Говорит Мадрид
Блог

«Люблю его, но это отвратительно»: фанаты реагируют на новую татуировку Винисиуса. Покрыл спину темнокожими спортсменами

Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Винисиус Жуниор показал новую татуировку: теперь вся его спина покрыта знаменитыми темнокожими спортсменами, среди которых Пеле, Мухаммед Али, Майкл Джордан и Коби Брайант. Надпись вверху гласит: «Жизни чернокожих имеют значение», а внизу – «Менталость».

Многие болельщики (даже мадридского «Реала») сочли это слишком странным:

💭: «Люблю Вини, но эта татуировка отвратительна».

💭: «Это выглядит ужасно, лол».

💭: «У бро на спине целая мотивационная страница».

💭: «Я ценю его поклонение Джордану и Али, но есть способы и получше».

💭: «Просто повесь картинку над своей кроватью или что-то в этом роде, бро».

Возможно, эта вещь действительно поднимет уверенность Вини на поле, несмотря на всю критику!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мне любые татуировки кажутся отвратительными, не понимаю эту моду. Но я уже старый, молодым вперед шагать; если это никому не вредит, почему бы нет? Пусть набивает, что хочет, хоть черных, хоть оранжевых.
+5
0
+5
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий