«Интер» и Биссек продлили контракт до 2031 года. Зарплата защитника – 3 млн евро в год без учета бонусов
«Интер» продлил контракт с Биссеком.
«Интер» объявил о продлении контракта с Янном Биссеком.
Новое соглашение с 25-летним защитником действует до 30 июня 2031 года.
По информации журналиста Николо Скиры, после продления контракта Биссек будет получать 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
В прошлом сезоне Биссек провел 23 матча в Серии А, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь.
Матье Вальбуэна
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
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