведет открытую тренировку 12 августа.

«Зенит » проведет открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга при поддержке WINLINE.

Мероприятие состоится 12 августа на площади Островского.

«В 2026 году ставший традиционным летний фестиваль сине-бело-голубых пройдет в непосредственной близости от Невского проспекта – на площади между Екатерининским садом и Александринским театром.

Начиная с 12:00 гостей будут ждать развлекательные активности и викторины с призами от клуба, выступления диджеев и музыкантов, а также тренировка «Зенита»-2.

Центральным событием фестиваля станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле у стен Александринского театра. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре с московским «Динамо», а сразу после тренировочного занятия – получить автографы игроков и тренерского штаба.

Подробная программа мероприятий будет опубликована дополнительно – следите за новостями и анонсами на официальных ресурсах клуба.

Ждем вас 12 августа на площади Островского с 12:00 до 21:00!» – говорится в сообщении петербургского клуба.