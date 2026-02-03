Арбелоа дал игрокам выходные. Винисиус отправился в Париж к Ким Кардашьян

Альваро Арбелоа дал подопечным два дополнительных выходных. «Мадрид» покинул Кубок Испании, поэтому у «сливочных» достаточно времени на подготовку к следующему матчу чемпионата – 8 февраля на выезде с «Валенсией».

Игроки мини-отпуском наслаждаются. Эдер Милитао, например, махнул в Швейцарию.

А Винисиус отправился в Париж на мероприятие, посвященное коллаборации Nike с брендом Ким Кардашьян. Надеемся, футболист не помешал свиданию девушки с Льюисом Хэмилтоном.

Вини и Ким поболтали.

Ким, Вини и репер Central Cee

Кардашьян знакома с Жуниором давно: сын звезды обожает футбол, мама организует для ребенка поездки на топовые европейские матчи. Сын Ким даже вывел Винисиуса на матч «Мадрида» в 2024-м.

Ким после той игры писала: «Вини, ты лучший!!!»

Болельщики отдых для игроков «Мадрида» считают ненужным . В последнем матче чемпионата «сливочных» спас пенальти на последних минутах игры , в Лиге чемпионов подопечные Арбелоа пропустили гол от вратаря соперника и не попали в топ-8. А про вылет из Кубка Испании уже и так сказано много.

Как вы считаете, футболисты заслужили мини-отпуск?