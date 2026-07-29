«Ювентус» покупает 18-летнего Алайбеговича у «Байера» за 33+7 млн евро. «Челси» тоже интересовался вингером Боснии и Герцеговины

«Ювентус» подпишет Керима Алайбеговича.

Керим Алайбегович перейдет в «Ювентус ».

Туринский клуб достиг договоренности с «Байером » о трансфере 18-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Сумма сделки составит 33 миллиона евро и может возрасти до 40 млн за счет бонусов.

Интерес к игроку сборной Боснии и Герцеговины также проявлял «Челси ».

Со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

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