Скромняга Кроос. Отдал блестящий ассист, а после матча просил себя не нахваливать

Браим Диас открыл счет в матче «Мадрида» и «Гранады», отличиться испанцу помог Кроос. Ассист Тони был так хорош, что затмил само взятие ворот.

В благодарность за гол Браим начистил немцу бутсы.

Крооса высоко оценил и Анчелотти: «У него не бывает плохих передач, он всегда выбирает лучшее решение».

Сам немец, правда, о своей игре говорит сдержанно:

«Передача на Браима? Да бросьте, это был просто пас, ничего впечатляющего. Я не люблю много говорить о своем уровне. Я рад, когда люди довольны мной, моей работой здесь. Как и всегда, мое главное качество – помогать команде. Я играю не для себя, я играю, чтобы улучшить других».

Преимущество «Реала» в матче с «Гранадой» увеличил Родриго, встреча закончилась победой «сливочных» со счетом 2:0. А у скромного Крооса в этом сезоне теперь 1 гол и 5 ассистов в 19-ти матчах во всех турнирах.

Пожалуй, было бы глупо ожидать других слов от Тони.