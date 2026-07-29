«Ювентус» покупает 18-летнего Алайбеговича у «Байера» за 33+7 млн евро. «Челси» тоже интересовался вингером Боснии и Герцеговины
«Ювентус» подпишет Керима Алайбеговича.
Керим Алайбегович перейдет в «Ювентус».
Туринский клуб достиг договоренности с «Байером» о трансфере 18-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.
Сумма сделки составит 33 миллиона евро и может возрасти до 40 млн за счет бонусов.
Интерес к игроку сборной Боснии и Герцеговины также проявлял «Челси».
Со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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Его номинальная позиция там же, где играет Йылдыз
Мысль такая пробежала, что есть слухи о уходе Консейсао в Ливерпуль, тогда бошняк будет играть справа, но опыта у него такого мало
В любом случае такая покупка очень обнадеживающая
1 GK ITA Gianluigi Buffon
2 DF ITA Ciro Ferrara
3 MF ITA Alessio Tacchinardi
4 DF URU Paolo Montero
5 DF CRO Igor Tudor
6 DF ITA Salvatore Fresi
7 DF ITA Gianluca Pessotto
8 MF ITA Antonio Conte
9 FW ITA Fabrizio Miccoli
10 FW ITA Alessandro Del Piero
11 MF CZE Pavel Nedvěd
12 GK ITA Antonio Chimenti
13 DF ITA Mark Iuliano
14 MF ITA Enzo Maresca
15 DF ITA Alessandro Birindelli
16 MF ARG Mauro Camoranesi
17 FW FRA David Trezeguet