«Бавария» отдала 18-летнего Чавеса «Кельну» в аренду. Хавбек сыграл 12 минут в Бундеслиге в сезоне

Фелипе Чавес перешел в «Кельн» из «Баварии».

«Бавария » отдала 18-летнего центрального полузащитника Фелипе Чавес в аренду в «Кельн » до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне хавбек сыграл два матча в Бундеслиге, проведя на поле в общей сложности 12 минут.

«Фелипе Чавес – молодой игрок, которым уже интересуются многие ведущие клубы, и у нас в «Баварии» есть четкий план его развития.

Теперь он должен получить регулярный опыт игры в Бундеслиге в «Кельне» и таким образом сделать следующий шаг в своей карьере.

Фелипе – действительно хороший футболист с сильной левой ногой и большим потенциалом на будущее», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.