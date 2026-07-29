«Аякс» арендовал Арокодаре у «Вулвс» с правом выкупа за 22 млн евро
Арокодаре перешел в «Аякс».
«Аякс» объявил о подписании форварда «Вулверхэмптона» Арокодаре.
Нигерийский футболист будет выступать за амстердамцев в сезоне-2026/27 на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 22 млн евро.
Ранее сообщалось, что Арокодаре был близок к переходу в «Трабзонспор». «Вулвс» приняли предложение турецкого клуба, но форвард требовал продать его в «Фиорентину» и в знак протеста сорвал тренировку.
В сезоне-2025/26 Арокодаре сыграл 33 матча в АПЛ, отметившись тремя голами и ассистом. Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.
Фото: ajax.nl
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аякса»
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