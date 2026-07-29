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  4. «Ювентус» покупает 18-летнего Алайбеговича у «Байера» за 33+7 млн евро. «Челси» тоже интересовался вингером Боснии и Герцеговины

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«Ювентус» покупает 18-летнего Алайбеговича у «Байера» за 33+7 млн евро. «Челси» тоже интересовался вингером Боснии и Герцеговины
«Ювентус» подпишет Керима Алайбеговича.

Керим Алайбегович перейдет в «Ювентус». 

Туринский клуб достиг договоренности с «Байером» о трансфере 18-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Сумма сделки составит 33 миллиона евро и может возрасти до 40 млн за счет бонусов.

Интерес к игроку сборной Боснии и Герцеговины также проявлял «Челси». 

Со статистикой 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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Комментарии

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ОтветChistian Jadson
Кот в мешке
кот в мешке это Моуриньо в реале..🤣🤣🤣
Неожиданно, но пока не увижу презентацию не поверю
Ответcifrovoy555@icloud.com
Неожиданно, но пока не увижу презентацию не поверю
И фото Бабаевым
Вот это уже из разряда интересно, но есть одно но...
Его номинальная позиция там же, где играет Йылдыз
Мысль такая пробежала, что есть слухи о уходе Консейсао в Ливерпуль, тогда бошняк будет играть справа, но опыта у него такого мало
В любом случае такая покупка очень обнадеживающая
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Вот это уже из разряда интересно, но есть одно но... Его номинальная позиция там же, где играет Йылдыз Мысль такая пробежала, что есть слухи о уходе Консейсао в Ливерпуль, тогда бошняк будет играть справа, но опыта у него такого мало В любом случае такая покупка очень обнадеживающая
Йылдыз и в центре под нападающим может сыграть и колено лечит, будет у бошняка и время и место
Ответ2RIN
Йылдыз и в центре под нападающим может сыграть и колено лечит, будет у бошняка и время и место
Верное замечание
Вот он, денежный эффект от расширения ЧМ, который стал ярмаркой талантов.
ОтветAndrey Kuritcyn
Вот он, денежный эффект от расширения ЧМ, который стал ярмаркой талантов.
Про интерес к Алайбеговичу от многих евротопов писали еще заодлго до ЧМ)
Лучше бы Карецаса увели.
Мдааа, бедная старая синьора. Просто с ходу загуглил и скопировал 17 первых номеров из ростера 03-04 годов и что сейчас с Юве происходит и каких покемонов покупают за оверпрайс. О, времена!

1 GK ITA Gianluigi Buffon
2 DF ITA Ciro Ferrara
3 MF ITA Alessio Tacchinardi
4 DF URU Paolo Montero
5 DF CRO Igor Tudor
6 DF ITA Salvatore Fresi
7 DF ITA Gianluca Pessotto
8 MF ITA Antonio Conte
9 FW ITA Fabrizio Miccoli
10 FW ITA Alessandro Del Piero
11 MF CZE Pavel Nedvěd
12 GK ITA Antonio Chimenti
13 DF ITA Mark Iuliano
14 MF ITA Enzo Maresca
15 DF ITA Alessandro Birindelli
16 MF ARG Mauro Camoranesi
17 FW FRA David Trezeguet
Парень на удивление очень хорош , но стоит ли он таких денег , тем более в условиях острой нехватки качественных кадров в линии обороны. Ювентусу очень нужен качественный центральный защитник, на мой взгляд. Ну а инвестиция в размере 50 млн и контрактом на пять лет в Коло Муани мне кажется так же слишком авантюрной. Продление Влаховича казалось мне намного более логичной. Ну посмотрим. На 18 летнего боснийца я ставлю даже больше , чем на француза , забившего парочку мячей в последнем сезоне. Душан забил кратно больше почти не выходя на поле. Увидим профессионализм руководства , в очередной раз. Про местных экспертов вообще молчу , куда хайп , туда и они )
Спасли Челси он очередной покупки 18 летнего ноунейма за кучу бабок
Комментарий удален пользователем
ОтветNeromog
Комментарий удален пользователем
Косовары- это албанцы , а это босниец
Неужели мы Челси обставили?))
ОтветJUVENTUS
Неужели мы Челси обставили?))
Челси физически не может купить всех футболистов. Хоть и пытается, да. В любом случае, будет интересно за ним понаблюдать, его хотел Алонсо, проверим его чутье на молодых.
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