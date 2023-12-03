Говорит Мадрид
Блог

Почему Карвахаля заменили после первого тайма с «Гранадой»? Анчелотти отвечает

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

Хотя многие ожидали, что Дани Карвахаль отдохнет в матче с «Гранадой», защитник «Реала» начал игру с первых минут.

Однако в перерыве его заменили, и Лукас Васкес занял правый фланг защиты.

Что случилось? Он получил травму? В беседе со СМИ Карло Анчелотти объяснил:

«Мне пришлось выпустить Лукаса, потому что у Дани, похоже, мышечная перегрузка. Завтра он пройдет обследование.

«Нам придется следить за тем, выйдет ли он на поле против «Бетиса» в следующие выходные».

 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дани этот сезон начал просто нереально, в пиковой форме находится и будет очень жалко, если у него травма, потому что после перерывов - он всегда тяжело возвращается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ZA.RMA
Дани этот сезон начал просто нереально, в пиковой форме находится и будет очень жалко, если у него травма, потому что после перерывов - он всегда тяжело возвращается
Травмы губях карвахаля, только разыграется человек и травма, жалко конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий