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  4. Соболев должен был получить желтую за фол на Жедсоне в матче со «Спартаком», считает Мажич: «Контакт был, но не сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее»

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Соболев должен был получить желтую за фол на Жедсоне в матче со «Спартаком», считает Мажич: «Контакт был, но не сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее»
Соболев должен был получить желтую карточку в матче со «Спартаком», сказал Мажич.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод со стыком нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в матче за Суперкубок России (1:1, пен. 4:2).

«Соболев шел в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком «Спартака». Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее.

Могу сказать, что это желтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность», – сказал Мажич.

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.

***

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Милорад Мажич
logoСпартак
logoЗенит
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЖедсон Фернандеш
logoАлександр Соболев
logoсудьи
Евгений Буланов
logoМатч ТВ

Комментарии

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а за провокацию болельщиков должен был получить вторую и удалиться...
ОтветS<>M
а за провокацию болельщиков должен был получить вторую и удалиться...
Комментарий скрыт
ОтветOblomov
Комментарий скрыт
Тогда вам бы пришлось еще до игры назначать пенальти в ворота Спартака, чтоб спокойнее было
Ну с Мажичем еще по прошлому сезону все стало ясно. Тут вижу, там не вижу.
Лютый он 🤡, конечно.
Неудивительно. Голеностоп-то "забетонирован"...
ОтветAndrey Kuritcyn
Неудивительно. Голеностоп-то "забетонирован"...
Я болею за «Зенит», и считаю, что фола тут не было, поскольку сначала была игра в мяч, за который Жедсон даже не боролся - а нога Соболева его достала по длинной инерции.

Но если это фол, то уж скорее красная - я там не помню согнутой ноги, даже наоборот, удивительно, что Соболев ее не подогнул.

Это я идиот или Мажич слепой?
ОтветGoldstream
Я болею за «Зенит», и считаю, что фола тут не было, поскольку сначала была игра в мяч, за который Жедсон даже не боролся - а нога Соболева его достала по длинной инерции. Но если это фол, то уж скорее красная - я там не помню согнутой ноги, даже наоборот, удивительно, что Соболев ее не подогнул. Это я идиот или Мажич слепой?
«Игра в мяч» - это уже давно не индульгенция и никогда ею не была. Откуда вы вообще это взяли, что если сначала сыграешь в мяч, то можно хоть с локтя в нос прописать или ногу сломать?
Эх Шамара нет, а то бы этот хрен, который за горло хватался, отведал бы силушки богатырской.
ОтветПользователь Huawei
Эх Шамара нет, а то бы этот хрен, который за горло хватался, отведал бы силушки богатырской.
Комментарий удален модератором
ОтветSMART789
Комментарий удален модератором
Способен, не способен-вопрос риторический, но то, что этот хрен выхвотил бы от души-это факт. 🤣
Эти шипы в голень были кого надо шипы...
ОтветPelerin
Эти шипы в голень были кого надо шипы...
Явные намерения были вывести Соболева из игры (удалить), ибо больше нападения у Зениа нет. Тем более СМИ уже подготовили прчву для скандала, а болельщики Спартака затянули свою мантру. По честному Зенит обыграть тяжело, приходитс идти на провокации (против Соболева). Снача создали ему репутацию смулянта, против которого можно безнакащанно нарушать правила, потом вспоминания в каком году он трогал эмблему, наконец, бутылки как средство снижения точности ударов по воротам. Спартак так хотел трофей, что все средства были хороши. И судьи запуганы, что тольео на четвертый раз решилтсь поставить пенальти (по совокупеости,). Трудно судтть такие матчи, где при любом решении судья будет крайним (влиять на результат)
ОтветKonstantin68 eee
Явные намерения были вывести Соболева из игры (удалить), ибо больше нападения у Зениа нет. Тем более СМИ уже подготовили прчву для скандала, а болельщики Спартака затянули свою мантру. По честному Зенит обыграть тяжело, приходитс идти на провокации (против Соболева). Снача создали ему репутацию смулянта, против которого можно безнакащанно нарушать правила, потом вспоминания в каком году он трогал эмблему, наконец, бутылки как средство снижения точности ударов по воротам. Спартак так хотел трофей, что все средства были хороши. И судьи запуганы, что тольео на четвертый раз решилтсь поставить пенальти (по совокупеости,). Трудно судтть такие матчи, где при любом решении судья будет крайним (влиять на результат)
Ох, как же это подло! Злые ветра заставили Сашеньку воткнуть шипы в ногу соперника. Но верные октябрята Миллера знают, как раскрыть коварные замыслы врагов!!

P.S. хмммм... В твоей уютной Вселенной именно спртаковские болельщики создали Сашеньке репутацию симулянта? Не зенитовские, пока Соболев играл за Спартак? 🤣
Интересно как они определяют, сильный был контакт или нет.
ОтветDuncan MacLeod
Интересно как они определяют, сильный был контакт или нет.
На глаз)
Сказачный дол бо её.
Ответnikolakovalenko@mail.ru
Сказачный дол бо её.
Один ты в белой простыне незапятнанный)))
А провокации Соболева Мажич и Буланов вообще не заметили?
Ответsyak7
А провокации Соболева Мажич и Буланов вообще не заметили?
А руку Умярова?)
Ответsyak7
А провокации Соболева Мажич и Буланов вообще не заметили?
Пролил пиво на себя? Так не нужно так нажираться))
Зачем спрашивать у того , у которого вы знаете ответ. Спросите у столба он хотя-бы промолчить.
Ответnikolakovalenko@mail.ru
Зачем спрашивать у того , у которого вы знаете ответ. Спросите у столба он хотя-бы промолчить.
Это по Вашей части.
Т.е. Соболев должен был быть удален перед серией пенальти: 1 жк за этот фол, вторая - за провокацию трибун после пенальти, но он не получил ни одной. А теперь Мажич пытается все отмазать. Удивительная способность этого Мажича называть белое черным. 🤡
ОтветJohn W Creasy
Т.е. Соболев должен был быть удален перед серией пенальти: 1 жк за этот фол, вторая - за провокацию трибун после пенальти, но он не получил ни одной. А теперь Мажич пытается все отмазать. Удивительная способность этого Мажича называть белое черным. 🤡
Правильно , а еще лучше , Спартаку засчитать гол , при первой жк Соболеву , а каждый забитый пенальти сразу за три … Так норм , или это не все желания секты )?
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