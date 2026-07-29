Соболев должен был получить желтую за фол на Жедсоне в матче со «Спартаком», считает Мажич: «Контакт был, но не сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее»

Соболев должен был получить желтую карточку в матче со «Спартаком», сказал Мажич.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод со стыком нападающего «Зенита » Александра Соболева и полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в матче за Суперкубок России (1:1, пен. 4:2).

«Соболев шел в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком «Спартака ». Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее.

Могу сказать, что это желтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность», – сказал Мажич.

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.

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