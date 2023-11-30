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Новости с последней тренировки «Мадрида». В заявку на матч с «Гранадой» не попали 7 игроков

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«Реал» обыграл «Наполи» в Лиге чемпионов и начал подготовку к встрече с «Гранадой» в Ла Лиге.

«Королевский клуб» продолжают мучить травмы. Тренировку «сливочных» раньше остальных покинул Беллингем, почувствовав дискомфорт. По данным As, дискомфорт связан не с травмированным плечом, а с мышцами ног.

Тчуамени, Модрич и Гюлер тренировались на газоне, но отдельно от остальной команды. Они не сыграют с «Гранадой».

Куртуа, Милитао, Винисиус и Камавинга продолжают работать над возвращением в строй, они тоже пропустят предстоящую игру чемпионата.

А вот Кепа уже восстановился. Вероятно, он, а не Лунин, займет место в воротах «королевского клуба» в ближайшем матче.

Анчелотти уже определился с заявкой «Мадрида» на встречу с «Гранадой». Обратите внимание, что в списке есть Беллингем. Очевидно, дискомфорт, который почувствовал Джуд на тренировке, не был вызван серьезной проблемой со здоровьем.

Какой состав Анчелотти выберет на матч с «Гранадой»?

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