  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о словах Инфантино: «Российская спортивная культура – одна из лучших в мире. Спорт должен способствовать сближению между народами»
12

Абаскаль о словах Инфантино: «Российская спортивная культура – одна из лучших в мире. Спорт должен способствовать сближению между народами»

Гильермо Абаскаль: российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Я надеюсь, что как только будет дан зеленый свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.

Российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, и способствовать сближению между народами», – сказал Гильермо Абаскаль.

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoГильермо Абаскаль
logoСборная России по футболу
logoДжанни Инфантино
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoФИФА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Покажите ему перлы от журовой, кавазашвили и др. горе-спортсменов
Или как его мошенником считали
Ответ Советник_042
Покажите ему перлы от журовой, кавазашвили и др. горе-спортсменов Или как его мошенником считали
Ничего страшного, если этим флюгерам прикажут восторгаться Абаскалем они просто отряхнулся и сменят пластинку. За деньги - да)
Абаскаль красавчик!Все кому не лень его поливают у нас грязью,а он не смотря на это очень лаконично и благосклонно относится к нашей стране и людям!
Ответ Сергей Илюшенков_1116693778
Абаскаль красавчик!Все кому не лень его поливают у нас грязью,а он не смотря на это очень лаконично и благосклонно относится к нашей стране и людям!
Ну поливают его скорее публичные люди, чьё мнение здесь и на других ресурса выкладывают, а мнения обычных людей никто нигде не пишет, среди болел есть те кто к нему нормально относятся
Нефутбольный человек
И что же на это скажет царь 🤔
Ответ deadjoker
И что же на это скажет царь 🤔
Он давно говорит одно и тоже 🤷🏻‍♂️
Ответ IlyaGrain
Он давно говорит одно и тоже 🤷🏻‍♂️
Неделю где-то, видимо запил Царь, вообще не слышно...
А Мостовой - самый культурный, добавил Абаскаль:)
После таких слов Абаскаль следующий тренер Спартака. И Мостовому будет чем заняться)
Это при нём ушёл Глушенков 😁большой тренер
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о словах Инфантино про снятие бана с России: «Хороший знак, что об этом заговорили на самом высоком уровне. РПЛ сделает все, чтобы клубы вернулись в систему максимально быстро»
2 февраля, 17:13
Генсек РФС о словах Инфантино о снятии бана с России: «Поддерживаем! Под его лидерством футбол найдет правильное решение для развития спорта и улучшения отношений государств»
2 февраля, 15:33
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
вчера, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
вчера, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
вчера, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
вчера, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
вчера, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
вчера, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
вчера, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
вчера, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
вчера, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
вчера, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
вчера, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
вчера, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
вчера, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
вчера, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
вчера, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
вчера, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
вчера, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
вчера, 19:35
Рекомендуем