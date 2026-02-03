Гильермо Абаскаль: российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль прокомментировал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава Международной федерации футбола заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Я надеюсь, что как только будет дан зеленый свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.

Российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, и способствовать сближению между народами», – сказал Гильермо Абаскаль .

