Почему Карвахаля заменили после первого тайма с «Гранадой»? Анчелотти отвечает

Хотя многие ожидали, что Дани Карвахаль отдохнет в матче с «Гранадой», защитник «Реала» начал игру с первых минут.

Однако в перерыве его заменили, и Лукас Васкес занял правый фланг защиты.

Что случилось? Он получил травму? В беседе со СМИ Карло Анчелотти объяснил:

«Мне пришлось выпустить Лукаса, потому что у Дани, похоже, мышечная перегрузка. Завтра он пройдет обследование.

«Нам придется следить за тем, выйдет ли он на поле против «Бетиса» в следующие выходные».