Соболев должен был получить желтую за фол на Жедсоне в матче со «Спартаком», считает Мажич: «Контакт был, но не сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее»
Соболев должен был получить желтую карточку в матче со «Спартаком», сказал Мажич.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод со стыком нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в матче за Суперкубок России (1:1, пен. 4:2).
«Соболев шел в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком «Спартака». Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее.
Могу сказать, что это желтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность», – сказал Мажич.
Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
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Лютый он 🤡, конечно.
Но если это фол, то уж скорее красная - я там не помню согнутой ноги, даже наоборот, удивительно, что Соболев ее не подогнул.
Это я идиот или Мажич слепой?
P.S. хмммм... В твоей уютной Вселенной именно спртаковские болельщики создали Сашеньке репутацию симулянта? Не зенитовские, пока Соболев играл за Спартак? 🤣