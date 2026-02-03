«Бавария» отдала 18-летнего Чавеса «Кельну» в аренду. Хавбек сыграл 12 минут в Бундеслиге в сезоне
Фелипе Чавес перешел в «Кельн» из «Баварии».
«Бавария» отдала 18-летнего центрального полузащитника Фелипе Чавес в аренду в «Кельн» до завершения нынешнего сезона.
В этом сезоне хавбек сыграл два матча в Бундеслиге, проведя на поле в общей сложности 12 минут.
«Фелипе Чавес – молодой игрок, которым уже интересуются многие ведущие клубы, и у нас в «Баварии» есть четкий план его развития.
Теперь он должен получить регулярный опыт игры в Бундеслиге в «Кельне» и таким образом сделать следующий шаг в своей карьере.
Фелипе – действительно хороший футболист с сильной левой ногой и большим потенциалом на будущее», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
