«Аякс» арендовал Арокодаре у «Вулвс» с правом выкупа за 22 млн евро

Арокодаре перешел в «Аякс».

«Аякс » объявил о подписании форварда «Вулверхэмптона » Арокодаре.

Нигерийский футболист будет выступать за амстердамцев в сезоне-2026/27 на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 22 млн евро .

Ранее сообщалось, что Арокодаре был близок к переходу в «Трабзонспор». «Вулвс» приняли предложение турецкого клуба, но форвард требовал продать его в «Фиорентину» и в знак протеста сорвал тренировку .

В сезоне-2025/26 Арокодаре сыграл 33 матча в АПЛ , отметившись тремя голами и ассистом. Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь .

Фото: ajax.nl