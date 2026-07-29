«Интер» и Биссек продлили контракт до 2031 года. Зарплата защитника – 3 млн евро в год без учета бонусов

«Интер» продлил контракт с Биссеком.

«Интер » объявил о продлении контракта с Янном Биссеком .

Новое соглашение с 25-летним защитником действует до 30 июня 2031 года.

По информации журналиста Николо Скиры, после продления контракта Биссек будет получать 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Биссек провел 23 матча в Серии А, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь .