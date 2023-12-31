«Люблю его, но это отвратительно»: фанаты реагируют на новую татуировку Винисиуса. Покрыл спину темнокожими спортсменами

Винисиус Жуниор показал новую татуировку: теперь вся его спина покрыта знаменитыми темнокожими спортсменами, среди которых Пеле, Мухаммед Али, Майкл Джордан и Коби Брайант. Надпись вверху гласит: «Жизни чернокожих имеют значение», а внизу – «Менталость».

Многие болельщики (даже мадридского «Реала») сочли это слишком странным:

💭: «Люблю Вини, но эта татуировка отвратительна».

💭: «Это выглядит ужасно, лол».

💭: «У бро на спине целая мотивационная страница».

💭: «Я ценю его поклонение Джордану и Али, но есть способы и получше».

💭: «Просто повесь картинку над своей кроватью или что-то в этом роде, бро».

Возможно, эта вещь действительно поднимет уверенность Вини на поле, несмотря на всю критику!